États-Unis : la Constitution caviardée par la Bibliothèque du Congrès ?

Le site web « Constitution Annotated », ou « CONAN » pour les habitués, se présente comme une ressource de référence consacrée à la loi suprême des États-Unis. Introduction, préambule, les 7 articles, mais aussi les 27 amendements, sont analysés, annotés et commentés pour nourrir les études des constitutionnalistes et répondre aux questions des curieux.

Cette base documentaire existe depuis plus d'un siècle, et la Bibliothèque du Congrès en est la garante : elle publie tous les dix ans une édition reliée des derniers commentaires et analyses sur le texte, et met à jour la plateforme en ligne, pour assurer l'accès simplifié à cette précieuse ressource.

De mauvaise Constitution

Le 6 août dernier, des utilisateurs de la plateforme de discussion open source Lemmy repèrent des changements de taille au sein de la Constitution affichée sur le site de la Bibliothèque du Congrès. En effet, des passages entiers de l'Article 1 ont disparu, notamment les phrases concernant l'habeas corpus, soit le droit de contester son arrestation ou sa détention en justice, si celle-ci est considérée arbitraire par l'intéressé.

Une autre partie, évaporée du site web, traitait des cadeaux et dons effectués par des nations étrangères à des agents fédéraux, une pratique prohibée, à moins d'obtenir l'aval du Congrès américain.

Pour un site de référence, la disparition d'une partie d'un texte aussi crucial est gravissime : quelques heures à peine après les premiers signalements, la Bibliothèque du Congrès a réagi sur les réseaux sociaux, soulignant que le problème découlait d'une « erreur de codage informatique ».

Un signal politique ?

L'explication de la Bibliothèque du Congrès, bien que plausible — le site est régulièrement mis à jour —, n'a pas manqué de susciter plusieurs questionnements. Les passages supprimés au sein de la Constitution relayée par la plateforme font en effet écho à plusieurs positionnements politiques de Donald Trump et de son administration.

Ainsi, Stephen Miller, conseiller du président des États-Unis, avait proposé en mai dernier de suspendre l'habeas corpus, cette disposition qui permet de contester une arrestation ou une obligation de quitter le territoire. L'administration Trump mène en effet une chasse aux personnes réfugiées ou immigrées, et multiplie les ordres d'expulsion, souvent sans fondements légaux. D'ailleurs, la justice américaine a suspendu un certain nombre de ces décisions, justement parce qu'elles étaient contraires au droit, et en particulier à la Constitution...

Peut-être plus fondée, l'autre crainte porte sur les moyens financiers et humains accordés à la Bibliothèque du Congrès pour accomplir efficacement ses missions, et sur la situation, en interne, de cette institution.

En mai 2025, Donald Trump a en effet limogé Carla Hayden, directrice de la Bibliothèque du Congrès, en mettant fin de manière anticipée à son mandat. Si les raisons derrière ce limogeage n'ont jamais été explicitées, l'influence de groupes de pression ultra-conservateurs semble évidente.

Ainsi, quelques jours seulement avant l'opération, le Daily Mail avait relayé le réquisitoire du président de l'American Accountability Foundation, Tom Jones, contre la directrice de la Bibliothèque du Congrès. « Le président et son équipe ont réalisé un incroyable travail, nécessaire depuis longtemps, de purge du gouvernement fédéral des libéraux de l'État profond », soulignait celui-ci. « À présent, il est temps de montrer la sortie à Carla Hayden et Shira Perlmutter [directrice du Bureau du Copyright, NdR] et de faire passer l'Amérique d'abord en matière de régulation de la propriété intellectuelle. »

L'American Accountability Foundation se présente comme une sorte de groupe de réflexion conservateur dont le principal objet, à sa création en 2020, était la critique des personnalités nommées par Joe Biden dans l'administration américaine. La référence à l'« État profond », dans la bouche de son président, incarne cette théorie complotiste selon laquelle l'administration serait manipulée par des forces hostiles au peuple américain.

Le 12 mai, Donald Trump a confié l'intérim de la Bibliothèque du Congrès au Procureur général adjoint des États-Unis, Todd Blanche, qui avait assuré sa défense lors de son procès pour falsification de documents commerciaux. Sans surprise, quelques semaines plus tard, des représentants républicains ont proposé de baisser le budget de l'institution d'environ 10 %, selon Roll Call...

Photographie : Reproduction de la Constitution américaine (illustration, Steven Nichols, CC BY-NC-SA 2.0)

