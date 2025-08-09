Née d’un coquelicot, elle défie la taille du monde

Au fil des saisons, le chemin croise celui d’un crapaud, d’un poisson, d’un écureuil et d’une taupe. Chacun tente de la convaincre de rester, de ralentir, de renoncer. Mais rien n’entrave l’élan de cette minuscule voyageuse, bien décidée à suivre son propre sentier.

Portée par des aquarelles pleines de douceur, cette fable librement inspirée de Poucette trace le parcours d’une enfant du vent, guidée par l’instinct et l’indépendance. Un récit tout en délicatesse, à hauteur de feuille, qui célèbre l’émancipation et l’élan vital.

ACCES Éditions nous invite à découvrir un extrait avant sa parution :

Par Inès Lefoulon

Contact : il@actualitte.com