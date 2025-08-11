Plus de 200 auteurs appellent au boycott complet d’Israël

Une pétition rassemblant plus de 200 écrivains britanniques et irlandais appelle à un « boycott total » de l’État d’Israël. Parmi les signataires figurent Zadie Smith, Hanif Kureishi, Irvine Welsh, Jeanette Winterson, Michel Faber, Elif Shafak, Michael Rosen, George Monbiot, Sarah Hall, Geoff Dyer et Marina Warner.

Le texte demande « à tous les citoyens, institutions et gouvernements » de suspendre « immédiatement » toute activité commerciale, économique ou d’échange avec Israël. Les auteurs précisent que cet appel se poursuivrait « jusqu’à ce que la population de Gaza soit suffisamment approvisionnée en eau potable, nourriture et soins médicaux » et que l’ensemble des aides humanitaires et services essentiels soient rétablis « sous l’égide de l’ONU ».

« Nous refusons de rester inactifs »

Les signataires indiquent que leur initiative répond à l’absence de résultats des précédents appels. « Les paroles des dirigeants et l’indignation des peuples n’ont pas permis de nourrir Gaza, de protéger les civils ou de leur apporter l’aide nécessaire », écrivent-ils. « Nous le faisons parce que nous refusons de rester inactifs tandis que des enfants et des innocents sont bombardés, abattus ou affamés. »

Ils réclament également la libération des otages et des personnes détenues sans procès, la fin des violences de colons en Cisjordanie et un cessez-le-feu permanent entre Israël et le Hamas. Les auteurs affirment rejeter « sans équivoque » toute forme d’antisémitisme, ainsi que toute hostilité envers Palestiniens, Israéliens ou Juifs.

Ils soulignent leur « solidarité avec la résistance palestinienne, juive et israélienne aux politiques génocidaires du gouvernement actuel » et notent que « de nombreuses voix israéliennes et juives » appellent déjà à des sanctions contre les institutions israéliennes et « certains responsables clairement identifiés ».

Cette mobilisation internationale intervient alors que la situation humanitaire à Gaza est décrite comme préoccupante par plusieurs organismes. Selon l’initiative IPC (Integrated Food Security Phase Classification), 197 personnes y sont mortes de malnutrition. Début mars, Israël a instauré un blocus empêchant l’entrée de vivres, d’eau et de médicaments.

En mai, le gouvernement a annoncé la reprise partielle des livraisons, mais les données de Cogat, l’agence israélienne en charge des convois, indiquent que les volumes restaient inférieurs aux niveaux considérés comme vitaux.

En Israël aussi, des voix s’élèvent

La dynamique dépasse désormais les frontières du Royaume-Uni. En Israël même, une « déclaration de la communauté culturelle » intitulée « Mettons fin à l’horreur à Gaza » a été rendue publique le 2 août, en hébreu et en arabe. Le texte dénonce « le meurtre d’enfants et de civils, la famine délibérée, les déplacements massifs de populations et la destruction insensée de villes entières ».

Parmi les 1397 signataires recensés figurent des écrivains comme David Grossman, Etgar Keret, le dramaturge Yehoshua Sobol, l’autrice et éditrice Noga Albalach ou encore Amir Eshel, professeur à l’université Stanford. La pétition appelle à « mettre fin à la guerre » et à « libérer tous les otages ».

Des critiques adressées aux signataires

Les autorités israéliennes ont vivement critiqué cette initiative. Le ministre de la Culture, Miki Zohar, a déclaré sur le réseau X que les signataires « humilient » soldats et victimes, estimant qu’ils devraient avoir « honte ». Sur Instagram, l’acteur Moran Atias et le chanteur Idan Amedi ont également exprimé leur opposition, ce dernier qualifiant le texte d’« événement déconnecté et relevant de l’infox ».

L’un des initiateurs de la pétition, Eyal Sher, directeur du Festival d’Israël, a précisé que l’objectif n’était pas de « créer des conflits », mais de « défendre des valeurs humaines, la compassion et le désir de faire cesser cette guerre », ainsi que de « ramener les personnes kidnappées » et d'« entamer le chemin vers la réhabilitation de la région ».

Boycott et controverses juridiques

Mais les nombreux appels aux boycotts suscitent régulièrement de vives polémiques, à l'image du mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions), mené en France et à l'étranger. Ce dernier a été au cœur de plusieurs débats, certaines critiques l’accusant de remettre en cause l’existence même de l’État d’Israël et, par conséquent, de soulever la question d’une possible motivation antisémite.

En France, la cour d’appel de Colmar avait condamné en 2013 quatorze militants à verser 28.000 € de dommages et intérêts et à payer une amende avec sursis, estimant que leur appel au boycott de produits israéliens constituait une « provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence » fondée sur l’origine ou la religion.

À LIRE – Pour imposer la paix, boycotter les institutions culturelles d'Israël ?

Néanmoins, cette décision, confirmée par la Cour de cassation en 2015, a valu à la France une condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme en 2020. Cette dernière a en effet jugé que les sanctions infligées constituaient une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. En mars 2024, la Cour d’appel de Paris avait donc prononcé la relaxe définitive des prévenus.

Par Louella Boulland

