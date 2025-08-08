Ce que Hegel change encore à notre manière de penser

Et pourtant, cette réputation d’austérité n’a jamais freiné l’intérêt qu’il suscite. Depuis deux siècles, sa pensée continue de nourrir les débats, y compris dans les courants les plus critiques de l’ordre établi. Sa célèbre dialectique, qualifiée un temps d’« algèbre de la révolution », a traversé les frontières, les siècles, les écoles.

Face à ces contradictions, Victor Béguin et Guillaume Fondu s’emploient à reprendre le fil. Leur démarche, claire et sans jargon, cherche à éclairer ce que Hegel produit vraiment. Une tentative exigeante mais accessible, qui explore à la fois ce qui semble dépassé et ce qui reste vivant dans son œuvre.

Les éditions sociales nous en offrent les premières pages en avant-première :

Victor Béguin enseigne l’histoire de la philosophie allemande à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où il est maître de conférences. Guillaume Fondu, de son côté, exerce au lycée en tant que professeur de philosophie.

Par Inès Lefoulon

