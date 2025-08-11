Agir pour le vivant 2025 : le programme complet

Pour sa sixième édition, Agir pour le vivant revient à Arles avec une ambition affirmée : interroger le rôle de l’écologie dans la construction d’un projet de société qui ne se bâtisse pas sur « les ruines du vivant ». Cette année, l’événement place au centre de ses débats une question à la fois simple et vertigineuse : que peut l’écologie pour ne pas disparaître ?

Une écologie politique et intersectionnelle

Dans son éditorial, le festival alerte : l’écologie perd sa force lorsqu’elle reproduit ce qu’elle combat. Excluante si elle ignore les habitants, inaudible si elle fait abstraction des réalités sociales, sexiste ou validiste si elle convoque une nature normative, inefficace si elle néglige les infrastructures qui conditionnent nos vies.

Agir pour le vivant revendique ainsi une écologie radicale et intersectionnelle, nourrie des récits littéraires, des mémoires queers, des luttes sociales, anti-racistes et anti-impérialistes, et portée par une conscience technocritique. Face à la vacuité des promesses néolibérales et à la montée des extrêmes, elle ne se veut pas supplément d’âme, mais projet politique total, manière de vivre ensemble et de redonner force aux interdépendances terrestres.

Le programme, désormais en ligne, est structuré autour de quatre axes majeurs :

Un réel raconté : affirmer la puissance de la fiction et de la création pour libérer les imaginaires.

Écologie queer : explorer les convergences entre luttes LGBTQIA+ et enjeux environnementaux.

Mobilisations terrestres : repenser les solidarités face aux dérives autoritaires.

Infrastructures du numérique : interroger l’impérialisme global et ses effets locaux.

La place Nina Berberova, cœur du festival

Lieu de rassemblement, d’échanges et de convivialité, la place accueillera discussions collectives, lectures, rencontres avec des associations locales, ainsi que des moments festifs animés par la Discothèque Nationale de Belgique. Elle symbolise l’écologie joyeuse et mobilisatrice que le festival veut incarner.

Quatre temps forts à retenir :

23 août : soirée d’ouverture Révolutions de notre temps avec le collectif Les Peuples Veulent.

25 août : journée Écologies Queer, consacrée aux luttes LGBTQIA+ et aux enjeux environnementaux.

27 août : soirée Belém Night, carte blanche au festival brésilien Se Rasgum (saison France-Brésil / avant-goût COP30).

Université du vivant : un parcours immersif pour les 18–25 ans autour de l’engagement écologique.

Des invités phares

Parmi les personnalités attendues : le philosophe David Abram, la sociologue et écrivaine Kaoutar Harchi, la journaliste brésilienne Eliane Brum ou encore le philosophe Achille Mbembe.

Les invité·es de cette saison :

Réservations sur le site officiel d'Agir pour le vivant.

Crédits photo : Image de l'édition 2024 d'Agir pour le vivant

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com