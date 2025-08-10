Chine : prison ferme pour l’opérateur d’un site pirate d’anime japonais

Derrière cette affaire, une mécanique bien huilée – mais totalement illégale. Entre 2017 et 2021, l’accusé a régulièrement changé de nom de domaine pour échapper aux radars, tout en engrangeant des revenus grâce à la publicité. Résultat : plus de 2100 séries, soit environ 30.000 épisodes, ont été diffusés sans autorisation.

Près de 10.000 appartenaient à des studios japonais affiliés au Content Overseas Distribution Association (CODA) et parmi eux, de nombreux titres distribués légalement en Chine par deux grandes plateformes locales, qui avaient obtenu les licences officielles.

L'accusé avait été reconnu coupable lors d'un premier procès qui s'est tenu le 13 décembre 2024, mais avait interjeté appel de sa condamnation. Ce 4 juillet 2025, le tribunal populaire intermédiaire de Chengdu a confirmé le jugement de première instance, et la culpabilité pleine et entière.

À LIRE - 2 milliards de livres piratés en France en 2024

Une décision entraînant l'application de la peine prononcée en première instance : 2 ans et 3 mois de prison, assortis d’une amende de 15.000 yuans (environ 2000 €), pour violation du droit d’auteur et falsification de documents.

Ces distributeurs chinois avaient d’ailleurs tenté, à partir de septembre 2018, d’obtenir la suppression des contenus litigieux. En vain. L'affaire débuta alors, lorsque deux importants opérateurs de plateformes chinoises de streaming vidéo ont déposé une plainte pénale auprès du Bureau de la sécurité publique en août 2021.

D'après leurs constatations, environ 180 titres d'anime japonais sous licence (environ 2000 épisodes) distribués légalement en Chine étaient mis en ligne illégalement sur le site.

Selon l'enquête menée par les deux entreprises, en juin 2020, le trafic quotidien du site atteignait entre 50.000 et 100.000 visites. Compte tenu de l'ampleur du préjudice, les entreprises ont également déposé trois demandes de sanctions administratives auprès des autorités chinoises, ce qui a donné lieu à diverses mesures coercitives. En vain, le défendeur a poursuivi son activité et face à son refus obstiné, les distributeurs ont porté plainte en 2021.

L’affaire a pris une dimension internationale lorsque le CODA, organisation japonaise de lutte contre le piratage, est venu épauler les plaignants. Objectif : documenter les violations et coordonner la réponse judiciaire, jusqu’à fournir aux autorités chinoises une base de données détaillant les droits sur les œuvres concernées.

La décision finale juillet clôt donc un long feuilleton judiciaire, dont l’épilogue se veut exemplaire. Les autorités espèrent qu’elle servira de signal d’alarme pour les autres sites pirates, nombreux à naviguer entre les mailles des filets légaux grâce à l’anonymat et aux serveurs délocalisés. Car si l’industrie de l’animation japonaise rayonne à l’international, sa popularité en fait aussi une cible privilégiée des contrefacteurs.

ENQUÊTE - En France, le manga victime de son succès (et de la surproduction)

« Ces poursuites pénales et le prononcé du verdict de culpabilité devraient avoir un effet dissuasif important contre d'autres sites de piratage similaires », assure la CODA, dans un communiqué. L'organisation « poursuivra sa collaboration transfrontalière avec les autorités et les entreprises compétentes afin d'éradiquer l'utilisation non autorisée de contenus japonais ».

Reste une question (assez rhétorique, en réalité) : cette condamnation fera-t-elle vraiment reculer le piratage ? Les précédents laissent songeur. Les fermetures spectaculaires – de Mangamura au Japon à KissAnime – n’ont pas suffi à assécher totalement le flux.

Mais dans un contexte où Pékin comme Tokyo affichent une volonté commune de protéger la propriété intellectuelle, cette alliance judiciaire pourrait bien inaugurer une coopération plus serrée. Et, qui sait, compliquer la tâche de ceux qui, derrière un écran, pillent l’imagination des autres.

Crédits illustration : capture d'écran du site imomoe.ai, aujourd'hui hors ligne.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com