Il remplace des manuscrits rares par des faux… et passe inaperçu

Dans les salles des bibliothèques universitaires, les menaces viennent rarement de ceux qui tiennent un livre entre leurs mains. Pourtant, à l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA), un long travail d’inventaire a révélé un vol surprenant : plusieurs manuscrits anciens ont été remplacés par des copies conformes.

Le 5 août, la police du campus a interpellé Jeffrey Ying, 38 ans, résident de Fremont, en Californie. Depuis octobre 2024, il est soupçonné d’avoir dérobé pour plus de 200.000 $ de manuscrits chinois rares, conservés à la bibliothèque d’Asie orientale et aux collections spéciales de l’UCLA.

Selon la déclaration sous serment prononcée au tribunal, il procédait toujours de la même manière, avec une rigueur égale à celle de Joe Goldberg, personnage principal de la série You. Mais dans ce cas, la motivation semble moins romanesque que financière.

Trois identités pour passer inaperçu

Comme le libraire new-yorkais, Jeffrey Ying a avoué avoir emprunté des ouvrages, les avoir gardés quelque temps, puis rapporté une reproduction à l'établissement. « Il empruntait les pièces, les conservait plusieurs jours, puis rendait une copie factice à la place de l’original », précise le communiqué du ministère public fédéral, selon Daily Bruin, le journal étudiant de l'Université de Californie.

Pour mener à bien ses opérations sans se faire repérer, l’homme aurait utilisé trois alias — « Alan Fujimori », « Jason Wang » et « Austin Chen » — lui permettant d’obtenir plus d’une demi-douzaine de manuscrits en neuf mois. Toujours selon le média étudiant, l'homme se rendait régulièrement en Chine et en Corée du Sud après ses emprunts frauduleux.

Arrêté en flagrant délit

Le jour de son arrestation, il venait, selon les enquêteurs, emprunter de nouveaux ouvrages rares. Les agents ont également perquisitionné un hôtel de la région. Lors de la fouille d'une chambre, le 6 août, les policiers ont découvert du matériel servant à reproduire des ouvrages : manuscrits vierges imitant les pièces originales et étiquettes de suivi patrimonial.

« Nous continuerons à épauler le FBI, que ce soit en témoignant, en menant des entretiens ou en coordonnant nos actions avec le personnel universitaire », a indiqué Jeffrey Chobanian, capitaine par intérim de l’University of California Police Department (UCPD). L’ensemble des éléments saisis et le dossier ont été transmis au Bureau fédéral d’enquête.

Inculpé de vol d’œuvres d’art majeures — un crime passible de dix ans de prison fédérale —, Jeffrey Ying est actuellement détenu par les autorités de l’État. Sa première comparution devant le tribunal de district des États-Unis, à Los Angeles, est prévue dans les prochains jours.

En attendant, les bibliothèques concernées renforcent la surveillance de leurs collections, dans l’espoir de protéger un patrimoine qui suscite visiblement les convoitises.

Crédits image : L’Université de Californie à Los Angeles (Alton, CC BY-SA 3.0)

Par Louella Boulland

Par Louella Boulland