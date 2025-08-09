Inscription
#Album jeunesse

Mustapha, la peur du regard et l’art de s’en libérer

Mustapha redoute les moqueries. Son père, Nasreddine, lui répond par une leçon de sagesse pleine d’humour. Un conte espiègle sur le poids du regard des autres et la liberté d’en rire.

Le 09/08/2025 à 07:30 par Inès Lefoulon

|

Publié le :

09/08/2025 à 07:30

Inès Lefoulon

ActuaLitté

Mustapha se regarde sans indulgence : des oreilles qu’il juge trop visibles, un nez qu’il trouve écrasé, une tunique qu’il estime trop voyante. Convaincu de ne pas correspondre aux attentes des autres, il redoute les moqueries, les regards en coin, les sourires moqueurs. En face, Nasreddine, son père, ne partage ni ses doutes ni ses inquiétudes. Loin de minimiser ses tourments, il y voit l’occasion d’un apprentissage plus profond.

À travers cette fable enjouée, le lecteur traverse des paysages inspirés du Moyen-Orient, croise la vivacité de la culture musulmane, et retrouve l’esprit facétieux des contes anciens. Le récit avance avec humour, mais glisse en filigrane une leçon d’autonomie : celle qui pousse à tracer sa route sans courber l’échine face aux jugements extérieurs.

ACCES Éditions nous invite à découvrir un extrait avant sa parution : 

 
 
 
 

Inès Lefoulon
Contact : il@actualitte.com

