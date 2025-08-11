L’amitié au fil des saisons dans un album tendre et poétique

L’été apporte la chaleur, les baignades et les éclats de rire. L’automne, lui, amène les premières tensions. Puis l’hiver s’installe, et avec lui la nécessité pour Dina d’entrer en hibernation. La complicité née au printemps survivra-t-elle aux saisons et aux épreuves ?

Dans un souffle de poésie et de finesse, Caroline Barber et Marianne Pasquet composent douze récits retraçant la première année d’une amitié lumineuse, entre fraîcheur et sincérité.

Les Editions 400 coups nous invite à découvrir un extrait avant sa parution :

Originaire de France et installée au Québec depuis 2004, Caroline Barber explore avec liberté les frontières entre les disciplines artistiques. Auteure de chansons, conceptrice d’œuvres poétiques participatives et autrice jeunesse, elle publie depuis 2012 au Québec et en France. Pome et Dina est son troisième album aux éditions Les 400 coups, après Le vol et Contes culottés.

Formée aux arts appliqués et au graphisme, Marianne Pasquet s’est tournée vers l’illustration jeunesse, qu’elle aborde avec un regard poétique sur le quotidien. Elle a signé une quinzaine de livres, dont La nuit sans ZZZzzzz aux 400 coups, également en tant qu’autrice.

Par Inès Lefoulon

