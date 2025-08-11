Sur le fil du vide : la librairie la plus spectaculaire du monde ?

Inaugurée il y a à peine quelques mois, la librairie a déjà accueilli 100.000 visiteurs au 9 août 2025, selon l'une des deux agences de presse nationales chinoises, Xinhua. Ce succès s’explique par un double attrait : un emplacement à couper le souffle et une expérience culturelle hors norme.

Architecture et atmosphère

La librairie se fond dans la roche, son entrée semblant jaillir directement de la paroi. Les visiteurs empruntent un chemin panoramique qui longe le flanc de la falaise, avant de pénétrer dans un espace baigné de lumière naturelle, grâce à de larges ouvertures donnant sur le vide. À l’intérieur, les rayonnages de bois clair, sobres et géométriques, contrastent avec les parois brutes.

Le site touristique de Mianhua était déjà réputé pour ses sentiers suspendus et ses belvédères. Avec cette librairie, il gagne une dimension introspective : lire ici, c’est se placer à la lisière du monde, le regard pouvant quitter la page pour se perdre dans les profondeurs du gouffre. L’expérience combine la sérénité de la lecture et l’excitation d’un site extrême.

Au-delà de sa fonction première, l’espace a été conçu comme un lieu de rencontres et d’événements. Des lectures publiques et ateliers pour enfants y sont déjà organisés. L’implantation dans un site aussi spectaculaire attire non seulement les amateurs de littérature, mais aussi les photographes, influenceurs et voyageurs en quête de paysages hors du commun.

Une alliance rare entre nature et littérature

Pour les autorités locales, le projet s’inscrit dans une stratégie de valorisation touristique durable du Guangxi, région déjà prisée pour ses formations karstiques et ses paysages inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO - comme le site de Guilin ou la rivière Li.

Vue panoramique du district de Yangshuo, près de la ville de Guilin, dans la province chinoise du Guangxi. Chensiyuan (CC BY-SA 4.0)

L’initiative s’inscrit dans une tendance chinoise plus large de réinventer l’accès au livre par des lieux insolites, qui deviennent autant des destinations touristiques que des espaces de lecture.

En effet, au pays de Lu Xun, d’autres projets audacieux ont vu le jour ces dernières années. Sur la côte de la mer de Bohai, la Seashore Library a été conçue comme un monolithe de béton minimaliste posé face aux vagues, véritable sanctuaire de lecture pour amateurs de silence et d’horizon marin.

À Yangzhou, la librairie Zhongshuge joue sur des illusions optiques spectaculaires grâce à des plafonds en miroir et des escaliers se multipliant à l’infini, brouillant volontairement la frontière entre réel et imaginaire.

La Zhongshuge de Shenzhen s’articule de son côté autour d’un monumental escalier en spirale… qui ne mène nulle part. Inarpentable, il sert uniquement d’étagère sculpturale, transformant l’espace en installation artistique immersive. Tables « en lévitation », coins lecture joyeux pour enfants, zone de forum et salle de conférence composent un parcours pensé autant pour l’œil que pour l’esprit.

Celle du Guangxi s’impose comme une prouesse à part : elle concilie patrimoine naturel, expérience sensorielle et pratique culturelle. Dans un pays où l’on construit gratte-ciel et métropoles à une vitesse vertigineuse, on aurait pu s’attendre à voir les librairies grimper toujours plus haut. Celle du Guangxi a choisi l’exact inverse : descendre dans le vide, pour mieux élever l’esprit ?

La présentation de la librairie-falaise, relayée par les médias officiels chinois, ne mentionne ni le nom de l’architecte ni celui du cabinet à l’origine du projet. Le discours met davantage l’accent sur l’attractivité touristique et l’« expérience unique » que sur les coulisses de la conception. Une communication institutionnelle en somme, mais peut-on leur en vouloir de mettre en valeur les atouts du « socialisme à caractéristiques chinoises ».

À LIRE - Visitez les plus fascinantes librairies et bibliothèques au monde

Ailleurs dans le monde, la Libreria Acqua Alta à Venise empile ses ouvrages dans des gondoles pour les protéger des crues, tandis que l’El Ateneo Grand Splendid de Buenos Aires installe ses rayonnages sous les fresques et les balcons d’un ancien théâtre. À Maastricht, la Boekhandel Dominicanen transforme une église gothique en cathédrale du livre, et à Porto, la Livraria Lello déroule son escalier rouge flamboyant comme un tapis vers la fiction. Autant de lieux où l’on vient autant pour la beauté des murs que pour celle des mots.

Crédits photo : Pêcheur de cormorans sur la rivière Li dans le comté de Yangshuo, dans la région autonome Zhuang du Guangxi, au sud de la Chine. La rivière Li traverse cette zone avant de rejoindre la ville de Guilin. (Rod Waddington, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com