France Télévisions adapte Surface, d’Olivier Norek, dès septembre

C'était un succès en librairie. Surface, d'Olivier Norek (Michel Lafon) a séduit plus de 350 000 personnes, tous formats confondus, d'après Edistat. Récompensé en 2019 par le Prix Maison de la Presse, le Prix des lecteurs Babelio dans la catégorie polar, le Prix Relay des voyageurs-lecteurs et le Prix de l’Embouchure, il connaît aujourd’hui une nouvelle vie avec une adaptation sur petit écran.

Cette série de six épisodes ,de 52 minutes chacun, racontera l’histoire de Noémie Chastain, capitaine de police parisienne envoyée dans un commissariat d’une petite ville d’Occitanie pour se remettre d’une intervention qui lui a laissé le visage à moitié défiguré.

Pensant vivre une convalescence loin de l’action, elle se retrouve entraînée dans une affaire vieille de vingt ans, lorsque remonte à la surface d’un lac artificiel un fût contenant le squelette d’un enfant. Au fond de ce réservoir repose un ancien village englouti, qui pourrait bien détenir les clés du mystère.

Un romancier qui connaît son sujet

Ancien capitaine à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis, Olivier Norek connaît bien les coulisses des enquêtes criminelles. Écrivain et scénariste, il a déjà collaboré avec France Télévisions pour plusieurs productions, dont Tout le monde ment. Pour Surface, il a toutefois laissé la plume à d’autres : le scénario a été confié à Marie Deshaires, Catherine Touzet, Laura Piani et Gaëlle Bellan.

À l’écran, Laura Smet incarne Noémie Chastain, entourée d’un casting étoffé. Tomer Sisley prête ses traits à Hugo Massey, Théo Costa-Marini à Romain Valant, et Florence Muller à Catherine Valant. Le public retrouvera également Otis Ngoi dans le rôle de Didier Bousquet, Quentin Laclotte Parmentier dans celui de Mikaël Soulignac, Pauline Serieys dans celui de Nadège Chabot, ainsi que Luc-Antoine Diquéro, Eloïse Rey, Serpentine Teyssier et Samuel Churin.

À LIRE – Olivier Norek : “L’ignorance est la base des phobies”

Tournée entre la Belgique et la France par Quad Drama, avec l’Occitanie comme décor central, la série ambitionne de restituer l’atmosphère sombre et envoûtante du roman. Les premières images sont à regarder ci-dessous :

Crédits image : France Télévisions

Dépêche

