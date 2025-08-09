Le Suicide exalté de Charles Dickens : mourir de vouloir être aimé

Il fallait oser ce titre. Le Suicide exalté de Charles Dickens sonne comme une provocation. Philippe Delerm y voit surtout une manière élégante de dire l’épuisement programmé d’un écrivain qui aura littéralement brûlé sa vie à vouloir être entendu, applaudi, regardé. Car si Dickens s’est imposé parmi les géants de la littérature mondiale, il s’est aussi consumé sur scène, arpentant l’Angleterre et les États-Unis, multipliant les lectures publiques dans une frénésie qui tenait plus de la performance que du simple exercice littéraire.

Dans ce court essai, Delerm suit la trace d’un Dickens double. D’un côté, le romancier prodige, fin observateur de Londres et des travers humains, créateur du grotesque et du pathétique avec un talent inégalé. De l’autre, l’homme avide d’applaudissements, qui transforme ses textes en spectacles et s’enivre du pouvoir de la scène jusqu’à l’épuisement.

La description des lectures publiques fascine, même si l’auteur avoue qu’aucun enregistrement ne subsiste. Reste l’imaginaire, et surtout l’analyse d’un besoin viscéral : être vu, aimé, reconnu.

Là où le texte convainc, c’est dans le rappel des contradictions du personnage. Dickens dénonçait les injustices sociales, raillait l’hypocrisie judiciaire, moquait les puissants. Mais il n’en restait pas moins prisonnier d’un besoin d’approbation et d’une obsession matérielle que Delerm souligne sans fausse pudeur. Le Dickens des tournées américaines, soucieux des recettes et des billets verts, tranche avec l’image de l’écrivain désintéressé.

Mais si l’essai se lit avec plaisir, porté par le style souple et imagé de Delerm, il cède parfois à une forme de fascination attendrie qui dilue l’analyse. Dickens y apparaît avant tout comme une figure romanesque, presque sympathique jusque dans ses contradictions. On aurait certainement apprécié plus d’aspérités, davantage de distance critique. À force de souligner l’humanité du personnage, l’auteur en gomme la part d’ambiguïté qui rendrait son portrait plus complexe.

Sauf que Le Suicide exalté de Charles Dickens n’est pas un ouvrage universitaire, ni une biographie exhaustive. C’est une promenade littéraire, à la fois érudite et personnelle, où Delerm célèbre la flamboyance et la fragilité d’un homme qui aura, jusqu’à la dernière lecture, fait de sa vie un spectacle.

À paraître le 5 septembre.

DOSSIER - Chroniques des livres de la Rentrée littéraire 2025, en avant-première

