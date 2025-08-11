Rupture politique et familiale : itinéraire d’un désenchantement

Engagé altermondialiste, en rupture avec sa famille, l’auteur de Thésée, sa vie nouvelle revient sur des rédactions de jeunesse, lucides et révoltées, à la manière d’une explication de texte ou comme une présentation de ses combats pour mieux comprendre son désappointement.

La cause ? Une gauche qui s’est progressivement détachée de ses combats initiaux pour s’installer au pouvoir, cette gauche qui a séparé la France en deux périodes historiques : la mauvaise période avec la royauté, la bonne période, celle d’après la révolution. Et au bout de celle-ci, la victoire du peuple avec les socialistes au gouvernement.

Rattrapée par la mondialisation, la gauche, avec la chute du mur de Berlin, n’avait plus d’idéal propre si ce n’est celui de s’adonner à la loi du marché pour se déresponsabiliser de la victoire du capitalisme. Pour l’auteur, c’est une trahison, et cette histoire, il l’a vécue de l’intérieur avec des parents issus d’une bourgeoisie industrielle, médiatique et proche des politiques.

Ce qui pourrait s’apparenter à un essai sur l’échec de la gauche en France, prend une tout autre tournure, car Camille de Toledo va superposer la trajectoire de sa famille à celle de la grande Histoire qui se joue avec ses drames. Et inévitablement, c’est une rupture avec la gauche, avec sa famille, la rencontre avec l’Altermondialisation, la prise d’un nom d’emprunt et sa conversion au judaïsme.

Ses combats, il les mène seul avec ses reportages à l’étranger et devant la répression des États, la colère de ces années-là va devenir une haine. Il regrette amèrement que les dirigeants voient dans les mouvements altermondialistes, un caprice d’une jeunesse qui a grandi dans le confort de la paix et de la croissance et non un rejet du monde à venir.

Il créé le magazine Don Quichotte, part à Gênes tourner un documentaire sur les évènements qui ont causé la mort d’un manifestant : Gêne(s)ration, et fuit sa condition d’« hypercaste ». Pour lui, le monde s’est changé en « une tristesse sans issue ».

La dernière partie du livre, Camille de Toledo parle de Mazet, sa seconde mère, celle qui l’a élevé, qui s’est occupée de toute l’intendance et de l’éducation des enfants pour que ses parents puissent mener à bien leurs carrières.

Pour que le pouvoir puisse gouverner, il faut qu’il « s’allège du poids de la vie », donc du quotidien, reformant ainsi une nouvelle classe d’exploités. La boucle est bouclée, l’auteur rattache ses luttes et ses idéaux à son histoire familiale, une histoire qui se répète, une histoire sans fin dont on ne peut jamais vraiment s’en séparer même si on tente de la renier.

Par Christian Dorsan

Contact : contact@actualitte.com