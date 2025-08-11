On ne mégote pas avec la clope, interdite près des bibliothèques

Vers une génération sans tabac ? Le gouvernement espère parvenir à supprimer la nicotine de la liste des addictions touchant la population, en commençant par les jeunes, particulièrement exposés à certaines pratiques. L'apparition de produits liés au « vapotage », caractérisés par une diversité des arômes, des formes et des couleurs, signale par ailleurs de nouvelles stratégies de l'industrie du tabac.

Or, ces mêmes appareils et substances constituent autant de « portes d’entrée vers la dépendance », souligne le gouvernement, qui promet un encadrement des produits de vapotage pour l'année 2026.

En attendant, un décret pris le 27 juin dernier a introduit de nouveaux espaces sans tabac, et sans produits de vapotage, afin de limiter la présence de ces substances dans l'espace public. Ces interdictions visent plus spécifiquement « les lieux de sociabilité quotidienne des jeunes » : depuis 2007, tous les établissements scolaires étaient déjà non-fumeurs.

Plages, parcs et bibliothèques

Parmi les nouveaux lieux où l'acte de fumer devient interdit, les « zones affectées à l'attente des voyageurs » pour les transports en commun, mais aussi les abords des établissements scolaires, les parcs et les jardins publics, ou encore les alentours des bibliothèques.

Comme le précise le décret, pour les établissements de lecture publique, sont concernés « les espaces non couverts », ainsi qu'« un périmètre déterminé autour de leurs accès publics pendant leurs heures d'ouverture ». Rappelons que les locaux des bibliothèques sont non-fumeurs depuis 1991, avec la loi Évin, qui interdit de fumer dans les lieux à usage collectif (article L. 3512-7 du code de la santé publique), mais qui ne sera complétée, avec des précisions, qu'en 2006.

Toute infraction à cette règle sera sanctionnée par une contravention de 4ᵉ classe, soit une amende forfaitaire de 135 €, pouvant aller jusqu’à 750 €, indique le décret.

Un arrêté, daté du 21 juillet, est venu apporter des éléments quant au fameux « périmètre déterminé » : celui-ci « est défini comme la zone de l'espace public comprise dans un rayon de dix mètres à partir des accès publics des lieux concernés par l'interdiction de fumer ». Le même texte propose des modèles de signalisation à apposer près des lieux visés : si aucun visuel n'est spécifiquement prévu pour les abords des bibliothèques, l'affiche standard « espace sans tabac » peut être utilisée.

Viser les bibliothèques et leurs abords semble particulièrement pertinent lorsque l'on évoque les « lieux de sociabilité quotidienne des jeunes » : en effet, les individus âgés de 15 à 24 ans sont les usagers les plus assidus lorsqu'il s'agit de fréquenter les établissements de lecture publique, selon un baromètre des sorties culturelles des Français en 2024 publié par le Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (DEPS) du ministère de la Culture.

Même si cette tranche d'âge n'a pas été observée par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc), qui a établi ces statistiques, il est probable que les moins de 15 ans soient également de fidèles usagers des bibliothèques.

L'Association des Maires de France (AMF) s'était inquiétée du coût de cette nouvelle signalisation pour les finances des communes, mais aussi des conditions et moyens nécessaires pour faire respecter ces interdictions. L'organisation plaidait ainsi « pour que les polices municipales ne soient pas chargées de faire appliquer cette interdiction, mais que le contrôle revienne aux seules forces de l’ordre nationales », sans succès.

Bien évidemment, les bibliothécaires ne peuvent pas faire respecter ces interdictions ou dresser des contraventions, mais peuvent être amenés à faire appel aux forces de l'ordre en cas d'infraction.

