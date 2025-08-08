Libres en littératures 2025 : cultiver les liens, inventer des communs

Chaque automne depuis quinze ans, les cafés-librairies de Bretagne se transforment en foyers de débats et de découvertes.

Portée par la Fédération des Cafés-Librairies de Bretagne, l’édition 2025 de Libres en littératures réunira huit voix singulières : Stéphanie Chanvallon, Fabien Clouette, Juliette Duquesne, Emmanuel Lepage, Marielle Macé, Mariette Navarro, les Soulèvements de la terre et Charles Stépanoff.

Le thème retenu, « Cultiver nos liens, inventer des communs », sera interprété au gré des sensibilités des libraires et des auteurs invités. Les rencontres, gratuites et ouvertes à tous, se tiendront dans vingt cafés-librairies répartis sur les cinq départements de la Bretagne historique. Elles mêleront points de vue, formes et géographies, interrogeant notre rapport aux autres et au vivant.

Depuis 2007, la Fédération des Cafés-Librairies de Bretagne tisse un réseau alliant convivialité et librairie indépendante. Ses manifestations littéraires, ancrées dans des valeurs créatives, sociales et environnementales, offrent au public la possibilité de croiser auteurs, éditeurs et lecteurs dans des échanges libres et vivants.

Le programme complet de Libres en littératures sera dévoilé en septembre.

