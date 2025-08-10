Mangas piratés : la justice japonaise frappe fort contre un site érotique

L'histoire prête à sourire par son décor improbable, mais n’en reste pas moins sérieuse sur le fond. L’affaire remonte à 2023, lorsque le tribunal de district de Tokyo avait déjà reconnu la responsabilité de l’opérateur — identifié comme Y dans la décision — pour violation des droits de reproduction et de transmission au public, droits protégés par la loi japonaise sur le droit d’auteur. Verdict : 720.000 yens pour le premier plaignant, 260.000 pour le second et 350.000 pour le troisième, relate MLex.

Les demandes complémentaires avaient été rejetées, mais l’intéressé, loin de s’avouer vaincu, avait fait appel. Raté. La juridiction supérieure a balayé ses arguments et validé en bloc les conclusions initiales : uploader une œuvre sans consentement sur un site accessible au public — même si personne ne clique dessus — tombe sous le coup de l’Article 23(2) du Copyright Act.

ENQUËTE - En France, le manga victime de son succès (et de la surproduction)

Ce fameux « droit de mise à disposition » (making-transmittable right), codifié au Japon, élargit la protection au simple fait de rendre un contenu disponible en ligne. Une précision qui fait toute la différence, et qui n’est pas reconnue partout dans le monde avec la même clarté.

Vous allez voir ce que vous allez voir

Ce jugement s’inscrit dans une tendance plus large : les tribunaux japonais multiplient les décisions ciblant la diffusion illégale de mangas, en particulier via des agrégateurs qui centralisent des copies pirates. Et les affaires récentes montrent que la justice affine ses outils : elle dissèque désormais les aspects techniques de l’infraction pour mieux frapper.

Car au-delà des affaires purement domestiques, le Japon muscle désormais son arsenal juridique pour agir contre le piratage de mangas à l’international. La Cour supérieure de la propriété intellectuelle (IP High Court) vient de reconnaître sa compétence dans un dossier visant Chunghwa Telecom, fournisseur d’accès taïwanais.

Le Japon attaque Taïwan

La procédure découle d'une mangaka agacée de ce que ses œuvres étaient diffusées sans autorisation sur une plateforme japonaise. Après avoir identifié l’utilisation d’une connexion Chunghwa, elle avait demandé la divulgation des données de l’internaute fautif.

À LIRE - Chine : prison ferme pour l’opérateur d’un site pirate d’anime japonais

D’abord rejetée pour absence de lien suffisant avec les activités de l’entreprise au Japon, la requête a été réhabilitée en appel : la cour a retenu que Chunghwa proposait des services d’itinérance en territoire japonais et vendait des cartes SIM dans des aéroports du pays, et que l’usage litigieux visait clairement un public japonais.

Cette lecture de l’article 9(1)(iii) de la loi sur la responsabilité des fournisseurs établit un précédent important, en posant des critères concrets pour poursuivre un acteur étranger. Et le jugement s’inscrit dans une stratégie plus large : considérer les œuvres culturelles comme un pilier économique et combler les lacunes de compétence territoriale qui permettent aux sites pirates d’échapper aux poursuites.

Frapper plus fort, avec la machine

L’an passé, le Tokyo District Court avait condamné l’exploitant du site pirate Mangamura à verser 1,7 milliard de yens (environ 10 millions d’euros) aux trois prestigieuses maisons d’édition Shogakukan, Kadokawa et Shueisha. Ce montant constitue la plus forte indemnisation jamais prononcée dans une affaire de ce type au Japon — pour la diffusion non autorisée de 17 œuvres majeures, dont One Piece, Sgt. Frog et Dorohedoro.

Depuis le pic de piratage en 2021 (estimé à 1200 milliards de yens), les pertes qu’estime l’industrie nippone auraient reculé à 381,8 milliards de yens en 2023. Une amélioration notable, certes, mais la pratique persiste, nécessitant d'autres solutions de surveillance.

IA pas d'arrangements, IA pas d'arrangements...

Outre la coopération internationale renforcée, et l'assimilation de certains actes commis depuis l’étranger à des infractions domestiques pour faciliter les sanctions, on fait désormais appel à l’intelligence artificielle pour repérer les contenus illicites. Ainsi, les autorités japonaises ont lancé un programme pilote de détection automatisée (IA), doté d'un budget d’environ 300 millions de yens (soit près de 1,8 millions €).

L'outil repérera et signalera efficacement les sites pirates, grâce à la reconnaissance des images et du texte. L’idée ? Automatiser la détection d’images et de textes piratés, en comparant les fichiers mis en ligne avec des bases de données d’œuvres protégées. Ce système pourrait ainsi signaler quasi en temps réel les infractions, permettant aux ayants droit et aux autorités de réagir avant que les fichiers litigieux ne se propagent massivement.

D'autant que l’IA ne se limite pas à identifier des copies parfaites : elle est conçue pour repérer des modifications destinées à contourner la surveillance — recadrages, altérations de couleurs, ajouts d’éléments graphiques. Une capacité essentielle quand on sait que les plateformes pirates usent volontiers de ce genre de procédés pour passer sous les radars.

Si cette approche ne remplacera pas les procédures judiciaires, elle promet d’accélérer considérablement la phase de repérage et de collecte de preuves. Elle alimentera peut-être, à terme, les collaborations d'un pays à l'autre, en partageant automatiquement les signaux d’alerte avec d’autres pays confrontés au même fléau.

Sauf que, ce qui marche pour les uns doit également fonctionner pour les autres... et les sites pirates n'ont pas dû attendre que l'IA les traque pour mettre en place des solutions anti-IA chercheuses...

Crédits illustration : peemenbox CC 0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com