Le jeu vidéo Les Carnets de l'Apothicaire, remède ou poison ?

Surtout connue via son adaptation en manga, assurée par la scénariste Itsuki Nanao et la dessinatrice Nekokurage, la série Les Carnets de l'Apothicaire fait partie des titres plébiscités dans les librairies. Selon l'éditeur français Ki-oon, qui propose le récit dans une traduction de Géraldine Oudin, le titre aurait dépassé le million d'exemplaires en circulation dans l'Hexagone dès janvier 2024...

Les light novels, eux, sont proposés en France par Lumen, cosignés par Itsuki Nanao et Touko Shino (traduction assurée par Sasha Boucheron et Jean-Baptiste Flamin). Par ailleurs, l'anime Les Carnets de l'Apothicaire compte d'ores et déjà deux saisons, avec une troisième à l'horizon...

En somme, les amateurs et amatrices trouveront forcément de quoi assouvir leur passion pour ce récit prenant, qui se déroule dans un univers fictif, mais très inspiré de la Chine impériale.

Intrigues et poisons au cœur du palais impérial ! À 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial ! Entouré de hauts murs, il est coupé du monde extérieur. Afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. – Le résumé de l'éditeur pour Les Carnets de l'Apothicaire, tome 1 (manga)

Passage obligé pour de nombreuses œuvres de la catégorie manga, l'adaptation en jeu vidéo des Carnets se faisait attendre. La plateforme japonaise G123, le 29 juillet dernier, a ouvert les préinscriptions pour son propre titre, intitulé The Apothecary Diaries Palace Chronicles.

Celui-ci, qui se jouera en ligne, directement dans un navigateur et sans installation, adopte le modèle du jeu « gacha », d'après les distributeurs de jouets que l'on trouve au Japon. Comme ces derniers, les jeux « gacha » proposent des récompenses virtuelles, qu'il s'agisse de nouveaux personnages ou de capacités spéciales, dont l'obtention repose largement sur le hasard.

Attendu sur smartphones, tablettes et PC, le titre promet 35 personnages différents ainsi qu'une histoire totalement inédite, reprenant les ingrédients qui ont fait le succès du récit original. Les joueurs et joueuses incarneront Mao Mao et devront, évidemment, concocter différents remèdes... Si la fidélité aux light novels et mangas semble garantie, l'enthousiasme reste mesuré, puisque les jeux « gacha » s'appuient souvent sur des mécaniques liées à une monétisation à outrance, incitant à dépenser pour progresser...

Pour l'instant, le titre n'a pas de date de sortie précise.

Photographie : image promotionnelle pour The Apothecary Diaries Palace Chronicles

