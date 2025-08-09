Spider-Punk : le punk du futur du Spider-Verse en solo

On vous le donne en mille – enfin, je vous le donne en mille, en plein samedi après-midi, ayez la gentillesse de tout lire : derrière les mots, on retrouve le ténébreux mais incroyablement stylé Daniel Kaluuya, vainqueur d’un Oscar, qui ne se contente pas de murmurer dans une cabine d’enregistrement — il co‑écrit aussi le scénario avec Ajon Singh. Une collaboration soignée, qui promet une intrigue autant punk que réfléchie (c’est… intrigant, non ?).

Pour le moment, les mystères sont de mise : aucun réalisateur n’est encore officiel, et le film paraît plongé dans une première phase de développement — « early development », disent les pros. À ce stade, on en est au « on planche sérieusement, mais chuuut ».

Le personnage lui-même, Hobie Brown alias Spider‑Punk, n’est pas un modèle classique. Créé par Dan Slott et Olivier Coipel dans The Amazing Spider‑Man #10 (2015), il surgit sur la Terre‑138 en brandissant sa guitare comme une arme — anti‑système, grinçant, vibrant. Dans le film de 2023, il s’impose comme la surprise visuelle du multivers, incarnant un punk britannique incarné avec brio par Kaluuya.

Ce projet s’inscrit dans la logique d’un univers qui s’élargit, toujours plus audacieux. Sony Pictures Animation ne lâche rien : après Into et Across the Spider‑Verse, Beyond the Spider‑Verse est attendu pour 2027, tandis que d’autres spin‑offs, comme Spider‑Noir avec Nicolas Cage, sont déjà dans les tuyaux. Mais là, c’est la voix détonnante de Spider‑Punk qui va enfin… tenir le haut de l’affiche.

Alors, qu’attendre de cette aventure ? De l’énergie, assurément. Peut‑être des riffs, des manifs improvisées, un peu de provocation, toujours avec ce sens du rythme qui fait vibrer le personnage. Et puis… un film qui, on l’espère, évitera les dérives superficielles. Si l’esprit punk est restitué — pas seulement en look, mais en volonté — alors le petit projecteur tourné sur Hobie pourrait devenir une vraie petite bombe créative.

Bref, accrochez-vous — un Spider-Punk tout seul sur grand écran, ça donne envie de crier « Rock on, Hobie ! » en attendant que les détails se dévoilent…

Musique, maestro ?

