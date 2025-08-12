Trois enterrements – Le roman de la noyade morale

La traversée débute sur un frêle espoir : sept exilés quittent les côtes françaises à bord d’une embarcation de fortune, Omar en tête, athlète brisé par la guerre et la promesse d’un avenir meilleur. Loin d’un récit naïf ou héroïque, Trois enterrements dresse une topographie implacable des espoirs broyés, au large comme à terre.

Dans un montage alterné efficace, le roman donne voix à trois figures : Omar, candidat au départ ; Andy Jakubiak, policier bancal enrôlé dans une milice raciste déguisée en patrouille bénévole ; Cherry, cheffe de service en bout de course, confrontée à la dépouille d’un jeune homme sur une plage anglaise.

Lustgarten saisit avec netteté ce qui ronge chacun d’eux : les blessures de classe, les loyautés mal placées, l’indifférence institutionnelle.

Sans appuyer, le roman montre comment la déshumanisation progresse — non seulement dans les discours, mais dans les gestes, les regards, les refus d’agir. L’écriture de Lustgarten, précise, tendue, charnelle, trouve dans la traduction de Claro une rugosité juste. Elle rend perceptible la brutalité ordinaire, les corps sans refuge, la haine montée en structure.

Ce qui marque surtout, c’est la lente contamination morale. Andy, flic fade en quête de reconnaissance, se laisse happer par la violence jusqu’au point de non-retour. Cherry, elle, voit dans un cadavre l’ombre de son fils défunt, et décide de rendre justice — symbolique, au moins — à un anonyme échoué.

La mer comme cimetière, la plage comme dernier théâtre d’un monde qui a fermé les yeux : Trois enterrements ne cherche pas à consoler, mais à éveiller une conscience.

A paraître le 3 septembre.

