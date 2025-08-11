France 2 dévoile Vidal, le polar médical de la rentrée

Un personnage aussi brillant qu’inhabituel : le docteur Victor Vidal (David Kammenos). Médecin expert auprès des tribunaux, il a quitté les hôpitaux de la Côte d’Azur pour installer son cabinet… au fond de son jardin, à Nice. Un choix atypique pour un praticien qui aime les énigmes médicales autant que la liberté.

Victor Vidal est la dernière chance de patients que plus personne ne parvient à soigner. Dans l’épisode inaugural, il affronte deux affaires délicates : une mère de famille d’accueil dont des symptômes mystérieux menacent son agrément, et une ancienne Miss touchée par une pilosité incontrôlable qui accuse son médecin d’être responsable de son état. Deux intrigues où la médecine devient une enquête à part entière, dans la lignée des récits noirs à énigme.

À ces dilemmes professionnels s’ajoute une crise personnelle : son épouse Sophie (Anne Suarez) lui assène un diagnostic brutal sur leur couple – l’usure. Entre la tension de ses enquêtes et la nécessité de sauver ce qui reste de sa vie familiale, Vidal se trouve dépassé. L’arrivée d’Haïssa (Nama Keita), en réinsertion professionnelle et contrainte d’accepter un poste d’assistante, bouleverse ses habitudes. Le duo improbable qu’ils forment révèle autant les forces que les fragilités du médecin. Et si la plus grande énigme de Victor Vidal était finalement… lui-même ?

Le projet s’appuie sur un solide trio de scénaristes : Elsa Marpeau, figure reconnue du polar littéraire (L’Appât, Les corps brisés), aux côtés d’Alexis Le Sec et Emmanuel de Arriba. À la réalisation, Bénédicte Delmas met en images cette rencontre entre précision médicale et tension dramatique. La direction littéraire et artistique est assurée par Sabine Brault (Hanoï Productions), sous la supervision d’Anne Holmes, Emmanuel Garcia et Véronique Provost pour la fiction française de France Télévisions.

Le casting réunit également Cécile Rebboah, Stéphane Blancafort, Leeloo Eyme, Vanessa Valence, Margot Heckmann, Marie-Christine Adam et Côme Levin. Avec ce mélange d’intrigue médicale, de suspense et d’écriture inspirée par le polar, Vidal entend devenir un rendez-vous incontournable pour les amateurs de fictions françaises à forte identité.

