Le manga Kaiju No. 8 adapté en jeu vidéo, sortie le 31 août

Développé par Akatsuki Games, Kaiju No. 8 the Game sera lancé le 31 août sur iOS, Android et PC via Steam. Inspiré du manga Kaiju no 8 (怪獣8号, Kaijū hachi-gō), écrit et dessiné par Naoya Matsumoto, le jeu s’inscrit dans l’univers de l’œuvre tout en explorant un récit original.

Le manga, prépublié depuis juillet 2020 sur la plateforme Shōnen Jump+ de l’éditeur Shūeisha, est disponible en France depuis octobre 2021. Initialement publié par Kazé, il est désormais proposé par Crunchyroll, qui a repris le catalogue à la suite du rachat de Kazé en 2022.

De nouveaux personnages

La bande-annonce diffusée le 5 août révèle un nouvel arc centré sur le CLOZER, une unité chargée d’enquêter sur les Portes dimensionnelles des Kaijus. Trois nouveaux personnages font leur apparition : Chester Lockburn, Suited (spécialiste en armement), et Sagan Shinomiya, cheffe du CLOZER et sœur adoptive de Kikoru Shinomiya. Sagan est interprétée par Akari Kitō.

Le jeu proposera un système de combat au tour par tour, reprenant les grandes lignes de l’intrigue du manga tout en y intégrant ces éléments inédits. Les principaux personnages – Kafka Hibino, Mina Ashiro, Reno Ichikawa ou encore Soshiro Hoshina – seront doublés par les comédiens du casting original.

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com