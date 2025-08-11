Du livre à la scène : le FIL 2025 dévoile quatre spectacles littéraires

Montréal accueillera, du slam au théâtre, de la poésie à la lecture, quatre spectacles inscrits au programme du Festival international de la littérature (FIL) 2025. Ils seront présentés dans plusieurs lieux de la ville et de la région : l’Usine C, le Théâtre Outremont, la salle Claude-Léveillée de la Place des Arts et le Théâtre de la Ville de Longueuil.

Le FIL fait dialoguer les arts

Juste vide ton cœur, création de Xénia Gould en collaboration avec la metteuse en scène Angela Konrad, sera présentée les 25, 26 et 27 septembre à 19h dans la petite salle de l’Usine C. L’artiste y propose une performance mêlant slam, théâtre, journal intime, drag et confession, où elle interroge l’amour, l’abandon et la peur de mourir, tout en revisitant ses racines, ses deuils et sa transition. Sa langue mêle le chiac, l’humour et la sensualité.

Mourir de froid, c’est beau, c’est long, c’est délicieux, de Nathalie Plaat avec Frédéric Blanchette, sera donné les 26 et 27 septembre à 20h, le 28 septembre à 15 h à la salle Claude-Léveillée (Place des Arts), ainsi que le 30 septembre à 19h30 au Théâtre de la Ville de Longueuil. Le texte relate la naissance de l’identité amoureuse de l’autrice et ses débuts comme psychologue, entre drames intimes et réflexion sur la folie. Véronique Côté en signe une lecture-spectacle, accompagnée de Laurier Rajotte, dans un récit traversé par la musique, la nuit et le désir.

Les nouveaux anciens, de Kae Tempest, mis en scène par Alice Ronfard, sera joué le 1er octobre à 20 h dans la grande salle du Théâtre Outremont. Nathalie Claude et Jules Ronfard y prêtent leur voix à une fable urbaine contemporaine qui puise dans la tradition antique pour évoquer les angoisses du présent. La musicienne Julie McInnes accompagne cette lecture-spectacle qui conjugue rap, poésie et théâtre.

Une famille à Bruxelles, premier récit de Chantal Akerman mis en scène par Brigitte Haentjens, sera présenté le 2 octobre à 20 h dans la grande salle du Théâtre Outremont. Monique Spaziani interprète cette évocation du quotidien d’une femme endeuillée, qui passe ses journées au téléphone avec sa famille dispersée. La musique de Bernard Falaise accompagne cette lecture-spectacle où se mêlent fiction et autobiographie.

Le FIL, fondé pour promouvoir la littérature, le livre et la lecture entend faire dialoguer les mots avec d’autres formes artistiques. Depuis Montréal, il rayonne aujourd’hui sur tout le territoire québécois et au-delà. La 31e édition se déroulera du 24 septembre au 4 octobre 2025, avec un programme complet qui sera dévoilé le 26 août à 10h30 au Lion d’Or.

