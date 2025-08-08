Steamboat Evil : quand Mickey vire à l'horreur parodique (ou la parodie horrifique)

Tournant majeur dans l’histoire de l’animation et la carrière de Walt Disney, la création de Steamboat Willie découle d’un double échec, personnel et professionnel. Le créateur américain avait perdu en 1928 les droits sur son personnage Oswald the Lucky Rabbit, que la société Universal décide de continuer sans lui. Et la bande de Judas qui constituait son équipe d’animateurs le trahit pour 30 dollars — l’inflation… — en gagnant la concurrence.

Pour survivre, Disney doit impérativement imaginer un personnage. Planchant avec collaborateur Ub Iwerks, ils conçoivent une petite souris malicieuse : Mickey Mouse — initialement nommée Mortimer, avant d’adopter Mickey, sur suggestion de sa femme Lillian. Toujours écouter son épouse.

Et la montagne accoucha d'une souris...

Ils conçurent deux courts-métrages muets, Plane Crazy et The Gallopin’ Gaucho sans trouver de distributeur. Depuis le succès du film The Jazz Singer (1927), premier long-métrage parlant, le public veut du son, et synchronisé.

Disney investit alors dans une technologie novatrice, synchronisant son et image, qu’il offre à Steamboat Willie, pourvu donc d’une bande sonore intégrée (musiques et bruitages) pour aller avec l’animation rythmée sur fond musical. En particulier une version burlesque de la chanson Steamboat Bill.

De fait, le titre Steamboat Willie parodie Steamboat Bill Jr. (1928), une comédie de Buster Keaton sortie la même année. Le cadre sur un bateau à vapeur était familier du public américain, rappelant les balades fluviales du Mississippi et les comédies populaires.

Projeté le 18 novembre 1928, le succès fut immédiat : le public adore Mickey, sa vitalité et l’efficacité. Non seulement Walt Disney a créé une star, mais surtout, il obtient un distributeur. Les studios Disney se servent d'ailleurs d'une fameuse séquence d'un Mickey sifflotant comme générique de leurs dessins animés.

Pour le plus grand bonheur de toutes et tous

Voilà pour le contexte autour de ces 8 minutes de films, essentiel à avoir à l’esprit pour comprendre ce qui va suivre. Et accrochez-vous : le projet Steamboat Evil de Marco Fontanili relève tout à la fois de l’irrévérence, d’un délicieux concours de circonstances légales et d’un hommage évident au maître…

Mais ne boudons pas le plaisir de retrouver Pat Hibulaire et Mickey :

Mickey, avec une dose de parodie et d'horreur

Ah ! Grandeur et joie ! Joie, joie, joie, pleurs de joie, j’en rajoute à peine : l’an passé, Marco Fontanili finalisait son propre Nosferatu — paru chez Komics Initiative en février dernier. Librement adapté du roman Dracula de Bram Stoker (paru en 1897), Nosferatu de F.W. Murnau contourne les droits d’auteur en modifiant noms et lieux.

En 1838, après avoir rencontré l’agent immobilier Thomas Hutter (campé par Gustav von Wangenheim), le comte Orlok (interprété par Max Schreck), vampire inquiétant venu des Carpates, se fait acheminer dans un cercueil jusqu’au port de Brême. Là, sa présence entraîne la propagation de la peste. Il faudra le sacrifice volontaire d’Ellen (Greta Schröder), la fiancée de Hutter, pour vaincre la créature, prise au piège par les premiers rayons du jour. Orlok n’est pas un monstre dissimulé — il ne cherche ni à séduire ni à tromper. Il assume pleinement sa monstruosité, sans masque ni honte. À travers lui, Nosferatu incarne l’esthétique de l’expressionnisme dans toute sa vérité sombre et déformée.

Germe alors la malicieuse graine d’une idée : revisiter Steamboat Willie — le célèbre court-métrage muet de 1928 mettant en scène Mickey Mouse à la barre d’un bateau à vapeur — en y infusant une touche légèrement horrifique, tout en le rendant accessible au grand public et aux familles.

Le crime était parait

Depuis le 1er janvier 2024, Steamboat Willie est entré dans le domaine public. Cette liberté légale a ouvert la voie à des réinterprétations créatives, comme celle de Fontanili. L’auteur reste respectueux du matériau original et le teinte d’une résonance plus sombre.

Fidèle à son approche pour Nosferatu, Fontanili conserve un format muet, sans aucun texte. Le récit repose exclusivement sur la puissance visuelle, avec des dessins expressifs offrant une interprétation immédiate et compréhensible.

À mourir de plaisir

Dans cette version diabolique, on retrouve la souris matelot (Mickey) aux commandes d’un bateau à vapeur, sous la houlette du Cap’tain Pete (Pat Hibulaire). Ce dernier, exaspéré de voir Mickey aux manettes, le relègue à des tâches ingrates. Vexé, Mickey élabore alors une vengeance espiègle — une tournure bien différente de celle du dessin animé original.

Le projet porté par Komics Initiative fut financé à plus de 190 % via Ulule, pour donner vie au livre de l’Italien, passionné d’horreur, avec une relecture parodique et diabolique. Le tout porté par un dessin totalement dans la veine de Steamboat Willie.

« Puis-je dire que je suis super content de la couverture variante de Steamboat Evil ? Ça a été un vrai casse-tête de trouver la bonne composition, mais ça en valait vraiment la peine. L’image du haut est tirée directement d’une page du livre, la seconde est en fait une commande privée que j’ai réalisée l’année dernière pour un Italien », assurait l’auteur, durant la campagne de crowdfunding.

Il s’agit d’ailleurs de l’illustration principale que nous avons utilisée en début d’article. « C’est une BD super amusante, pleine de détails et avec une partie interactive. Je ne veux pas gâcher le plaisir, mais croyez-moi : c’est quelque chose de spécial. ».

Nous non plus, raison pour laquelle on vous en fournit uniquement quelques extraits...

À paraître le 15 octobre prochain.

