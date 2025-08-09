Hulk, Punisher, Scorpion : sacré programme pour Spider-Man Brand New Day

C’est officiel : Spider‑Man : Brand New Day tisse sa toile sur grand écran, et l’ambiance promet d’être aussi trépidante que souriante. En tournage actuellement à Glasgow, ce nouveau chapitre met notamment en scène Tom Holland en pleine action — cascades explosives, ambiance new-yorkaise reconstituée… la ville écossaise est en pleine mutation pour accueillir notre tisseur préféré !
Le 09/08/2025 à 10:16 par Clément Solym
09/08/2025 à 10:16
Le film, dirigé par Destin Daniel Cretton, succède ainsi à la trilogie de Jon Watts, et se démarque déjà par un ton affirmé depuis le récent dévoilement du costume (jusqu’à déclencher quelques frissons parmi les fans). Mieux encore : Mark Ruffalo reprendra le rôle de Hulk, tandis que Jon Bernthal, alias The Punisher, et Michael Mando, dans la peau du Scorpion, rejoignent la fête — histoire de pimenter l’intrigue en bonne compagnie.
Détail croustillant : un cliché sur le plateau a déclenché une mini-tempête de spéculations. On y aperçoit un camion blindé orné d’un symbole démoniaque — référence probable aux « Inner Demons » de Mister Negative, un vilain des comics. Rumeur ou piste sérieuse ? L’avenir le dira…
Côté cœur (du film), Zendaya, qui partage la vie de Tom Holland à la ville, a été aperçue en train de lui offrir son soutien sur le tournage, sur une scène émotive au cimetière. À la fois réelle et bien rêvée, cette entente complice entre les partenaires réchauffe l’atmosphère derrière la caméra.
Le décor est planté pour un récit à la fois sombre, urbain, et intime : l’intrigue s’inscrit dans la continuité de No Way Home, avec un Peter Parker isolé, revenu à l’essentiel, face à ses propres choix — une vision jugée plus mature et plus terre‑à‑terre – ni nostalgique ni trop lisse.
Le tournage principal a débuté début août 2025 à Glasgow, métamorphosée pour l’occasion en New York : drapeaux américains, voitures de police new-yorkaises, scènes d’action spectaculaires ; et ce, jusqu’au 26 août, soit une prolongation par rapport au planning initial.
Les fermetures de plus de 50 à 60 rues à travers la ville ont provoqué des perturbations de circulation notables, confirmant l’ampleur de la production à venir.
Evidemment, les éléments partagés par Tom Holland qui dévoilent un nouveau costume – l’emblème de l’araignée est plus large et visuellement fidèle aux comics – ont suscité la comparaison avec les tenues de Tobey Maguire et Andrew Garfield...
La date est déjà gravée dans le marbre : rendez-vous le 31 juillet 2026, ou plutôt le 29 juillet en France, pour une escapade cinéphile qui s’annonce tour à tour enthousiasmante et pleine d’adrénaline.
