Fugue à moto pour une grand-mère hors norme

Son petit-fils Louis, admiratif, ne manque jamais une occasion de la suivre dans ses aventures. Alors, quand elle disparaît sans laisser de trace, l’inquiétude s’installe. Une fugue ? Une mauvaise rencontre ? Le mystère s’épaissit et l’enfant se lance, pour la première fois, dans une véritable enquête.

En filigrane, ce roman initiatique offre une première immersion dans l’univers du polar. Au menu : rythme enlevé, personnages savoureux, indices semés avec finesse. Une lecture enlevée et malicieuse, portée par une galerie de portraits aussi fantasques qu’attachants.

ACCES Éditions nous invite à découvrir un extrait avant sa parution :

