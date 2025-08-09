Ommegang 1930 : enquête et Histoire dans la parade de Bruxelles

Le scénariste Patrick Weber est un historien belge, journaliste et romancier, déjà auteur de plusieurs BD historiques. Thomas Liera, fils d’un mineur italien, est un dessinateur formé aux États-Unis et en Italie.

Le contexte : à Bruxelles en 1930, alors que la jeune Belgique s’apprête à fêter son centenaire, quelques passionnés se rassemblent autour de l’historien Albert Marinus pour ressusciter une parade médiévale, l’Ommegang (marcher autour), sur le modèle du fastueux Ommegang de 1549 qui avait été organisé en l’honneur de Charles Quint pour montrer à l’empereur la puissance économique et militaire de Bruxelles.

À l’époque de Charles Quint, la Belgique n’existait pas encore et Bruxelles faisait partie des Pays-Bas espagnols. Aujourd’hui, chaque année, l’Ommegang de Bruxelles a lieu en juillet et c’est une tradition folklorique reconnue comme Patrimoine culturel par l’Unesco.

Les auteurs de la BD nous font revivre cet authentique Ommegang de 1930 en imaginant une petite intrigue criminelle. L’album : alors que l’Ommegang s’apprête à revivre en 1930, un des notables de la ville est transpercé d’un carreau d’arbalète. Est-ce que quelqu’un chercherait à saboter la renaissance de cette fête ?

Un jeune journaliste, Stanislas, une sorte de Rouletabille local, va mener l’enquête... et nous faire visiter les coulisses du spectacle qui se prépare.

« Vous pensez à tout jeune homme ! À croire que vous avez l’habitude de vous occuper des meurtres et des cadavres. Vous nous inquiétez. — Non, j’ai seulement couvert beaucoup de faits divers pour mon journal. C’est ma passion. — Qui nous dit que vous êtes capable de résoudre ce mystère ? Vous vous prenez pour Rouletabille ? »

Mais les années 30 sont bien troubles et une société secrète semble prête à tout pour déstabiliser le pays et empêcher la renaissance de ces festivités nationales.

En ces temps agités, il faut tout envisager : « anarchistes, fascistes, extrémistes » à moins que « la clé de ce mystère se trouve dans l’histoire », car la petite Belgique a toujours attiré la convoitise de ses grands voisins.

Amateurs d’intrigues policières et fans de Rouletabille, passez votre chemin !

L’intrigue criminelle n’est ici qu’un gentil prétexte pour nous faire visiter les coulisses de cette parade bruxelloise et nous faire partager les enjeux historiques autour de cette fête nationale belge. Les auteurs nous apprennent ainsi beaucoup de choses sur la Belgique, un pays que l’on ne connaît finalement pas si bien, et dont l’Histoire mouvementée fut celle d’un petit pays convoité par toutes les grandes puissances européennes.

Les dessins de Thomas Liera font évidemment honneur à la fameuse ligne claire belge et la reconstitution est particulièrement soignée (vues de Bruxelles, costumes, ancrage historique...) : l’album a même été conçu en collaboration avec les organisateurs de l’Ommegang 2025. La BD est également assortie d’un dossier documentaire réalisé par le scénariste et historien Patrick Weber.

DOSSIER - Le livre numérique fête ses 50 ans : un anniversaire, tout en histoire

Par Bruno Ménétrier

Contact : bmr.menetrier@gmail.com