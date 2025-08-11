Highest 2 Lowest : Ed McBain et Kurosawa revus par Spike Lee

En 1963, avec Entre le ciel et l'enfer, le réalisateur japonais Akira Kurosawa a signé un des chefs-d’œuvre du cinéma, en s'inspirant du roman Rançon sur un thème mineur, d'Ed McBain (disponible aux Presses de la Cité dans une traduction de Louis Saurin et Philippe Aronson).

S'il sortira aux États-Unis dans les salles, Highest 2 Lowest devrait être diffusé, dans le reste du monde, via la plateforme Apple TV+, vraisemblablement à partir du 5 septembre prochain. Au casting du long-métrage, Denzel Washington, Jeffrey Wright, ou encore Ilfenesh Hadera.

Le scénario, inspiré à la fois par le roman d'Ed McBain et le film d'Akira Kurosawa, a été cosigné par Spike Lee et Alan Fox.

Par Antoine Oury

