Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Adaptation

France Télévisions adapte Surface, d’Olivier Norek, dès septembre

France 2 adapte Surface, roman policier d’Olivier Norek paru en 2019, en mini-série télévisée. Porté par Laura Smet et Tomer Sisley, et mis en scène par Slimane-Baptiste Berhoun, l'adaptation sera diffusée dès le jeudi 21 août en intégralité sur france.tv, et à partir du lundi 1er septembre sur France 2, à 21h10.

Le 11/08/2025 à 17:27 par Dépêche

| 2 Partages

Publié le :

11/08/2025 à 17:27

Dépêche

2

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

C'était un succès en librairie. Surface, d'Olivier Norek (Michel Lafon) a séduit plus de 350 000 personnes, tous formats confondus, d'après Edistat. Récompensé en 2019 par le Prix Maison de la Presse, le Prix des lecteurs Babelio dans la catégorie polar, le Prix Relay des voyageurs-lecteurs et le Prix de l’Embouchure, il connaît aujourd’hui une nouvelle vie avec une adaptation sur petit écran.

Cette série de six épisodes ,de 52 minutes chacun, racontera l’histoire de Noémie Chastain, capitaine de police parisienne envoyée dans un commissariat d’une petite ville d’Occitanie pour se remettre d’une intervention qui lui a laissé le visage à moitié défiguré.

Pensant vivre une convalescence loin de l’action, elle se retrouve entraînée dans une affaire vieille de vingt ans, lorsque remonte à la surface d’un lac artificiel un fût contenant le squelette d’un enfant. Au fond de ce réservoir repose un ancien village englouti, qui pourrait bien détenir les clés du mystère.

Un romancier qui connaît son sujet

Ancien capitaine à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis, Olivier Norek connaît bien les coulisses des enquêtes criminelles. Écrivain et scénariste, il a déjà collaboré avec France Télévisions pour plusieurs productions, dont Tout le monde ment. Pour Surface, il a toutefois laissé la plume à d’autres : le scénario a été confié à Marie Deshaires, Catherine Touzet, Laura Piani et Gaëlle Bellan.

À l’écran, Laura Smet incarne Noémie Chastain, entourée d’un casting étoffé. Tomer Sisley prête ses traits à Hugo Massey, Théo Costa-Marini à Romain Valant, et Florence Muller à Catherine Valant. Le public retrouvera également Otis Ngoi dans le rôle de Didier Bousquet, Quentin Laclotte Parmentier dans celui de Mikaël Soulignac, Pauline Serieys dans celui de Nadège Chabot, ainsi que Luc-Antoine Diquéro, Eloïse Rey, Serpentine Teyssier et Samuel Churin.

À LIRE – Olivier Norek : “L’ignorance est la base des phobies

Tournée entre la Belgique et la France par Quad Drama, avec l’Occitanie comme décor central, la série ambitionne de restituer l’atmosphère sombre et envoûtante du roman. Les premières images sont à regarder ci-dessous : 

Crédits image : France Télévisions

 
 
 
 
 

DOSSIER - La France à Francfort : pays invité d'honneur à la Foire du livre 2017

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

Commenter cet article

 

Surface

Olivier Norek

Paru le 04/04/2019

430 pages

Michel Lafon

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749934983
9782749934983
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

France 2 dévoile Vidal, le polar médical de la rentrée

Mercredi 3 septembre à 21h10 sur France 2 et sur france.tv, la chaîne lance Vidal, un premier épisode au format long qui conjugue enquête médicale, drame intime et héritage du polar français. 

11/08/2025, 17:51

ActuaLitté

Tuer au nom de Dieu : le massacre de la Saint-Barthélemy, en direct

Diffusé à partir du 22 août sur france.tv et le 26 août à 21h10 sur France 2, Tuer au nom de Dieu se présente comme une fiction documentaire audacieuse qui revisite le massacre de la Saint-Barthélemy à travers un dispositif de mise en scène qui se veut novateur. En mêlant enquête historique, reconstitution animée et narration incarnée, le film explore les ressorts d’un fanatisme meurtrier dont les échos résonnent tragiquement jusqu’à aujourd’hui.

06/08/2025, 12:14

ActuaLitté

La maison de Pierre Loti, chef-d’oeuvre de mise en scène intime

Un documentaire diffusé le dimanche 17 août à 22h45 sur France 5, et sur france.tv, revient sur la demeure métamorphosée de Pierre Loti, officier de marine et romancier, à Rochefort-sur-Mer. Véritable palais de souvenirs et de voyages, sa maison devient le décor d’un récit autobiographique grandeur nature, exploré avec les regards croisés d’historiens, écrivains et spécialistes de son œuvre. Le 10 juin dernier, après douze années de travaux, elle a rouvert ses portes au public.

30/07/2025, 12:10

ActuaLitté

Sur les traces d’Ella Maillart, pionnière du récit de voyage

Pionnière de l’exploration au féminin, Ella Maillart a laissé une empreinte durable dans l’histoire du voyage. À la fois journaliste, photographe, et écrivaine, cette aventurière suisse aux multiples casquettes a consigné ses périples dans des ouvrages devenus des classiques du genre. Ce dimanche 3 août, France 5 lui consacre un documentaire inédit, depuis son chalet de Chandolin, refuge dans lequel elle trouvait l'inspiration pour écrire.

28/07/2025, 12:33

ActuaLitté

Le Soulier de satin, relu par Éric Ruf et réalisé par Arnaud Desplechin

La plateforme france.tv accueillera, dès ce samedi 19 juillet à 22h, Le Soulier de satin, la pièce de Paul Claudel, dans une mise en scène d'Éric Ruf. Quatre épisodes, réalisés par Arnaud Desplechin, seront à découvrir.

18/07/2025, 13:21

ActuaLitté

Impacts : Alain Tasma adapte un livre de Hervé Commère

Paru en mars 2016 chez Fleuve Éditions, puis en poche chez Pocket l'année suivante, le roman Ce qu’il nous faut, c’est un mort, de Hervé Commère, se change en film, confié aux bons soins d'Alain Tasma. Le tournage a démarré ce mercredi 16 juillet.

17/07/2025, 13:49

ActuaLitté

Kendji Girac, parrain d'une émission consacrée à l'illettrisme

France Télévisions a présenté son programme pour la rentrée 2025-2026, et la section des « magazines » comprend une proposition originale, parrainée par le chanteur Kendji Girac. J'ai pas les mots, 8 semaines pour sortir de l'illettrisme suivra le parcours de sept personnes confrontées à ces difficultés face à la lecture, à l'écriture ou au calcul.

09/07/2025, 14:29

ActuaLitté

La cinéaste Claire Simon signe un portrait d'Annie Ernaux

La réalisatrice Claire Simon, habituée des films documentaires, signe Écrire la vie, un portrait de l'autrice Annie Ernaux, première Française à obtenir le Prix Nobel de littérature, en 2022. Elle adopte un point de vue particulier, celui de lycéennes, de lycéens et de leurs enseignants, afin de rendre compte des réceptions de son œuvre.

09/07/2025, 11:42

ActuaLitté

Norek, Thilliez, Bussi, Grimaldi... France TV mise sur les best-sellers

Choix consensuels ou moyen de résister à la concurrence des plateformes de streaming ? France Télévisions, dans son programme de fiction pour la rentrée 2025, concentre en tout cas une partie de son offre sur les auteurs de best-sellers, en adaptant leurs œuvres ou en les recrutant comme scénaristes.

09/07/2025, 11:14

ActuaLitté

Simon Super Lapin : épisodes inédits sur France 5 et Okoo

Dès le samedi 5 juillet sur France 5 et à partir du mardi 15 juillet sur la plateforme Okoo, les jeunes téléspectateurs retrouveront de nouveaux épisodes inédits de la série Simon Super Lapin, un programme phare de l’offre jeunesse de france.tv.

30/06/2025, 14:40

ActuaLitté

Immersion dans la dernière maison de Maryse Condé

Pousser la porte de la maison d’un artiste ou d’un écrivain mythique, c’est toujours bien plus qu’une simple visite : c’est une rencontre intime, une plongée dans son univers, un voyage au cœur de son imaginaire. Découvrez ainsi une nouvelle facette de Maryse Condé, avec un documentaire sur sa demeure de Gordes, en plein coeur du Vaucluse. Sur France 5 et sur france.tv, dimanche 13 juillet à 22h40. 

30/06/2025, 13:03

ActuaLitté

Les lettres codées de Marie Stuart au cœur d’un documentaire Arte

En septembre 2025, Arte diffusera un documentaire inédit consacré à l'une des découvertes historiques majeures de ces dernières années : le déchiffrement des lettres secrètes de Marie Stuart, reine d'Écosse. Ces missives codées, rédigées durant ses années de captivité en Angleterre, viennent d'être décryptées par trois passionnés de cryptanalyse, levant le voile sur les intrigues politiques et les manœuvres diplomatiques de la souveraine déchue. 

27/06/2025, 12:43

ActuaLitté

Suzanne, Simone et l’ombre de Ravensbrück : un hommage aux oubliées de la Résistance

C’est dans les salons de l’ambassade britannique à Paris que s’est tenue une conférence émouvante autour de l’histoire méconnue de deux jeunes femmes, Suzanne Latapie et Simone Séailles. Le webdocumentaire interactif de France 24, Nous rentrerons ensemble, réalisé par les journalistes Claire Paccalin et Stéphanie Trouillard, redonne voix à celles qu’on a trop souvent laissées dans l’ombre de la grande histoire : les résistantes françaises déportées pour leurs engagements.

27/06/2025, 12:38

ActuaLitté

Besoin d'idées lecture pour l'été ? Découvrez la liste de La Grande Librairie

Que lirez-vous cet été ? Dans la dernière Grande Librairie de la saison, des surprises et des conseils avisés, des classiques et des nouveautés, pour un été… lettré !

24/06/2025, 09:29

ActuaLitté

Si on lisait à voix haute : la finale diffusée sur France 5

Mercredi 18 juin 2025 à 21h05, France 5 diffusera Si on lisait à voix haute, La grande finale, une émission spéciale en prime time animée par François Busnel. Objectif : célébrer l’art de lire à voix haute et départager les neuf finalistes d’un concours qui a mobilisé plus de 100.000 élèves à travers toute la France.

16/06/2025, 15:27

ActuaLitté

Olympe de Gouges, Louise de Keralio : femmes de lettres et de révolution

Le samedi 5 juillet prochain à 20h55, la chaine Arte diffuse le documentaire Aux armes, citoyennes ! Les femmes dans la Révolution française, qui remet en avant les figures féminines de la Révolution française. Longtemps ignorées, voire sciemment effacées, elles retrouvent ici la place centrale qui fut la leur dans les événements historiques.

13/06/2025, 08:56

ActuaLitté

Au bonheur des livres : la mer est la muse de Sylvain Tesson

À l’occasion de la 3ᵉ Conférence des Nations unies sur l’océan, organisée à Nice du 6 au 13 juin, l’émission Au bonheur des livres propose une réflexion sur le lien entre littérature et mer. Claire Chazal y reçoit ce vendredi à 23h Christophe Ono-dit-Bio et Sylvain Tesson, deux écrivains qui explorent chacun à leur manière la force symbolique et poétique de l’univers maritime.

12/06/2025, 12:22

ActuaLitté

Denis Olivennes lance T18, chaine “raisonnable mais distrayante”

Le paysage audiovisuel français s’apprête à accueillir une nouvelle venue. Ce vendredi 6 juin 2025 à 18h40, T18 prendra place sur le canal 18 de la TNT, à la suite du non-renouvellement des fréquences de C8 (groupe Canal+) et NRJ12. Ce projet est porté par Denis Olivennes, président du conseil de surveillance de CMI France, branche médias du groupe de l’homme d’affaires tchèque Daniel Kretinsky dont fait partie Editis.

05/06/2025, 14:40

ActuaLitté

L’émission littéraire de Claire Chazal arrive sur le canal 8

À partir du 6 juin, Au bonheur des livres, l’émission littéraire de Public Sénat animée par Claire Chazal  change de canal à la suite de la nouvelle numérotation de la TNT, et sera maintenant diffusée tous les vendredis à 23h sur le canal 8. Ce rendez-vous hebdomadaire, en partenariat avec le Centre national du livre, continue de mettre en lumière l’actualité éditoriale et ses figures majeures.

04/06/2025, 13:54

ActuaLitté

Une fois la Grande Vague passée, que reste-t-il de Hokusai ?

France 5 diffuse, le vendredi 27 juin à 23h10, Hokusai, impressions du Soleil-Levant, un film écrit et réalisé par Lise Baron, entièrement consacré à la vie et à l'œuvre de l'artiste japonais mystérieux et insaisissable. Ses estampes sont au cœur d'une exposition, du 28 juin au 7 septembre 2025, au château des Ducs de Bretagne, à Nantes.

04/06/2025, 10:28

ActuaLitté

Michelle Perrot, un portrait intime diffusé sur France 5

Le dimanche 22 juin à 22h55 sur France 5 et en replay sur france.tv, la chaîne diffuse un documentaire inédit consacré à Michelle Perrot. Réalisé par Teri Wehn-Damisch, ce portrait intime met en lumière l’historienne sous un jour nouveau, en s’attachant à la femme derrière la chercheuse. Filmée dans les chambres de la maison de George Sand à Nohant, Michelle Perrot revient sur son parcours personnel et intellectuel, ses engagements féministes, ses premières révoltes, et ses choix de recherche.

03/06/2025, 15:42

ActuaLitté

Liberté, voyages et amours dans La Grande Librairie

Traverser les frontières, construire des ponts entre les cultures et tracer des chemins de liberté, c’est le programme, cette semaine, de La Grande Librairie. Augustin Trapenard vous donne rendez-vous ce mercredi 4 juin, a 21 h sur France 5.

02/06/2025, 20:24

ActuaLitté

Apprendre les genres et registres littéraires avec Roman Doduik

Après « Zéro faute », « Figures de style » et « Parlons sport », le comédien et influenceur Roman Doduik revient sur la plateforme Lumni avec une nouvelle série : « Fais pas genre ! ». En seize vidéos courtes, il revisite avec humour les grands genres et registres de la littérature, à travers des sketchs, des costumes variés et une mise en scène décalée. Disponible dès le 10 juin sur Lumni.fr.

02/06/2025, 13:01

ActuaLitté

La Fabrique des Livres : la nouvelle émission littéraire sur Youtube

À partir de juin 2025, Frédéric Lepage, en collaboration avec Logicomix et Nyma Productions, lancera La Fabrique des Livres, un magazine littéraire diffusé chaque semaine sur YouTube. Chaque épisode proposera un entretien en tête-à-tête avec un écrivain autour de son dernier ouvrage, pour explorer de manière sensible les coulisses de la création : de l’idée initiale au manuscrit final.

29/05/2025, 09:55

ActuaLitté

Patrick Boucheron de retour sur Arte, avec Quand l'histoire fait dates

L'historien français présentera une nouvelle saison de son émission, Quand l'histoire fait dates. De l'édit de Caracala à l'histoire de Frankenstein, 15 épisodes exclusifs à retrouver à partir du 10 juin sur arte.tv, et tous les dimanches du 7 septembre au 14 décembre 2025 sur la chaîne Arte.

28/05/2025, 14:47

ActuaLitté

En juin, une saga de Juliette Benzoni sur France 2

Dès le mercredi 18 juin prochain, France 2 diffusera l'adaptation en série des romans Marie des intrigues et Marie des passions, de Juliette Benzoni, respectivement parus en 2004 et 2005 chez Plon. Une amitié dangereuse sera à découvrir en intégralité à partir de ce jeudi 29 mai sur france.tv.

27/05/2025, 16:18

ActuaLitté

Comment allez-vous ? La Grande Librairie parle de santé mentale

Et si on parlait de santé mentale ? Cette semaine dans La Grande Librairie, écrivains, journalistes, philosophes et psychiatres brisent les tabous et changent notre regard sur un sujet longtemps ignoré dont la France a fait cette année une grande cause nationale.

27/05/2025, 09:58

ActuaLitté

Si on lisait à voix haute : la grande finale aura lieu le 27 mai

Mardi 27 mai 2025 à 20h, au théâtre 13e Art, à Paris, se tiendra la finale nationale du concours « Si on lisait à voix haute ». La soirée reste présentée par François Busnel, longtemps animateur de La Grande Librairie, mais également producteur.

21/05/2025, 11:43

ActuaLitté

Les docs de La Grande Librairie éclairent l'oeuvre et le siècle de Voltaire

Après Balzac, Flaubert, Woolf ou Yourcenar, « Les docs de La Grande Librairie » consacrent un nouvel épisode à Voltaire ce mercredi 11 juin. François Busnel et France 5 retracent la vie d’un écrivain dont les combats résonnent encore aujourd’hui, entre libertés menacées et usages critiques de la raison.

21/05/2025, 11:36

ActuaLitté

De la page à l’écran : La Grande Librairie s’invite à Cannes

Qui a dit que la littérature n’avait pas sa place sur la Croisette ? Cette semaine La Grande Librairie met en lumière des écrivains passionnés de cinéma dans cette 78ème édition du Festival de Cannes.

19/05/2025, 16:26

ActuaLitté

Jankélévitch : “Penser la vie”, un documentaire inédit

Vladimir Jankélévitch apparaît comme une figure singulière du XXe siècle, à la fois philosophe, musicologue et témoin de son temps. Le documentaire Penser la vie, diffusé sur LCP dans le cadre de l’émission DébatDoc, esquisse le portrait d’un penseur à la croisée de l’intellect et du sensible, dont les mots résonnent encore avec force dans les questionnements contemporains.

17/05/2025, 12:17

ActuaLitté

Patrice Duhamel et Karine Tuil se croisent chez Claire Chazal

Ce vendredi 16 mai à 23h, Claire Chazal reçoit Patrice Duhamel et Karine Tuil dans son émission Au bonheur des livres. Leurs deux derniers ouvrages y seront présentés, à la frontière du récit historique et de la fiction politique.

15/05/2025, 13:11

ActuaLitté

Hannah Arendt : un autre regard sur sa pensée avec France 5

Ce vendredi 6 juin, France 5 diffusera un documentaire consacré à la philosophe Hannah Arendt. À 22h50, les téléspectateurs redécouvriront les idées et le parcours de cette femme, à travers des images d’archives et des témoignages inédits.

14/05/2025, 10:33

ActuaLitté

Pour le Festival de Cannes, La Grande Librairie fait son cinéma

Deux comédiens qui entrent en littérature, deux romanciers qui pensent l’Amérique d’hier, d’aujourd’hui et de demain, et une légende de la littérature ? C’est le programme de la semaine, dans La Grande Librairie.

12/05/2025, 16:00

ActuaLitté

Kaouther Adimi et Zoulikha Tahar racontent la condition féminine en Algérie

Le lundi 2 juin, Arte diffusera El’Sardines, une websérie sur la condition féminine en Algérie. Réalisée par Zoulikha Tahar, poétesse et réalisatrice algérienne, coécrite par l'autrice Kaouther Adimi, cette série en six épisodes raconte l’histoire de Zouzou, une ingénieure biomaritime de 30 ans, célibataire, qui, à six jours du mariage de sa sœur, décide de partir pour suivre la mystérieuse course des sardines disparues des eaux algériennes. 

09/05/2025, 12:44

ActuaLitté

Une maison d'écrivain comme monument préféré des Français ?

À l’occasion de la nouvelle saison de Monument préféré des Français, proposé par France Télévisions, et des 42èmes Journées européennes du patrimoine, l'inimitable Stéphane Bern nous emmène en voyage à travers la France. Avec, dans la première sélection, quelques monuments qui sont habités par une forte histoire littéraire.

07/05/2025, 17:27

Autres articles de la rubrique Médias

ActuaLitté

Le jeu vidéo Les Carnets de l'Apothicaire, remède ou poison ?

Grand succès de la catégorie light novels, avant de se décliner en manga, la série Les Carnets de l'Apothicaire, de Natsu Hyūga, a séduit des millions de lecteurs et lectrices dans le monde entier. Adaptée en anime à partir de 2023, le titre manquait encore d'une proposition vidéoludique...

11/08/2025, 15:59

ActuaLitté

Spider-Punk : le punk du futur du Spider-Verse en solo

Il s’en passe, des choses électriques, dans le Spider‑Verse. Figurez‑vous que Spider‑Punk, ce punk anarchiste qui a électrisé Across the Spider‑Verse avec son look grunge et son air rebelle, va désormais avoir… son propre film d’animation ! Et l’annonce est franchement réjouissante.

10/08/2025, 07:28

ActuaLitté

Remake raté : La Guerre des mondes, entre pub cachée et nanar gentillet

Il fallait une sacrée audace pour proposer une nouvelle version de La Guerre des mondes façon “screenlife” — autrement dit, entièrement racontée à travers écrans et visuels digitaux. L’idée, ambitieuse, part d’une prémisse contemporaine : une invasion extraterrestre qui, au lieu de grands tripodes, cible nos données personnelles. Il fallait... ou n'aurait peut-être pas fallu ?

09/08/2025, 10:06

ActuaLitté

Le manga Kaiju No. 8 adapté en jeu vidéo, sortie le 31 août

La première bande-annonce du jeu Kaiju No. 8, adapté du manga éponyme de Naoya Matsumoto, a été dévoilée. Prévu pour le 31 août sur iOS, Android et PC, il introduit de nouveaux personnages et un arc narratif original centré sur l’unité CLOZER.

08/08/2025, 16:49

ActuaLitté

La Chronique des Clifton, de Jeffrey Archer, bientôt adaptée

La Chronique des Clifton, série à succès de l'auteur britannique Jeffrey Archer, devrait prochainement être adaptée pour la télévision ou le cinéma indien, après la signature d'un contrat avec la société de production Applause Entertainment. Les sept livres de la série, mais aussi cinq autres romans, sont concernés.

07/08/2025, 13:17

ActuaLitté

Avec Radu Jude, un Dracula radical made in Transylvanie

S'il y a bien une chose dont on ne manque pas, c'est d'adaptations cinématographiques du Dracula de Bram Stoker. Après le Nosferatu de Robert Eggers, sorti à la toute fin de l'année 2024, le Dracula de Luc Besson, qui vient de clore sa première semaine d'exploitation, et alors que la version de Chloé Zhao serait toujours en phase de développement, une nouvelle version sort déjà de l'ombre. Il s'agit d'un film du réalisateur roumain Radu Jude, filmé en partie en Transylvanie.

05/08/2025, 15:32

ActuaLitté

Chez Warner Bros., un nouveau jeu service pour desservir DC ?

Dans le jargon vidéoludique, le jeu service, ou « jeu vidéo en tant que service » aurait tendance à effrayer les joueurs. Ce modèle d'exploitation fait en sorte de prolonger la durée de vie d'un titre avec de nouveaux contenus jouables en ligne, des « saisons », parfois payants... Malgré plusieurs échecs sur ce terrain, Warner Bros. envisagerait un autre jeu service aux couleurs de DC Comics.

30/07/2025, 10:20

ActuaLitté

Le roman Châtiment du Prix Pulitzer 2025, Percival Everett, adapté en série

The Trees, roman de Percival Everett publié en France sous le titre Châtiment (Actes Sud, 2024, traduit par Anne-Laure Tissut), va faire l’objet d’une adaptation en mini-série par Universal Content Productions (UCP). 

29/07/2025, 18:17

ActuaLitté

Livres, cinéma, radio : Frantz Fanon, 100 ans de lutte anticoloniale

Les hommages se succèdent pour célébrer le centenaire de Frantz Fanon. Encore largement méconnu dans l'Hexagone, ce psychiatre martiniquais et résistant a pourtant marqué l’histoire de la pensée anticoloniale en publiant trois livres, devenus des classiques. II y dénonce avec force les effets destructeurs du racisme et de la colonisation, dévoilant la mécanique de déshumanisation à l’œuvre des deux côtés du rapport de domination. Un travail que son centenaire remet dans la lumière.

29/07/2025, 15:34

ActuaLitté

Lire des articles sur Kobo : ce qui va changer cet été

Depuis le 8 juillet 2025, l’application Pocket n’est plus accessible. Utilisé depuis plus d’une décennie comme outil de lecture différée, notamment via une intégration native sur les liseuses Kobo, Pocket a été fermé par Mozilla, propriétaire du service depuis 2017. Pour maintenir cette fonctionnalité appréciée des lecteurs, Rakuten Kobo annonce l’intégration prochaine d’Instapaper sur l’ensemble de ses appareils. Le déploiement est prévu d’ici la fin de l’été.

28/07/2025, 17:43

ActuaLitté

Les Bad Guys 2 : les bêtes d'Aaron Blabey de retour au cinéma

Trois ans après le premier volet, Les Bad Guys reviennent au cinéma, à partir de ce mercredi 30 juillet. Le long-métrage d'animation de Pierre Perifel et Juan Pablo sans met en scène les personnages des livres d'Aaron Blabey, publiés en France par Casterman.

28/07/2025, 11:02

ActuaLitté

Victor Hugo, Rousseau et les Misérables installés à Bordeaux

L’avantage des classiques tient à ce qu’ils ne coûtent pas bien cher en scénario original. Non que les scénaristes n’aient pas à plancher pour réaliser l’adaptation, mais au moins ne paye-t-on pas une idée nouvelle. Avec Les Misérables, Victor Hugo est à l’honneur, à travers l’oeil du réalisateur Fred Cavayé. Et plus particulièrement le destin de Jean Valjean.

25/07/2025, 19:32

ActuaLitté

Garfield Kart 2 : à fond la caisse, sans la litière

Quelques années après un premier volet, le chat orange amateur de lasagnes reprend le volant pour Garfield Kart 2. Développé par Eden Games et attendu sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series et PC, le titre est édité par Microids.

25/07/2025, 10:52

ActuaLitté

Ducobu et le fantôme de Saint-Potache en tournage

L'Élève Ducobu, série BD créée en 1992 par les Belges Zidrou et Godi, a droit à sa nouvelle adaptation cinématographique, tous les deux ans, depuis 2020. La société de production Umedia annonce le tournage d'un sixième long-métrage, Ducobu et le fantôme de Saint-Potache, « en région bruxelloise, wallonne et flamande ».

25/07/2025, 10:39

ActuaLitté

Renverser la table : Victoire Tuaillon revient en podcast

À partir du 25 juillet 2025, la journaliste et autrice Victoire Tuaillon inaugure un nouveau podcast intitulé Renverser la table. Disponible gratuitement sur toutes les plateformes, il proposera des épisodes toutes les deux à trois semaines. 

25/07/2025, 07:30

ActuaLitté

Cinéma : Cédric Jimenez adapte Chien 51 de Laurent Gaudé

Le 15 octobre 2025, Chien 51, réalisé par Cédric Jimenez, sortira en salles. Adapté du roman éponyme de Laurent Gaudé, publié chez Actes Sud en 2022, ce thriller dystopique met en scène un Paris fracturé, technologiquement surveillé, où l’intelligence artificielle s’entrelace aux inégalités sociales les plus vives. Le roman s'est vendu à près de 120.000 exemplaires, tous formats confondus, selon Edistat.

23/07/2025, 18:38

ActuaLitté

Hellraiser s’invite en jeu vidéo : un trailer et des éditions collectors

Saber Interactive annonce Hellraiser: Revival, premier jeu vidéo officiel inspiré de l’univers de Clive Barker. Développé par Boss Team Games, le jeu sera un survival horror en solo disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC (Steam). Aucune date de sortie n’est encore fixée, mais Doug Bradley reprendra son rôle emblématique de Pinhead, tandis que Clive Barker lui-même participe au développement.

22/07/2025, 17:22

ActuaLitté

Un nouveau roman de Rebecca Yarros adapté au cinéma

Le studio hollywoodien Lionsgate a acquis les droits d’adaptation du roman The Things We Leave Unfinished (Toutes nos histoires infinies en français, trad. Ariane Maksioutine, City Éditions) de Rebecca Yarros, paru en 2021 aux États-Unis et en 2024 en France, pour en faire un long-métrage. Le scénario sera écrit par Arash Amel (A Private War, The Ministry of Ungentlemanly Warfare), tandis que la production sera assurée par Todd Lieberman via sa société Hidden Pictures. 

22/07/2025, 12:21

ActuaLitté

Lili Reinhart en tête d’affiche de l'adaptation de The Love Hypothesis

Amazon MGM Studios révèle les premiers noms au casting de The Love Hypothesis, l’adaptation très attendue du roman à succès d’Ali Hazelwood. Lili Reinhart, révélée par Riverdale, tiendra le rôle principal aux côtés de Tom Bateman. Si aucune date de sortie n’a été communiquée, ce début de distribution confirme l’avancée du projet.

18/07/2025, 17:45

ActuaLitté

Daphné Bürki rejoint la matinale de France Inter

À partir de la rentrée 2025, France Inter renouvelle en partie sa Grande Matinale, présentée par Nicolas Demorand et Sonia Devillers - qui prend la suite de Léa Salamé -, avec l’arrivée de Daphné Bürki et le lancement d’un nouveau rendez-vous culturel porté par Mathilde Serrell.

18/07/2025, 11:36

ActuaLitté

Louis Garrel à l'affiche de la prochaine adaptation de Nanni Moretti

Après avoir surmonté un infarctus survenu en avril dernier, Nanni Moretti, figure inclassable du cinéma italien et lauréat de la Palme d’Or 2001 pour La Chambre du fils, prépare son retour derrière la caméra avec Succéderà questa notte, un drame romantique librement inspiré d'un recueil de nouvelles de l'écrivain israélien Eshkol Nevo.

16/07/2025, 13:04

ActuaLitté

Le chroniqueur de CNews Nathan Devers passe chez France Culture

À partir de la rentrée, France Culture accueillera une nouvelle émission hebdomadaire intitulée Sans préjuger, présentée par le philosophe et écrivain Nathan Devers. Diffusée chaque samedi de 12h45 à 13h30, cette émission entend croiser les points de vue de philosophes, scientifiques, historiens, artistes et citoyens engagés autour de grands enjeux contemporains.

10/07/2025, 16:35

ActuaLitté

Sur les traces de l'homme qui a inspiré le roi des pirates Gol D. Roger

Dans un nouveau numéro en trois partie du podcast Zistoir, la journaliste Cécile Baquey revient sur le destin romanesque d’Olivier Levasseur, dit La Buse. Ce pirate français du XVIIIe siècle, pendu à La Réunion en 1730, aurait en partie inspiré Eiichirō Oda pour créer les fondements de l’univers foisonnant du manga One Piece

09/07/2025, 16:19

ActuaLitté

Serial killer, psy et enquête : le héros de Lars Kepler débarquera sur Apple TV

Amazon Prime Video a son Jack Reacher, personnage de Lee Child, annoncé depuis 2021. Et l'ancien soldat, musculeusement incarné par Alan Ritchson (et son 1,91 m...) volait la vedette à tous les services de streaming sur le créneau. Conclusion, Apple TV a signé avec Lars Kepler pour une alternative...

05/07/2025, 10:04

ActuaLitté

Junji Ito Crimson : un nouvel anime horrifique sort de l'ombre

Reconnu comme l'un des maitres du manga d'horreur dans le monde entier, Junji Ito bénéficie depuis quelques années d'un engouement sans précédent pour le genre. En témoigne un nouveau projet d'adaptation, Junji Ito Crimson, une anthologie articulée autour des « monstres ».

04/07/2025, 11:36

ActuaLitté

Augustin Trapenard fait son retour à la radio, avec une émission sur RTL

Augustin Trapenard fera sa rentrée sur les ondes de RTL. Il animera une émission hebdomadaire diffusée le week-end et interviendra chaque vendredi dans la matinale RTL Matin, présentée par Thomas Sotto, avec une chronique culturelle. Parallèlement à ses nouvelles activités sur RTL, il continuera d'assurer ses engagements à la télévision, notamment à la Grande Librairie sur France 5.

02/07/2025, 11:19

ActuaLitté

France Inter : la fin d'Autant en emporte l’Histoire, “éradication de l’imaginaire”

Programmée depuis la rentrée 2015, chaque dimanche soir sur les ondes de France Inter, Autant en emporte l’Histoire ne passera pas l'année 2025. Après une décennie de fictions historiques, la direction de Radio France a décrété l'arrêt de l'émission présentée par Stéphanie Duncan, suscitant l'inquiétude et la colère des auteurs et autrices.

02/07/2025, 09:37

ActuaLitté

Zerocalcare revient sur Netflix en 2026 avec une nouvelle série animée

C’est par une vidéo publiée sur le compte Instagram officiel de Netflix que la nouvelle a été annoncée : Zerocalcare, l’une des figures majeures de la bande dessinée italienne, fera son retour sur les écrans en 2026 avec une nouvelle série animée.

01/07/2025, 09:30

ActuaLitté

Maïa Mazaurette parle des Braqueuses, un projet éditorial unique

Les Braqueuses vont d’abord) prendre la forme d’un média indépendant et publier des articles, interviews et enquêtes sur des sujets de sociétés variés qui doivent être mis en valeur. Certains vous sont déjà présentés sur notre page Ulule.

28/06/2025, 22:53

ActuaLitté

Définitivement un survivant : Ken de retour en 2026

Un vent d’excitation balaie la planète manga. Hokuto no Ken, œuvre culte née en 1983 de la plume de Buronson et du pinceau de Tetsuo Hara, fait son grand retour. Warner Bros Japan vient d’officialiser la production d’une nouvelle adaptation animée, prévue pour 2026

28/06/2025, 14:22

ActuaLitté

Jugé inadaptable, ce roman de Stephen King bientôt au cinéma

Le studio américain Paramount et le réalisateur Doug Liman s’associent pour porter à l’écran le roman-fleuve de Stephen King, considéré comme l’une de ses œuvres majeures. Publié en 1978 avant d'être réédité dans une version augmentée en 1990, Le Fléau (trad. Jean-Pierre Quijano) a déjà connu plusieurs projets d'adaptations au cinéma, tous vains.

27/06/2025, 12:05

ActuaLitté

Denis Villeneuve réalisera le premier James Bond d'Amazon

Amazon MGM Studios a officialisé mercredi que Denis Villeneuve réalisera le prochain film James Bond. Ce long-métrage, dont le titre n’a pas encore été dévoilé, marquera le premier opus de la saga depuis que la société de production a pris la direction créative de la franchise historique, longtemps sous le contrôle exclusif de la famille Broccoli.

26/06/2025, 14:04

ActuaLitté

Ce que préfère l'auteur de The Witcher dans les adaptations, c'est l'argent qu'il reçoit

L'auteur de The Witcher, Andrzej Sapkowski, était récemment présent au festival du livre d'Opole, en Pologne. Il y a notamment parlé de ses futurs projets d'écriture et a partagé son opinion sur les adaptations audiovisuelles de ses œuvres, et ce celles de George R. R. Martin.

25/06/2025, 14:47

ActuaLitté

Leviathan : l’anime Netflix a enfin sa date de sortie officielle

Leviathan, l’adaptation du roman steampunk de Scott Westerfeld, arrivera sur Netflix le 10 juillet 2025. Annoncée lors de l’événement Next on Netflix, cette série animée marque une nouvelle incursion de la plateforme dans le genre, après TP-Bon ou Terminator Zero. Elle est produite par le studio japonais Orange (Beastars), réalisée par Christophe Ferreira et portée par la musique du célèbre Joe Hisaishi.

25/06/2025, 12:53

ActuaLitté

Record de participation pour les Rencontres SCELF de l’Audiovisuel 2025

À l’origine de Shoot the Book !, les Rencontres SCELF de l’Audiovisuel ont une nouvelle fois affirmé leur rôle central dans la chaîne de l’adaptation littéraire. Pour leur 17e édition, organisée ce mardi 24 juin au 18ᵉ étage de la Bibliothèque nationale de France (Tour des Lois), elles ont réuni les professionnels du livre et de l’audiovisuel autour d’un objectif commun : faire passer les œuvres du papier à l’écran.

25/06/2025, 11:34

ActuaLitté

L’été littéraire de Radio France : les rendez-vous à ne pas manquer

Tout l’été, les antennes de Radio France font la part belle aux mots et aux récits. D’Un été avec sur France Inter, consacré cette année à Alexandre Dumas, aux lectures, créations et rencontres avec James Ellroy, FabCaro ou Emil Ferris sur France Culture, l’invitation est lancée.

23/06/2025, 13:33

Top Articles

Taxer le livre d’occasion : le gouvernement renvoyé à ses études de droit La bibliothèque idéale du prof de français voit le jour Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Les lectures qui font vibrer la France cet été
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.