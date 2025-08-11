Les jardins perdus : ça frappe, ça réveille, ça éclate

« Le matin se lève avec une lueur d’espoir, le soir il ne reste que du chagrin. » (p.82) Une quête étayée par peu d’indices, si ce n’est des écrits comme autant de cailloux dispersés par ce frère Poucet, secret et poète.

« Rien n’est plus émouvant qu’un stylo à l’encre sèche. C’est un stylo qui ne parle plus. Un stylo qui a tout dit. » (p. 51) Les épreuves s’enchaînent, douloureuses, franchies en escalade

vertigineuse et violente en même temps que les souvenirs d’enfance remontent à la surface. « La souffrance d’un adulte s’articule à la tristesse d’un enfant. » (p. 23)

« On était assis sur une frontière, entre nos chambres d’enfants et l’horizon. » (p. 101) La cité des Jardins Perdus génère partout des enfants perdus.

Leur abandon les livre aux ogres d’aujourd’hui, massacreurs de conscience et d’existence. Rouda, dans une langue d’une poésie bouleversante, nous bouscule et nous entraîne dans les zones obscures qui nous menacent tous.

Un récit poignant qui cogne, et réveille.

À paraître le 28 août.

DOSSIER - Chroniques des livres de la Rentrée littéraire 2025, en avant-première

Par Françoise Ballay

