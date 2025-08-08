Nelson Monfort chantera du Charles Trénet en Corrèze

Le Festival DécOUVRIR s’ouvrira cette année avec plusieurs hommages rendus par les artistes à leurs figures tutélaires. Emily Bécaud chantera le répertoire de son père, Gilbert Bécaud. Douchka Esposito, elle, proposera ses propres poèmes tout en interprétant les chansons de son père, Giani Esposito, connu notamment pour Le Clown.

De son côté, Vincent Fernandel fera entendre des textes de Marcel Pagnol dans une soirée intitulée « Autour du climat », qui intégrera également une lecture de poèmes par Christophe Pineau-Thierry, dans un parcours en nature.

Ces contributions s’inscrivent dans une logique de transmission, souvent familiale, mais aussi d’interprétation personnelle d’un héritage artistique. La comédienne Danièle Evenou proposera quant à elle une « Carte blanche poétique » mêlant confidences et chansons, dans un format qui s’annonce hybride et libre.

De jeunes artistes issus du festival

Certains artistes présents ont une histoire directe avec le festival. C’est le cas de Jenna, aujourd’hui signée chez Barclay et suivie par plus de 260.000 personnes sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où elle poste sous le pseudo @jennaboumedais.

Elle avait fait ses débuts sur scène à Concèze en 2019, à l’âge de 17 ans. Autre exemple de parcours renouvelé, celui de Madrias, ex-membre du groupe Trois Cafés Gourmands, qui présentera un projet personnel. Leurs présences illustre une volonté du festival de suivre les trajectoires entamées sur ces scènes.

Le festival revendique depuis sa création un principe de décloisonnement des formes. Poètes, chanteurs, musiciens et comédiens partagent la scène dans une programmation volontairement hybride. L’un des visages de cette multiforme est Nelson Monfort, surtout connu du grand public pour ses commentaires et interviews sportives à la télévision. Il apparaîtra cette fois-ci sous un nouveau jour, en racontant et chantant Charles Trénet.

Une ouverture sur le monde

Si le festival reste ancré en Corrèze — avec des rendez-vous prévus à Concèze, mais aussi à Tulle, Lubersac et Saint-Solve — il ne limite pas sa programmation à un ancrage local. Un moment sera dédié au concours Poésie en liberté, qui s’adresse à tous les jeunes de 15 à 25 ans. L’édition 2024 a reçu 3513 poèmes, en provenance de 61 pays et des cinq continents.

Ce volet rappelle l’ambition première du festival : « croiser poésie et chanson, univers et styles », comme l’indique l’équipe dans un communiqué. Une ambition qui repose sur une programmation volontairement hétérogène.

Créé il y a 23 ans, le Festival DécOUVRIR conserve un format resserré — cinq jours d’événements sont organisés. Le festival mise avant tout sur la rencontre entre les genres et les générations, plutôt que sur une cohérence thématique. Faire coexister têtes d’affiche et jeunes artistes, textes classiques et créations contemporaines, reste l’un de ses choix assumés.

