Les fantômes de Peleliu : au cœur d’une mémoire en ruine

Bruno Cabanes n’écrit pas sur Peleliu, il y revient, physiquement comme mentalement. Dans Les fantômes de l’île de Peleliu, il tisse un récit où l’histoire, l’enquête, l’essai et le témoignage personnel s’enchevêtrent. Tout commence par un malaise : un voyage dans une île trop verte, trop bleue, presque irréelle. C’est dans ce décor saturé que l’auteur prend conscience de ce que cette terre tropicale dissimule. À chaque pas, un cadavre, une cendre, un souvenir.

Peleliu est un théâtre oublié de la guerre du Pacifique. Et c’est précisément dans cet oubli que Cabanes tente d’inscrire son livre. Il suit la trace d’un homme, Eugene Sledge, vétéran de la bataille, auteur d’un témoignage tardif et terrible, With the Old Breed. Sledge devient guide et obsession. Cabanes le traque jusque dans ses silences, ses lettres, ses absences à Peleliu. Mais à force de scruter la mémoire de l’autre, le texte peine à se construire une nécessité autonome.

Car ce que l’auteur donne à voir est souvent déjà là, dans les mots de Sledge. L’intérêt du livre réside alors moins dans la narration que dans les brèches : cette jungle qui repousse sur les ruines, ce peuple palauan qui déclare que « ce n’est pas notre histoire », ces touristes plongés dans l’amnésie.

Cabanes excelle lorsqu’il capte les décalages entre passé et présent, visible et invisible. Mais sa volonté de restituer chaque strate de la mémoire, y compris la sienne, noie parfois l’intensité sous l’accumulation.

Les fantômes de l’île de Peleliu ne se veut pas synthèse, ni fresque, ni roman. Il est une tentative honnête de marcher aux côtés des morts, et c’est déjà beaucoup. Mais c’est aussi, parfois, un livre qui tourne en rond dans les ombres qu’il convoque.

Publication le 29 août.

DOSSIER - Chroniques des livres de la Rentrée littéraire 2025, en avant-première

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com