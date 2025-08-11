Copyright Alliance : “Nous n’avons pas besoin que l’IA écrive nos livres

À son arrivée en 2015, Kupferschmid s’attelle d’abord à fédérer un milieu encore réticent à revendiquer des changements de loi. Les priorités de l’époque portent sur les droits d’auteur traditionnels : rémunérations, lutte contre le piratage en ligne, modernisation des cadres juridiques.

L’Alliance joue un rôle clé dans l’adoption du Music Modernization Act et de la loi instaurant le Copyright Claims Board, une instance simplifiée pour les litiges de petite envergure. Mais ces dossiers de « routine » ont laissé place à une urgence bien différente.

Aujourd’hui, Meta, OpenAI, Anthropic et d’autres géants font face à plus de quarante actions en justice pour violation du droit d’auteur, intentées notamment par des membres de l’Alliance, comme l'Authors Guild. Le grief ? Avoir utilisé des œuvres protégées pour entraîner leurs modèles sans autorisation.

De la réforme législative à la bataille technologique

Pour Kupferschmid, le problème dépasse le cadre juridique : il touche à la vocation même des outils d’IA. « Ce dont nous avons besoin, franchement, c’est que l’IA fasse notre lessive, prépare notre dîner et paie nos factures », lâche-t-il, mi-sérieux, mi-provocateur. « La dernière chose à faire, c’est qu’elle écrive notre poésie, nos livres, ou qu’elle crée nos œuvres d’art. »

À ses yeux, le public partage cette vision : « Les gens veulent que l’IA les libère des corvées pour avoir plus de temps à consacrer à la création. » Mais en s’attaquant à la production artistique, ces systèmes menacent directement l’économie des créateurs humains.

Le précédent californien et la dilution du marché

Deux juges fédéraux de Californie du Nord ont déjà tranché sur la notion d’« usage équitable » (fair use) dans des affaires impliquant l’entraînement de modèles d’IA sur des contenus protégés. Le juge Vince Chhabria, dans l’affaire Kadrey v. Meta, a reconnu que le volume de contenus générés par l’IA pouvait nuire au marché des auteurs.

Cette interprétation élargie de la dilution du marché est appelée à se répandre, juge Kupferschmid. Même si Meta a gagné sur le fond, faute de preuves tangibles, cette analyse pourrait peser lourd à l’avenir.

Et les perspectives sont encore plus sévères pour les modèles générant musique ou images : « Pour la musique, il ne fait aucun doute que vous copiez un style précis pour produire une œuvre de ce style, et c’est directement concurrentiel », martèle-t-il. Quant aux images, il anticipe un terrain juridique tout aussi défavorable aux entreprises d’IA.

Un marathon judiciaire

Kupferschmid ne se fait guère d’illusions : le chemin vers la Cour suprême sera long. Fort de son expérience au Bureau américain des brevets et des marques dans les années 1990, où il participa à l’élaboration du DMCA, il prévient : « Il faudra dix à quinze affaires pour commencer à y voir clair, et cela prendra des années. » Selon lui, le plus haut tribunal du pays n’interviendra probablement qu’après plusieurs décisions émanant de circuits fédéraux différents.

En attendant, une solution pourrait émerger : instaurer un système de licences collectives, sur le modèle de l’industrie musicale avec l’ASCAP ou le BMI. Ces organismes délivrent une licence unique couvrant un vaste catalogue, puis redistribuent les revenus aux créateurs. « C’est une solution qui a déjà fait ses preuves », assure Kupferschmid, estimant qu’il faut laisser cette option se développer.

Néanmoins, restent à déterminer les conditions derrière ces licences : dans le partage de la valeur qui s'effectuera nécessairement, les auteurs seront-ils correctement traités ? Ainsi, au Royaume-Uni, la récente proposition de la maison d'édition Bloomsbury a quelque peu froissé les créateurs : on leur laissait 20 % des sommes obtenues, tandis que l'éditeur se taillait la part du lion...

Dialogue rompu avec les géants de la tech

L’Alliance, dit-il, a tendu la main aux grandes plateformes, mais sans réponse constructive. « Nous ne voulons pas de rapports de force. Nous cherchons des solutions amiables, bénéfiques pour l’ensemble de la communauté du droit d’auteur comme pour celle de l’IA. » Mais les entreprises, poursuit-il, « souhaiteraient une exemption catégorique au titre du fair use », ce qui n’est pas réaliste. « Elles gagneront certaines affaires, mais elles en perdront d’autres. Pour nous, la solution passe par la licence. »

Reste à savoir si cette approche saura séduire des acteurs pour qui, jusqu’ici, le dialogue n’est pas la priorité.

