À Dijon, une librairie de romantasy défie la vague des fermetures

Ces dernières années, le secteur du livre a vu ses rideaux tomber les uns après les autres. Les fermetures, recensées sur ActuaLitté, dessinent une carte inquiétante pour les amoureux des librairies indépendantes. Et pourtant, dans l’ombre de cette tendance, une niche littéraire prospère : l’ouverture de librairies dédiées à la romance, la fantasy et, entre les deux, ce nouveau genre hybride venu des réseaux sociaux, la romantasy.

À Dijon, Les Dryades Rêveuses incarne ce contre-pied étonnant. Ici, dragons, héroïnes intrépides, amours contrariés et mondes imaginaires s’alignent sur 80 m2. Depuis le 15 juillet 2025, cet espace attire de nombreuses lectrices et lecteurs dans la capitale de la Bourgogne. Un projet porté par deux femmes qui ont choisi de s’y installer.

« La demande est bien réelle »

Émilie Bardeau, 42 ans bientôt, a connu plusieurs vies professionnelles. Vingt ans dans la restauration, trois autres dans la logistique pour un sous-traitant d’Amazon. « Dans ce dernier poste, il n’y avait pas de contact humain, et ça me manquait », raconte-t-elle à ActuaLitté. Pendant le confinement, comme beaucoup, elle se replonge dans la lecture, avec un faible assumé pour les romances paranormales.

En 2023, portée par une envie de reconversion professionnelle, elle entame une formation avec Book Conseil, suivie d’un stage dans une librairie manga et BD. C’est là qu’elle rencontre Annabelle Monin, diplômée d’un master Métiers du livre et déjà trois ans d’expérience en rayon, et que le projet se concrétise.

Annabelle Monin face à la librairie / © Émilie Bardeau

« À cette époque, il y avait encore très peu de librairies du genre. De mémoire, il n’y avait que Le comptoir du rêve à Toulouse », se souvient Émilie. « Aujourd’hui, un véritable réseau commence à émerger. La demande est bien réelle », observe-t-elle, citant l’exemple d’Entre 2 Chapitres, librairie dédiée à la romance et à la fantasy à Chalon-sur-Saône, à une quarantaine de minutes de route.

Un projet recentré sur l’essentiel : les livres

Au départ, Les Dryades Rêveuses – dont le nom évoque les nymphes protectrices des forêts – devait être un café-librairie. Mais l’idée se heurte à la réalité. La gestion d’un bar, la création des recettes, le matériel, et l’embauche du personnel sont autant de travail supplémentaire difficile à assurer à deux. Émilie Bardeau préfère concentrer sur la librairie, d’autant plus qu’elle vient d’avoir un coup de coeur décisif sur son local.

Aujourd’hui, quelque 5000 titres sont proposés. Les rayons sont remplis de romances contemporaines, de fantasy, de romantasy, d’éditions collector chéries par les lecteurs du genre, et un grand rayon en anglais, fruit de la passion partagée des deux libraires pour la lecture en VO.

TikTok s’invite dans l’aventure

Ouverte à la veille du congé maternité d’Émilie, la fondatrice « n’a pas voulu choisir entre son avenir professionnel et personnel ». Aidée et soutenue par Annabelle Monin, qui tient le commerce en attendant, elle trouve un compromis. « Annabelle s'est lancée dans l'aventure en sachant que j'attendais un bébé. Nous avons trouvé un terrain d'entente : elle gère la librairie, et j'essaye de passer deux fois par semaine. Le reste du temps, je m’occupe de la gestion et des factures depuis mon domicile ».

Les deux libraires ont bénéficié d’un coup de pouce inattendu : la visite d’Eliseebooks, booktokeuse dijonnaise. « Son passage filmé a attiré de nouveaux clients qui ont trouvé l’adresse sur son compte TikTok », confie-t-elle.

Intérieur de la librairie / © Émilie Bardeau

En plus d’une visibilité, les deux femmes se sont servies de cette opportunité pour tisser un lien culturel local fort : « Eliseebooks organise un club de lecture qui vient désormais acheter le livre du mois chez nous. Un autre club de lecture a suivi. Et une personne aimerait organiser des ateliers d’écriture chez nous. »

Des projets plein les étagères

Les fondatrices veulent animer la librairie. Elles envisagent de créer leur propre club de lecture en février, et ont déjà demandé à organiser des dédicaces. Le mobilier mobile permet d’accueillir ces événements, y compris pour les personnes à mobilité réduite. « On veut que ce soit un espace où l’on se sente bien, pas juste un point de vente », souligne la fondatrice.

À LIRE – Du café, de la romance et des dragons dans la première librairie-café-bar de Montréal

Une chose est sûre, les nouveaux projets seront annoncés sur l’Instagram du lieu, déjà bien alimenté par les libraires. Pour TikTok, il faudra patienter un petit peu. « Nous ne sommes pas très branchées vidéo, mais ça viendra peut-être avec le temps », sourit-elle, confiante.

Crédits image : © Émilie Bardeau

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com