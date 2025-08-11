Trois mèches sur un crâne nu, la leçon de vie

Avec Les cheveux de M. Fiorello, Cecilia Ruiz signe un album à la fois espiègle et empreint de profondeur. Une invitation à regarder autrement le changement et la croissance, portée par une palette chromatique subtile et des textures qui évoquent tour à tour la douceur, la ténacité et l'acceptation.

En 2023, l’ouvrage a intégré la sélection Ragazzi Award Amazing Bookshelf à la Foire du livre jeunesse de Bologne, ainsi que celle des New & Noteworthy Picture Book of the Month de la bibliothèque de Toronto.

Les Editions 400 coups nous invite à découvrir un extrait avant sa parution :

Cecilia Ruiz, autrice, illustratrice et éducatrice originaire de Mexico, réside aujourd’hui à New York. Son travail a été distingué par la Society of Illustrators et American Illustration. Parmi ses clients figurent notamment The New York Times, Google et le Brooklyn Museum.

