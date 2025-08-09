Pente raide, ou l’exercice éprouvant du Nous

Le texte s’ouvre sur une rue en pente, écrasée de soleil, et ne redescend jamais. Pente raide, c’est la tentative d’un face-à-face entre deux voix : celle d’un homme venu de la Seine-et-Marne, celle d’une femme née à Alger. Ils ont leurs silences, leurs hontes, leurs héritages. Ils se rencontrent, s’écrasent, se devinent. Fouqué cogne avec ses poings dans les poches, Negrouche cisèle à vif, parfois à flanc de nerf.

Ce dialogue performatif, entre cri et confession, traverse l’histoire coloniale, les héritages empoisonnés, les prénoms écorchés, les silences têtus. Il y a les pères qui se taisent, les grands-pères aux valises pleines ou vides, les corps qui tremblent encore, et le soleil, toujours le soleil, qui cogne “sans faire la différence”.

La force du texte tient dans ses images puissantes, son rythme haletant, sa langue mêlée de rage et de tendresse. On y trouve une poésie brute, presque orale, qui donne chair aux tensions enfouies. Un style incantatoire, porté par la répétition et l’emphase, qui déroute parfois. Et tous les passages ne résonnent pas avec la même intensité.

Certains trouveront que e projet de “dialogue” vacille : ce n’est pas une conversation, mais deux monologues qui s’observent, se croisent, se frôlent sans toujours se répondre. C’est pourtant là sa beauté : deux solitudes qui s’expriment.

Pente raide n’offre pas de synthèse, ni de solution. Mais il forge un “nous” à l’épreuve du vertige, un nous en chantier. Il ne cherche pas à réconcilier, seulement à faire entendre, sans filtre, sans fard, ce que ça coûte d’appartenir à une histoire qu’on n’a pas choisie.

À paraître le 3 septembre.

DOSSIER - Chroniques des livres de la Rentrée littéraire 2025, en avant-première

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com