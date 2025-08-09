Ommegang 1930 : enquête et Histoire dans la parade de Bruxelles

Histoire belge : celle de la parade bruxelloise Ommegang de 1549, ressuscitée en 1930 et fêtée chaque été depuis. Un album historique et folklorique pour mieux connaître ce pays. Voilà un album bien curieux que cet Ommegang 1930.
Le 09/08/2025 à 16:17 par Bruno Ménétrier
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
09/08/2025 à 16:17
0
Commentaires
0
Partages
Le scénariste Patrick Weber est un historien belge, journaliste et romancier, déjà auteur de plusieurs BD historiques. Thomas Liera, fils d’un mineur italien, est un dessinateur formé aux États-Unis et en Italie.
Le contexte : à Bruxelles en 1930, alors que la jeune Belgique s’apprête à fêter son centenaire, quelques passionnés se rassemblent autour de l’historien Albert Marinus pour ressusciter une parade médiévale, l’Ommegang (marcher autour), sur le modèle du fastueux Ommegang de 1549 qui avait été organisé en l’honneur de Charles Quint pour montrer à l’empereur la puissance économique et militaire de Bruxelles.
À l’époque de Charles Quint, la Belgique n’existait pas encore et Bruxelles faisait partie des Pays-Bas espagnols. Aujourd’hui, chaque année, l’Ommegang de Bruxelles a lieu en juillet et c’est une tradition folklorique reconnue comme Patrimoine culturel par l’Unesco.
Les auteurs de la BD nous font revivre cet authentique Ommegang de 1930 en imaginant une petite intrigue criminelle. L’album : alors que l’Ommegang s’apprête à revivre en 1930, un des notables de la ville est transpercé d’un carreau d’arbalète. Est-ce que quelqu’un chercherait à saboter la renaissance de cette fête ?
Un jeune journaliste, Stanislas, une sorte de Rouletabille local, va mener l’enquête... et nous faire visiter les coulisses du spectacle qui se prépare.
« Vous pensez à tout jeune homme ! À croire que vous avez l’habitude de vous occuper des meurtres et des cadavres. Vous nous inquiétez.
— Non, j’ai seulement couvert beaucoup de faits divers pour mon journal. C’est ma passion.
— Qui nous dit que vous êtes capable de résoudre ce mystère ? Vous vous prenez pour Rouletabille ? »
Mais les années 30 sont bien troubles et une société secrète semble prête à tout pour déstabiliser le pays et empêcher la renaissance de ces festivités nationales.
En ces temps agités, il faut tout envisager : « anarchistes, fascistes, extrémistes » à moins que « la clé de ce mystère se trouve dans l’histoire », car la petite Belgique a toujours attiré la convoitise de ses grands voisins.
Amateurs d’intrigues policières et fans de Rouletabille, passez votre chemin !
L’intrigue criminelle n’est ici qu’un gentil prétexte pour nous faire visiter les coulisses de cette parade bruxelloise et nous faire partager les enjeux historiques autour de cette fête nationale belge. Les auteurs nous apprennent ainsi beaucoup de choses sur la Belgique, un pays que l’on ne connaît finalement pas si bien, et dont l’Histoire mouvementée fut celle d’un petit pays convoité par toutes les grandes puissances européennes.
Les dessins de Thomas Liera font évidemment honneur à la fameuse ligne claire belge et la reconstitution est particulièrement soignée (vues de Bruxelles, costumes, ancrage historique...) : l’album a même été conçu en collaboration avec les organisateurs de l’Ommegang 2025. La BD est également assortie d’un dossier documentaire réalisé par le scénariste et historien Patrick Weber.
DOSSIER - Le livre numérique fête ses 50 ans : un anniversaire, tout en histoire
Par Bruno Ménétrier
Contact : bmr.menetrier@gmail.com
Paru le 13/06/2025
56 pages
Anspach Editions
16,00 €
Plus d'articles sur le même thème
Patrice Duhamel raconte l’histoire d’une photographie qui aurait pu changer le destin de la France. Pierre Péan s’était emparé de ce cliché en 1994 pour Une jeunesse française (Fayard) dans laquelle il est permis de lire François Mitterrand. En août 1994, d’après une archive télévisuelle diffusée dans C à vous, Péan confiait que Mitterrand « adhère complètement au maréchal et à la révolution nationale » dans un premier temps. « On peut dire qu’il est pétainiste à deux exceptions près », ajoute-t-il : « Il est antiallemand et il n’est pas antisémite. »
07/08/2025, 09:00
Voici Ratures, excellent premier court roman écrit par Amanda Bard, artiste, sculptrice et peintre. C’est un texte brillant, extrêmement bien écrit, avec un sens inné de la formule et de la petite note qui fait mouche. Est-ce l’histoire d’une vie ? Sans doute.
06/08/2025, 10:17
Ciel changeant - Haïkus du jour et de la nuit est le quatrième ouvrage que consacre la journaliste Pascale Senk à sa passion pour le haïku. Cette réédition en 2025, chez Pocket, intervient après la parution du numéro 88 - hors série de Psychologies Magazine qu’elle coordonne - dont l’intitulé n’est autre que « Les chemins de la résilience »... Est-ce donc un hasard si l’autrice donne la parole à Lisette Lombé en préface ? Par Sandrine Daraut.
05/08/2025, 12:36
Dans Le temple des nèfles, premier roman d’Anthia Arsac publié par les éditions Paul & Mike, on suit la détective Gaetana Alighieri (alias Tana), accompagnée de son berger malinois Falco, qui se situe, sur l’échelle canine, quelque part entre Scooby-Doo et Rantanplan, dans une enquête aussi déjantée que satirique.
29/07/2025, 17:18
Un jour du XVIIIe siècle, un guerrier Shawnee nommé Tecumseh s’exclama : « vendre nos terres ? Pourquoi ne pas vendre l’air, les nuages et la mer ? ». Tant que nous ne comprendrons pas profondément ce que signifie cette phrase, nous ne pourrons entièrement comprendre qui sont, encore aujourd’hui, les membres des Premiers Peuples du continent américain.
29/07/2025, 17:17
« Le matin de l’enterrement de mon père il faisait gris et humide. Tout pleurait. Jo, Punkin et moi attendions droites et immobiles d’être conduites à l’église dans nos chapeaux à voilette noirs, raides et neufs. » Tout semble commencer par le décès de son père. Un moment de grande déchirure, un fracas. Cet homme à qui il manque une jambe, ce grand conteur, lui a partagé inlassablement les histoires de leurs ancêtres. C’est à son tour de raconter…
29/07/2025, 09:29
Lorsqu'en 1902, Hugo von Hofmannsthal publie la Lettre de Lord Chandos, il n'imagine sans doute pas que ce texte court, d’une apparente simplicité, exprimerait un tournant majeur de la littérature européenne. Rééditée récemment par la « Petite bibliothèque » de Rivages, avec une préface de Claudio Magris, elle conserve aujourd’hui sa remarquable fraîcheur.
28/07/2025, 17:59
Frédéric Vitoux compose avec son dernier livre un récit historique à partir de ce fait divers/mythe judicaire que fut l’affaire de ce procureur Fualdès assassiné sauvagement à l’arme blanche dans la nuit du 18 au 20 mars 1817. Avec le romantisme revisité en feedback, l’écrivain académicien réhabilite l’éminent Henri de Latouche, « sténographe parisien » figure oubliée de l’histoire littéraire.
28/07/2025, 09:57
Le nouveau livre de Philippe Leuckx se présente comme une suite fragmentaire de trente-six unités numérotées, proches d’un journal d’été à la tonalité contemplative et élégiaque. Chaque fragment agit comme un capteur sensible, attentif aux manifestations les plus ténues du vivant : lumière, souffle, mémoire, marche. Plus qu’un récit, le texte propose une poétique du peu, fondée sur une éthique de l’attention aux choses simples et fragiles. Par Fidèle Mabanza.
28/07/2025, 08:45
Les auteurs ont décidé de commémorer le discours de Martin Luther King et les événements d'août 1963 à leur façon, avec un polar sombre et poisseux où se déploie toute la noirceur humaine. Un « polar historique » peu commun mais franchement réussi.
24/07/2025, 10:30
Dans les marais hantés d'Hydrie, les échos d'un massacre résonnent encore. Quinze ans après une trahison sanglante lors de négociations de paix, les baronnies du royaume sont fracturées par une guerre de religion sans merci. Deux femmes se dressent au cœur du conflit : deux sœurs devenues ennemies, deux incarnations d'une haine qui couve depuis trop longtemps. L'une est Esphirène, régente d'une baronnie loyaliste ; l'autre, Ihmane, désormais connue sous le nom de la Veuve Misère, chef des insurgés borésiaques. Entre elles, une querelle familiale devenue guerre théologique.
22/07/2025, 14:56
Depuis que John William Polidori a insufflé la vie littéraire au vampire lors du mythique été 1816 à la villa Diodati, cette figure aux dents pointues a traversé les siècles avec une vitalité inépuisable. Le volume Dracula et autres écrits vampiriques, initialement publié dans la Bibliothèque de la Pléiade en 2019 et porté par Alain Morvan, en témoigne brillamment : oui, il n'y a pas que Dracula, ou Twilight...
21/07/2025, 18:22
David Grann nous emporte au Guatemala, à Cuba et en Amazonie pour trois récits un peu fous, aussi véridiques qu'étonnants. Ces trois histoires, il fallait les dénicher, certes, mais encore fallait-il savoir les raconter, et c'est là tout le génie de David Grann. Une traduction de Valeria Costa-Kostritsky, Damien Aubel, et Marie-Hélène Sabard aux éditions du Sous-sol.
21/07/2025, 10:25
Un beau matin, Christophe Siébert est allé voir son éditrice, Marion Mazauric du Diable Vauvert, et il lui a dit quelque chose du style : « J’ai inventé un minuscule État coincé entre la Russie et l’Ukraine, il compte 4 millions d’habitants. Je vais y raconter tout plein d’aventures bizarres. Ah ! Et aussi, ça me prendra 20 volumes ». Ce à quoi l’éditrice lui aurait simplement répondu : « Ok ! allons-y ! »
18/07/2025, 19:35
Rue Banérgatan, Stockholm, juin 2016. L’été est caniculaire. Un élément qui peut aider à expliquer que Bea et Niklas se sont disputés plus tôt. Lui devait s’occuper d’une réservation, mais ne l’a pas fait. Elle ne rêve que d’une chose : enfin aller à Gotland, au frais, avec sa petite famille. Leurs vacances sont ainsi compromises. Il est désormais plus de minuit, et Niklas ne répond toujours pas aux messages de sa femme – qui commence, sans surprise, à perdre patience…
18/07/2025, 10:47
Peter est un jeune garçon, différent des autres, qui dit ce qu’il pense, un peu torturé, souffre-douleur des brutes de sa classe dont Gus, son voisin particulièrement violent. L’arrivée de Charlie qui va prendre sa défense et vouloir devenir son amie, lui ouvrira de nouveaux espoirs pour alléger un quotidien bien lourd à porter.
17/07/2025, 08:41
« Il est incroyable que la perspective d’avoir un biographe n’ait fait renoncer personne à avoir une vie ». Cette boutade de Cioran ne s’applique guère à la biographie d’Antoinette Fouque sous la plume de Jocelyne Sauvard. En effet, elle relève avec brio le défi d’avoir à faire surgir d’entre ses pages la figure d’une femme, une femme à la raison ardente, au pragmatisme inspiré, à la fougue réfléchie, une femme écartant les césures artificielles pour affronter le réel et pour dire la réalité d’un combat pour les femmes. Texte par Laurence Zordan.
16/07/2025, 14:03
Avec Les héros du peuple sont immortels, Stéphane Oiry raconte l’histoire de Gilles Bertin, de l’ascension du groupe punk Camera Silens qui a animé la scène bordelaise entre 1981 et 1986, d’un braquage désormais fameux, d’un exil douloureux, de relations amoureuses, d’une maladie infectieuse et finalement d’une rédemption salvatrice. Il retrace toute une époque (presque une épopée), à travers une destinée hors du commun et pourtant profondément humaine.
16/07/2025, 13:52
Il y a des livres qui marquent, celui-ci en fait partie. Il frappe autant par ce qu’il raconte, les mémoires de Marie Lafarge écrites depuis sa prison, que par l’aventure éditoriale qu’il représente : celle de cinq jeunes étudiantes en édition de l’Université Bordeaux Montaigne, Mélissa Bajolle, Marie Château, Rosine Desnave, Flavie Gilibert et Eva Griso.
15/07/2025, 12:28
Annie est une Stella. Un robot qui ressemble en tout point à une femme, conçu avec la technologie la plus avancée – un produit de haute qualité, somme toute. Depuis peu, elle appartient à Doug, récemment divorcé, un homme en manque d’affection et de compagnie. Cette amante artificielle est destinée à le satisfaire, en tout point. Un jour, Doug enclenche son intelligence émotionnelle, décidant de faire d’Annie une partenaire à part entière…
15/07/2025, 10:26
Quelque part dans les Alpes en 1908, quatre voyageurs, un homme et trois femmes se pressent de rejoindre la ville d’Aloret-les-Bains, poursuivis par une milice officieusement mandatée par le cabinet du ministre de l’Intérieur. L‘arrivée de ces inconnus et de leurs poursuivants va provoquer du désordre dans cette petite ville tranquille.
15/07/2025, 09:51
Le cœur du poète est « un bazar sans index » et c’est bien pourquoi il faut absolument en écouter le « petit rien » qu’il libère tel un instant gigogne où se glisser, de taille en taille emboîté, jusqu’à cette « infime tendresse/ Qui se dresse dans la pénombre des maux ».
14/07/2025, 08:43
Le sida les a tous deux assaillis ; tous deux ont lutté comme des damnés sur le radeau de l’écriture, les mots plaqués au corps telle une couverture de survie. Le premier, c’est Hervé Guibert, auteur du célèbre À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie (1990, Gallimard) et disparu en 1991 à l’âge de 36 ans – « Sid’assassiné », chantait Barbara.
10/07/2025, 12:21
Les lecteurs de biographie et autres auditeurs de La Grande Traversée sont communément avides de savoir comment un quidam s’est métamorphosé en grande figure. Comment le lieutenant Bonaparte est devenu Napoléon, la fille de Saint-Sauveur-en-Puisaye Colette, ou Kanye Omari West, Kanye West, puis Ye, puis l’artiste le plus sulfureux des dernières années...
09/07/2025, 16:33
Croyez-vous aux coïncidences ? Nous pensons découvrir dans une succession de situations qui s’enchaînent une forme d’exceptionnel alors que si nous écoutions notre intuition, nous trouverions ces successions logiques et naturelles. L’intuition est un langage invisible, une « petite voix » qui nous informe spontanément et sans analyse d’une action en cours ou à venir dans laquelle nous serions impliqués.
07/07/2025, 09:50
Récompensé par plusieurs prix littéraires depuis sa parution, dont les Prix Jean Freustié 2025, Prix Blù Jean-Marc Roberts 2024, Prix Fémina des Lycéens 2024 – ce troisième roman de Gabriella Zalapi raconte un père et sa petite fille en cavale dans l'Italie du début des années 80. Un récit tragique aux vrais-faux airs d’école buissonnière qui interroge en vérité les bouleversements familiaux et politiques de l’Italie des années 80, en mutation. L’aspect écorché vif, fragmenté et mouvant du texte le rapproche d’une ode à la liberté et à l’émancipation.
04/07/2025, 11:01
Dans ce thriller psychologique, on sait dès le début que cette stupide randonnée dans un parc national de Suède va très mal finir. Mais, bon public, on écoute Anna nous raconter comment tout cela s’est (mal) goupillé et comment les catastrophes sont arrivées l’une après l’autre.
03/07/2025, 11:26
Publié aux éditions Reconnaissance en mars 2025, Moi, Europe, de Lenka Hornakova-Civade, interroge notre continent à l’heure des défis qui l’attendent. Dans un monde anxiogène où sa puissance se perd, l’Europe, personnifiée, s’ausculte elle-même en revenant aux sources en quête de nouveaux possibles.
03/07/2025, 09:55
L’Âge d’argent est une période particulière dans la poésie russe, une période charnière, foisonnante, passionnante et un peu oubliée. Couvrant la fin du XIXe jusqu’aux années 1920, le régime communiste a écarté de l’Histoire littéraire certaines figures emblématiques de ce mouvement. Celui-ci est le reflet d’un monde qui touche à sa fin et les prémices d’un nouveau monde.
30/06/2025, 11:36
Un SDF et un réfugié kurde vont « adopter » un petit chien. Cette histoire de ménage à trois a tout du conte de Noël charmant mais cache une critique acerbe de notre société de consommation. Des personnages attachants et un scénario plus subtil qu'il n'y paraît.
30/06/2025, 10:36
Ray Nayler confirme son talent avec cette novella Défense d’Extinction, intégrant pour la première fois la prestigieuse collection Une Heure-Lumière du Bélial’. Ce court texte mêle science-fiction écologique, réflexion sur la conscience animale et une intrigue tendue autour d’une technologie audacieuse : la désextinction des mammouths (pas facile à prononcer, je vous l’accorde).
27/06/2025, 17:46
Raconter la disparition d'un être cher est un projet délicat. En dressant non seulement le portrait de Cyril, son meilleur ami emporté trop jeune par une maladie rare, mais surtout celui de leur amitié improbable, Laurent Astier donne naissance à un livre lumineux et poignant. Il donne au passage naissance à un genre que peu d'auteurs sont capables de maîtriser : l'autofiction pudique et généreuse. Une très belle réussite.
27/06/2025, 09:26
Autres articles de la rubrique Livres
Philippe Delerm revisite ici le parcours du grand romancier anglais. Non pas sous l’angle de son œuvre, mais à travers sa fièvre de reconnaissance publique. Un portrait sensible mais parfois complaisant, où la tendresse finit par voiler le propos critique.
09/08/2025, 10:33
Dans Pente raide, Marin Fouqué et Samira Negrouche creusent dans les chairs de la mémoire franco-algérienne un dialogue poétique tendu, abrupt, à fleur de peau. Une œuvre brûlante, parfois saisissante, qui perturbe, mais toujours hantée par la nécessité de dire.
09/08/2025, 10:29
Née au creux d’un coquelicot, P’tite Pousse ne mesure que quelques centimètres, mais rien n’égale sa soif de découverte. Elle glisse une coquille de noix sous le bras et prend le large, prête à embrasser le monde, quelle que soit sa taille.
09/08/2025, 08:00
Adieu les confitures, les aiguilles à tricoter et les mises en plis : Mémé Harley fait valser les clichés. Sur sa moto rugissante, elle enchaîne les virées et les soirées karaoké à plein volume. Pas de thé à la camomille au programme, mais une énergie folle et un goût prononcé pour l’imprévu...
09/08/2025, 07:00
Hegel reste l’un des penseurs les plus énigmatiques de la tradition philosophique. Tantôt perçu comme un intellectuel conservateur, proche du pouvoir prussien en pleine période répressive, tantôt vu comme l’auteur le plus abscons de son époque.
08/08/2025, 15:27
En cette 31e semaine de l’année (du 28 juillet au 3 août), les meilleures ventes ressemblent davantage à une course d’endurance qu'à un classement littéraire. Autant le dire tout de suite : si vous cherchez du suspense, des remontadas spectaculaires ou une échappée solitaire sortie de nulle part… Passez votre chemin. Car une seule femme file droit vers la victoire sans jamais se retourner : Freida McFadden, accompagné de sa traductrice Karine Forestier.
08/08/2025, 12:24
Barbie, mensonge et inceste : voici le récit d’une enfance empêchée. Michelle Lapierre-Dallaire reconstruit, dans une langue d’une acuité implacable, la fabrique intime de l’identité sous emprise. Un texte aussi dérangeant que nécessaire, où l’enfance est un théâtre de domination.
08/08/2025, 09:32
Alors que les mouvements diplomatiques entre États-Unis, Russie et Ukraine agitent les médias, les éditions Ystia & Cie proposeront un roman de Yaroslav Trofimov pour la rentrée. Une fresque romanesque dans l’Ukraine soviétique des années 1930, entre exaltation révolutionnaire et empêchement intime. Ou comment interroger le coût humain de l’Histoire en marche...
08/08/2025, 08:41
Le titre sonne comme une énigme, une plainte ou une prière. Ça finit quand, toujours ?, c’est d’abord la chronique tendre et implacable d’un XXe siècle qui n’en finit pas de mourir, où les destinées individuelles se débattent dans les remous de l’Histoire. Le dernier roman d’Agnès Gruda, journaliste et écrivaine québécoise, captive par sa maîtrise narrative autant que par sa lucidité émotionnelle.
07/08/2025, 08:42
À la table des loups (trad. Sabine Porte) d'Adam Rapp orchestre un huis clos américain où la lecture devient refuge, et le danger, une présence feutrée. Avec une langue dense et une construction maîtrisée, il explore le vertige adolescent sans jamais sacrifier la tension romanesque.
07/08/2025, 08:34
Dans Ils appellent ça l’amour, Chloé Delaume explore avec une férocité douce la mémoire traumatique d’une femme en exil intérieur. À travers la langue fragmentée et lucide de Clotilde, le roman met à nu la mécanique du déni, de la honte et de la réinvention de soi. Une mise en scène aiguë de la sidération.
06/08/2025, 22:22
La pensée de Georg Lukács connaît aujourd’hui un regain d’attention. Avec une sélection de onze extraits issus de ses écrits de jeunesse, de ses textes des années 1920, mais aussi de ses œuvres plus tardives, Alix Bouffard propose une plongée dans l’évolution de ce penseur marxiste majeur du XXe siècle.
06/08/2025, 17:48
Le plus célèbre écrivain français hanté par l’exil, la culpabilité et la perte. Dans un roman halluciné, entre fulgurances lyriques et élans mélodramatiques, Salim Bachi explore les limbes d’un esprit à la dérive, au risque parfois de la saturation. Et donne corps à un Victor Hugo d'anthologie.
05/08/2025, 08:48
Christophe rencontre William dans sa jeunesse, alors que ce dernier est encore étudiant. Entre eux se noue une relation de dix-huit mois, faite de week-ends partagés, de discussions, de lectures et d’intimité. Les liens qu’ils tissent mêlent fascination, influence, domination et parfois culpabilité.
04/08/2025, 16:23
La violence est multiformes : des bouffées collectives les plus spectaculaires, illustrées par le retour des guerres, jusqu’aux manifestations les plus intimes, que l’actualité ne cesse de mettre en lumière, en passant par ses formes structurelles. Comment les penser ensemble ? Pourquoi est-il si difficile de les documenter, de les qualifier et de les représenter ? Et comment expliquer que ses manifestations soient tour à tour occultées ou justifiées ?
04/08/2025, 12:55
Phoebe a vécu une vie terne et après deux ans d’un divorce qu’elle n’arrive pas à surmonter, elle souhaite mettre fin à ses jours avec panache. Pour cela, elle prend la plus belle chambre dans un hôtel luxueux pour se tuer. L’hôtel est entièrement occupé pour une semaine par des invités d’un mariage et pour la mariée, il est hors de question qu’un suicide vienne gâcher cette fête qui lui coûte un million de dollar.
04/08/2025, 11:54
Derrière les strass et les faux cils de Véro, la mère marseillaise “trop” tout, Mathilda Di Matteo orchestre un récit féroce sur l’ascension sociale, la honte de classe et la brutalité de l’amour filial. Un premier roman mordant, drôle et mélancolique.
04/08/2025, 11:27
Amazon lève le voile sur les ouvrages qui captivent les lecteurs en ce cœur d’été. Les amateurs de sensations fortes confirment leur passion pour le thriller psychologique. La série de Freida McFadden La femme de ménage, La Psy et La Prof continue d’attirer l’attention. Le public se tourne aussi vers le dernier roman de Franck Thilliez, À retardement, et le percutant Clamser à Tataouine de Raphaël Quenard.
01/08/2025, 15:25
Il n'y a plus de saison, dit-on. En cette semaine 30 (du 21 au 27 juillet 2025), le marché nous prouve qu'il est possible d'hiberner en plein été. Depuis de longues semaines, les mêmes titres règnent sans aucun partage sur le haut du classement des ventes, La Femme de ménage au sommet de cette ossature sclérosée. Vivement que vienne la rentrée pour mettre un bon coup de pied dans la fourmilière.
01/08/2025, 12:11
Witi Ihimaera prolonge le destin de la mythique baleine tatouée dans un roman foisonnant, qui navigue entre Marseille et la Polynésie, entre métamorphose identitaire et quête d’héritage. Un récit ambitieux, parfois trop littéral dans son didactisme.
01/08/2025, 09:33
Dans Retour à Balbec, Renaud Meyer compose un récit où un ancien prodige du piano revient hanter les lieux de son enfance. Entre mémoire traumatique et quête d'apaisement, le roman explore les silences d’une vie fracassée, sur fond de rivages normands. Une élégie musicale portée par un style feutré, qui flirte parfois avec la redondance.
01/08/2025, 09:24
« D’accord. Mais seulement une semaine, pas deux. Après, peu importe ce que vous direz ou ce que prévoit la loi, il sera à nous. » Une semaine. C’est le temps dont dispose l’inspecteur Ombir Singh pour découvrir l’identité de celui qui a commis le plus odieux des crimes, ici, dans le petit village indien de Teetarpur.
01/08/2025, 09:00
Nous vivons une révolution silencieuse. Chaque jour, nous confions à nos téléphones nos souvenirs, nos savoirs, nos réflexes. Et si cette externalisation progressive n’était pas neutre ? Si elle provoquait une atrophie réelle du cerveau, objectivée par l’imagerie médicale ?
01/08/2025, 08:00
Village au cœur de Pyrénées, perché en hauteur, loin de la civilisation. Ici, des traditions et des légendes tissent le quotidien des quelques habitants qui peuplent encore ce coin où peu de personnes parviennent à se sentir à leur place. Dans une des maisons, celle qui semble être la plus éloignée, la plus enfoncée dans la forêt, vit Nina. Ou, comme tout le monde a fini par la surnommer, Mont Perdu. Une adolescente pas comme les autres.
31/07/2025, 16:58
Après le drame qui a détruit sa famille, Maya déménage à Phoenix pour sa rentrée à l’université. Mais lorsqu’elle assiste bien malgré elle à un meurtre, elle comprend que ce nouveau départ ne se déroulera pas comme elle l’avait imaginé.
31/07/2025, 08:00
Sous des airs faussement candides, Mémoires de Mayron Schwartz de Jean-François Beauchemin déploie un récit fragmentaire où l’humour, la tendresse et la rêverie pastorale masquent une profonde mélancolie. Un roman singulier, à mi-chemin entre la chronique familiale et la méditation existentielle, où l’élégance du style n’empêche ni le doute, ni le désenchantement.
30/07/2025, 08:01
Commenter cet article