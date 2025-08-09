Automne en Bretagne : quand cafés-librairies tissent des communs littéraires

Plus de quarante libraires indépendants, implantés dans les cinq départements de la Bretagne historique, unissent leurs voix — et leurs espaces — pour offrir une expérience littéraire plurielle, généreuse, chaleureuse. Depuis 2007, cette Fédération a instauré un modèle à la fois modeste et fort : associer convivialité d’un lieu et profondeur littéraire — une librairie + un café, un salon de thé, un atelier, une agora (image page 2 du document transmis par vos soins).

Chaque automne désormais, ce réseau régional est le creuset d’un cycle de rencontres littéraires qui résonnent bien au-delà des comptoirs. Les événements sont gratuits, ouverts à tou·te·s — preuve de la vitalité démocratique et culturelle du projet.

Cette quinzième édition rassemblera huit autrices et auteurs — Stéphanie Chanvallon, Fabien Clouette, Juliette Duquesne, Emmanuel Lepage, Marielle Macé, Mariette Navarro, les Soulèvements de la Terre, et Charles Stépanoff —, chacun·e invité·e à décliner le thème à sa manière, selon son écriture, sa sensibilité, sa géographie intérieure.

Dix-sept rencontres se dessinent « à la croisée des voix singulières », selon les mots de la Fédération, dialogues tissés autour de formes variées, d’approches multiples, toujours au plus près du vivant — humain, animal, végétal, planétaire.

L’année 2025, plus largement, s’impose comme une célébration de la continuité et de la diversité. Outre cette quinzième édition, la Fédération accueillera également la 14ᵉ édition de Thé, café et poésie, au printemps, ainsi que le 5ᵉ anniversaire de Livres en scène, la manifestation estivale dédiée à la jeunesse.

Trois temps forts répartis dans l’année — poésie, jeunesse, littérature adulte — déclinent avec cohérence cette ambition : encourager la lecture, faire surgir la parole, éveiller la curiosité, dans un esprit d’indépendance, de solidarité, de partage.

Le programme automnal, dont la parution est annoncée pour septembre, promet d’être riche. On y entrevoit des instants de fabrique littéraire, des lectures-rencontres (parfois en voix partagées), des débats, peut-être des performances ; tout cela dans des lieux empreints d’authenticité — des cafés-librairies nichés sur les côtes, en centres historiques ou sur des îles (carte en page 3, écho concret à la diversité géographique des lieux).

Une invitation, donc, à flâner, écouter, échanger — à “faire le pas de côté” avec la littérature, oser se laisser bousculer.

Sans discours pompeux, mais avec gravité, ce réseau de libraires-citoyens assemble des voix, tisse des ponts, invente des communs littéraires, jour après jour, saison après saison. À l’heure où s’affaiblit parfois la présence des livres dans l’espace public, là où se raréfie la lecture partagée, Libres en littératures apparaît comme un acte de résistance — créatif, collectif, nécessaire.

Par Clément Solym

