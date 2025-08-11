Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler

Véronique, Marseillaise fière et gouailleuse, vit loin de sa fille Clara, partie à Paris « pour réussir ». Deux univers, deux tempéraments… et pourtant un lien indéfectible. « Ce rapport mère-fille, c’est deux personnalités qui semblent opposées, mais qui se reflètent comme dans un miroir », observe Jordan Rodrigues.

L’union de l’amour et de la colère, des blessures et des rires, donne au récit une tension qui ne se relâche jamais. À découvrir dans notre nouvelle émission :

Une lecture qui s’impose d’un trait

Le libraire se souvient du moment où il a ouvert le livre : « J’ai dévoré la moitié du roman en une nuit. Je savais que je ne dormirais pas assez, mais je ne pouvais pas le lâcher. » L’autrice maîtrise ses personnages et, au milieu du livre, introduit un fil inattendu qui relance toute l’intrigue. Le lecteur se retrouve emporté, entre éclats de rire et coups au cœur.

Derrière la gouaille, il y a les fêlures : Clara, brillante et déterminée, est « à peu près l’opposé » de sa mère, qui le vit avec un mélange de fierté et d’agacement. Et puis il y a Raphaël, surnommé ironiquement « le girafon » par Véro, cible de sa méfiance instinctive. Tout dans ce roman navigue entre protection farouche et tendresse écorchée.

Marseille, plus vivante que Paris

Si Paris occupe une place dans le récit, Marseille y brille de toute son intensité. Ville-personnage, elle incarne l’ancrage, les origines que l’on croit fuir mais qui vous rattrapent toujours. « Clara a beau être partie, sa mère reste dans sa tête. On ne se libère jamais complètement de ce qu’on quitte », note le libraire. Cette présence constante nourrit la réflexion sur l’exil, le déracinement et ce qu’il en coûte de « réussir ».

Le roman ne se contente pas de brosser un portrait intime : il croque aussi la gentrification, l’élitisme culturel parisien et les rapports de classe. Jordan s’amuse d’ailleurs à proposer le livre « à des lecteurs qui sont au cœur de la critique », savourant ce petit décalage.

Sous l’énergie des dialogues, le texte aborde de plein fouet des thèmes actuels : santé mentale, sexisme, violences physiques et psychologiques, endométriose, honte de ses origines. « C’est un roman social, un roman de lutte des classes, un roman du travail sur soi », résume Jordan. L’actualité traverse chaque page, sans lourdeur, portée par une langue singulière et vivante.

Un pari de libraire

En pleine rentrée littéraire, comment un premier roman se distingue-t-il ? « En étant bien écrit et touchant, tout en restant accessible », répond Jordan. Les comparaisons affluent : Virginie Despentes pour la rage, Annie Ernaux pour la précision intime, Rachid Benzine pour la profondeur sociale.

AVANT-CRITIQUE - La Bonne mère : quand tout nous sépare

Pour le libraire, ce livre parle « à tous ceux qui ont quitté leur ville pour la capitale et savent ce que cela coûte ». Mais il sait aussi toucher plus largement : « C’est un livre qui touche, qui agace parfois, qui fait rire souvent. Je ne l’oublierai pas ».

La bonne mère réussit un équilibre rare : populaire dans la forme, exigeant dans le fond. Un texte qui bouscule et console, qui pique et qui serre le cœur — et qui donne envie, dès la dernière page tournée, de revenir à la première.

Un extrait de l'ouvrage est proposé en fin d'article.

