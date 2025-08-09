La rue d'un village italien pavée de 3000 livres, une première mondiale

Trois mille volumes furent déposés, impossible d’avancer (ni même de poser un pied) autrement qu’en admirant chaque couverture. Le tout jusqu’à 21 h 30, dans une installation artistique aussi fragile qu’extraordinaire.

Tout part d’une bibliothèque estivale inaugurée en juin 2024 par Giovanni Cortinovis, journaliste attaché à sa contrada d’origine. À l’époque, seulement 50 livres, mais en quelques mois le fonds a dépassé les 1 500, porté par la ferveur des lecteurs, des passants, des réseaux sociaux – le groupe Facebook “Il favoloso mondo di Tagliata” en atteste. Le concept est simple et puissant : tu prends un livre, tu déposes un timbre, tu le rends (ou pas) quand tu veux.

Mais revenons à ce soir d’août : la rue devient symbolique, relate Val Brembana. On ne marche plus, on avance intellectuellement. “Le lecteur ne reste pas figé sur lui-même, mais progresse, apprend, découvre”, explique le communiqué. Le geste a valeur de manifeste : la lecture comme voyage, comme résistance douce contre l’opacité du monde, comme respirateur pour l’esprit.

Au-delà du simple geste culturel, Giovanni Cortinovis a su ancrer son projet dans une dimension très concrète de solidarité. Les bénéfices tirés de son premier livre, consacré à la mythique course moto North West 200, ont ainsi permis d’offrir au village un défibrillateur, installé près de l’église. Un détail ? Pas vraiment.

Dans un hameau aussi isolé, un tel équipement peut sauver des vies. La métaphore est toute trouvée : la culture, ici, n’est pas qu’un souffle pour l’esprit, elle est aussi, parfois, un battement de cœur pour la communauté.

L’initiative ne se limite pas aux amoureux des belles-lettres. Sur la place, une ludothèque à ciel ouvert a pris ses quartiers d’été : tables, chaises, jeux de société, crayons de couleur…

Les enfants y dessinent pendant que les parents feuillettent un roman, et les générations se croisent au fil des parties et des histoires racontées. L’idée est simple : faire de la lecture un moment partagé, ouvert, où le livre n’est pas un objet sacré mais un compagnon de jeu et de conversation.

Et si cette “Strada di libri” semble unique, elle résonne pourtant avec un mouvement plus vaste. Dans le Frioul-Vénétie Julienne, le programme “La strada dei libri passa da…” sillonne l’été avec lectures en plein air, ateliers et spectacles, dans pas moins de soixante-dix-sept communes. Là-bas, un “passeport des histoires” est même offert aux enfants pour suivre leurs découvertes de village en village.

Tagliata ne figure pas sur cette carte officielle, mais son installation d’août s’inscrit naturellement dans ce même élan : celui d’amener les livres hors des murs, de les faire vivre au grand air et de redonner à la lecture son rôle de lien social.

</center>

Crédits photo : Il favoloso mondo di TAGLIATA

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com