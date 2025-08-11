Enragée, engagée : le testament de Nancy Huston

« Je vais bientôt mourir. » Dès l’avant-propos, Nancy Huston pose la voix, lucide et rugueuse, dans un ton où l’ironie se mêle à la colère. Enragée, engagée réunit des textes choisis entre 2000 et 2024 : conférences, préfaces, tribunes. À soixante-douze ans, l’autrice ne cherche plus à convaincre, encore moins à plaire. Elle s’adresse à qui la lit encore, avec une langue à vif.

Trois parties structurent ce recueil : le corps, le soi, le monde. Mais c’est bien une seule voix qu’on entend, identifiable entre toutes, obsédée par les violences faites aux femmes, la maternité, le mensonge social, la mémoire des humiliées.

Il y a des sommets : le bouleversant hommage à Clotilde Vautier, morte des suites d’un avortement clandestin, offre un monologue polyphonique d’une intensité rare. D’autres textes, plus didactiques, gagnent en clarté ce qu’ils perdent en souffle. On y retrouve les obsessions de Huston : la complexité des identités, les virilités en crise, la maternité comme expérience à la fois charnelle, politique et existentielle.

L’écriture, souvent nerveuse, ne craint ni la répétition ni la formule. Huston refuse la tiédeur. Elle passe du lyrisme au pamphlet, du témoignage au manifeste. Parfois, cela tient du cri plus que de la démonstration.

Et c’est sans doute ce qui fait la force du livre : cette indiscipline féconde, cette façon de secouer les certitudes en entrelaçant savoirs, vécus, colères. Non sans une forme de narcissisme, assumé, Huston revient sur ses engagements, ses traductions, ses compagnonnages intellectuels. On peut s’agacer de son goût pour l’énumération, de certaines simplifications. Mais on ne peut nier la puissance de sa voix.

Si ce recueil est peut-être son dernier, il ne cherche ni à conclure ni à se recueillir. Il crie encore, pour que l’oubli ne l’emporte pas. Un chant de fin de course, sans apaisement.

À paraître le 3 septembre.

DOSSIER - Chroniques des livres de la Rentrée littéraire 2025, en avant-première

Par Victor De Sepausy

