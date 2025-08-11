Les 400 coups: 30 ans de création libre, audacieuse… et humaine

Depuis 1995, Les 400 coups font figure d’ovni dans le paysage de l’édition jeunesse francophone. Née d’un désir de donner la parole à ceux qu’on n’entendait pas, cette maison québécoise a su imposer une voix singulière, irrévérencieuse et profondément respectueuse de l’intelligence des enfants. Un parcours que la maison d'édition retrace dans le texte ci-dessous, pour ActuaLitté...
11/08/2025
Dès ses débuts, la maison explore tous azimuts : collections multiples, publics variés, expérimentations en pagaille. Une joyeuse effervescence qui révèle un appétit de découverte et une envie d’explorer les marges. L’arrivée de Simon de Jocas en 2013 marque un tournant : recentrage sur la jeunesse, recentrage sur le sens.
Sous sa direction, la maison affine ses choix, resserre son catalogue autour de quelques collections fortes et assume pleinement son audace : traiter de sujets difficiles avec humour, poésie ou décalage, tout en gardant l’enfant au cœur de l’expérience.
Et cette audace paie. Les titres circulent au-delà des frontières, les distinctions se multiplient, et le public suit. Car Les 400 coups ne parlent pas à l’enfant, ils parlent avec lui. Ils le reconnaissent comme un lecteur curieux, capable de penser le monde, de rire des absurdités de l’existence ou d’embrasser des récits sans mot.
À LIRE - Édition : Les 400 Coups remarquée pour ses initiatives accessibles
Le catalogue, aujourd’hui riche de plus de 500 titres (dont 230 primés ou sélectionnés), s’articule autour de collections emblématiques : Grimaces pour l’humour sans filtre, Carré blanc pour les sujets de fond (la mort, le divorce, la guerre…), Hop-là ! pour les OVNIs graphiques, Mes premiers coups pour les tout-petits.
Derrière ces collections, une équipe soudée et passionnée : Geneviève Lagacé et Sylvain Bouton à la promotion et à la commercialisation, Alexandre de Jocas et Nicolas Trost aux ventes, May Sansregret et Catherine Bond à l’éditorial, épaulés par Renaud Plante, directeur artistique depuis plus de 17 ans, et Gautier Langevin, tout juste arrivé. Tous partagent une même vision : faire des livres qui comptent.
Et puis, il y a les titres qui ont marqué les esprits : Catalogue des gaspilleurs d’Élise Gravel, Le grand voyage de monsieur Caca d’Angèle Delaunois et Marie Lafrance, Petit zizi de Thierry Lenain et Stéphane Poulin… Des livres qui osent, qui bousculent, et qui font rire autant qu’ils font réfléchir. Une crotte qui parle ? Une guerre dessinée avec tendresse ? C’est normal. Ici, on aime sortir du cadre.
Ce printemps, de nouveaux titres ont rejoint le catalogue : La bombe et l’école de Payam Ebrahimi et Hadi Baghdadi, un album percutant et sensible, et La Fourmilière de Michaël Escoffier et Agathe Bray-Bourret, une fable sociale pleine d’humour.
À l’automne, on attend avec impatience Va chercher ta sœur, suite particulièrement ridicule de Va chercher le pain de Jean-Baptiste Drouot, et Histoires Brèves de Silvia Borando et Rachel Martinez, un recueil aussi percutant qu’étonnant.
Mais publier des livres différents, ce n’est pas qu’une posture éditoriale : c’est une manière d’être au monde. La devise — Chaque enfant son livre — dépasse le slogan. C’est un engagement. Pour l’inclusion, pour l’accessibilité. Finaliste du prix ABC (WIPO) en 2025, la maison s’illustre par son travail sur les formats accessibles : LSQ, braille, audio… afin que chaque enfant, peu importe ses réalités, puisse lire, rire, s’émouvoir.
La reconnaissance dépasse largement les frontières du Québec. Les 400 coups sont présents dans les grands salons européens — Bruxelles, Genève — et dans les foires internationales comme Francfort, Bologne ou Sharjah. Leurs livres sont traduits dans plus de 15 langues, et la maison multiplie les rencontres avec les libraires, les bibliothécaires et les lecteurs, ici comme ailleurs.
Simon de Jocas, en plus de diriger la maison, siège sur plusieurs conseils, dont ceux de Copibec et de l’International Publishers Association (IPA/UIE), où il défend avec conviction la bibliodiversité, le droit d’auteur et l’accès équitable à la culture.
Pour leurs 30 ans, Les 400 coups ne regardent pas derrière, mais droit devant. Le rêve reste intact : que chaque enfant trouve un livre qui le touche, le fait grandir, l’aide à penser. Et pour les 30 prochaines années ? Continuer d’oser, encore. D’écouter les enfants, vraiment. Et de créer des livres qui font du bien, même (et surtout) quand ils dérangent un peu.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
