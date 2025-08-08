Martinique : libraires et éditeurs éligibles à une nouvelle aide financière

Le décret n° 2025-776 du 7 août 2025, pris par le Premier ministre François Bayrou, introduit une « aide financière exceptionnelle » à destination des entreprises de la Martinique. Cette subvention prendra en charge jusqu'à 15.000 € de perte de chiffre d'affaires suite aux manifestations contre la vie chère, en octobre et novembre 2024, et aux couvre-feux instaurés par la préfecture.
Le 08/08/2025 à 14:35 par Antoine Oury
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
08/08/2025 à 14:35
0
Commentaires
3
Partages
Dès le mois de septembre 2024, la Martinique a connu un vaste mouvement de protestation « contre la vie chère », pointant le surcoût de nombreux produits. Dépendante à 80 % des importations de la métropole, l'île des Caraïbes paie notamment certains produits alimentaires 40 % plus chers, quand la Martinique reste l'un des territoires les plus pauvres de France, notait l'Institut national de la statistique et des études économiques, fin 2023.
Manifestations, blocages, émeutes... L'île a connu une période de tensions très vives entre septembre et novembre 2024, avec plusieurs périodes de couvre-feu ordonnées par la préfecture, essentiellement nocturnes.
En mai dernier, l’Institut d’Émissions des Départements d’Outre-Mer (IEDOM) dressait le bilan de l'année économique, « dégradée » en Martinique. « En 2024, l’activité économique se dégrade sous l’effet d’une conjonction d’éléments défavorables liés notamment à l’instabilité politique internationale et nationale, et au mouvement social contre la vie chère de fin d’année sur le territoire », indiquait ainsi l'organisme.
Dans le domaine du commerce au détail, plus précisément, la consommation s'est contractée en fin d'année, du fait des difficultés économiques et d'un pouvoir d'achat en berne, pour commencer, puis des mouvements de protestation de la fin d'année.
Afin d'apporter un peu de souffle à l'économie martiniquaise et à ses acteurs, l'État met en place une « aide financière exceptionnelle pour les mois d'octobre et de novembre 2024 au profit des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant des troubles à l'ordre public » en Martinique.
Selon le décret publié au Journal officiel de ce 8 août, cette subvention concerne les entreprises de moins de 250 salariés, dont le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 est inférieur à 50 millions €. Sont exclues les entités en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à la date du 31 août 2024.
Pour bénéficier de l'aide au titre du mois d'octobre, une perte d'au moins 50 % de chiffre d'affaires, entre le mois de 2023 et la même période en 2024, doit être constatée. En novembre, la perte ne devra être que d'au moins 25 %, d'une année à l'autre, pour prétendre à la subvention.
À LIRE - Un rêve de livres en Martinique, menacé par la réalité budgétaire
Concernant les montants versés, celui pour le mois d'octobre 2024 équivaut à 15 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'exercice clos 2023 de l'entreprise et, pour novembre, à 7,5 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'exercice 2023. La première ne peut être inférieure à 1500 € ni supérieure à 10.000 €, la seconde est plafonnée à 5000 €, avec 750 € comme montant minimum.
Notons que les associations sont aussi concernées, si elles sont passibles de l'impôt sur les sociétés.
Plus d'informations à cette adresse.
Photographie : Fort-de-France, en Martinique (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé, le 21 juillet 2025, la liquidation judiciaire de la société Chic Médias. Fondée en 2008 par Bruno Chibane, l’entreprise était installée rue du Fossé des Treize à Strasbourg et spécialisée dans la création de contenus éditoriaux : magazines, livres, projets multimédias et autres événements culturels.
07/08/2025, 18:33
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a infligé en début de semaine une amende de 3,9 millions € à Fnac Darty, pour retards dans le paiement des factures de ses fournisseurs. Le groupe a aussitôt annoncé qu’il « contestera » ces décisions « devant les juridictions compétentes ».
06/08/2025, 17:58
La multinationale Amazon a partagé, le 31 juillet dernier, ses résultats pour le deuxième semestre 2025. Les ventes nettes du géant de la vente en ligne, inexorablement, sont en hausse : de 13 %, pour atteindre 167,7 milliards $. Mais les actionnaires ont affiché leur déception, remarquant une petite faiblesse du côté du stockage en ligne (le cloud), fer-de-lance du développement économique de la firme...
04/08/2025, 09:48
L'accord sur les droits de douane et le commerce conclu entre l'Union européenne et les États-Unis fait couler beaucoup d'encre. Instituant un taux unique à 15 % pour la grande majorité des exportations de l'UE vers le pays de Donald Trump, il est vivement critiqué, notamment en France, où il est perçu comme une abdication. Pour l'instant, ses conséquences sur le secteur culturel, en particulier celui du livre, sont inconnues.
29/07/2025, 09:31
Avec un chiffre d’affaires en légère hausse au premier semestre 2025 et une nouvelle feuille de route stratégique baptisée Beyond everyday, Fnac Darty mise sur le long terme, entre croissance européenne, services par abonnement et renforcement de la performance environnementale. Le secteur du livre, dopé par les ventes de polar, tire son épingle du jeu.
28/07/2025, 18:15
Chaque été, ils refont surface. Comme les moustiques, les tubes de l'été et la trop ambitieuse association tong-chaussettes. Colorés, pédagogiques, rassurant les parents… ils nuisent lourdement à la bonne humeur de ceux à qui ils sont destinés. Les cahiers de vacances, ces champions de l’exercice de conjugaison sur fond de parasol, occupent chaque année un bel espace.
25/07/2025, 15:16
Présente depuis peu sur le marché numérique, l’application Fiole poursuit son développement dans un secteur particulièrement concurrentiel. Portée par une croissance régulière de ses utilisateurs et par un renouvellement fréquent de ses contenus, cette jeune structure indépendante affirme avoir consolidé une base solide sans avoir eu recours jusqu’ici à un financement extérieur.
25/07/2025, 09:30
Le groupe Lagardère enregistre un premier semestre 2025 solide, porté par la complémentarité de ses deux branches principales, Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail, et par la réduction continue de sa dette. Le chiffre d’affaires consolidé affiche 4,351 milliards d’euros (+3,8 %) et le Résultat opérationnel courant bat des records à 225 millions €, soit + 5,8 % par rapport au S1 2024.
24/07/2025, 21:09
La Fevad, Fédération du e-commerce et de la vente à distance, a présenté ses chiffres-clés du secteur pour l'année 2025, marquée par une croissance continue du nombre d'acheteurs, avec 41,6 millions de Français âgés de 15 ans et plus. Pour les produits culturels physiques, l'achat « omnicanal », sur différents canaux de distribution, reste de mise.
21/07/2025, 13:09
Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires de la culture a baissé de 5 % en volume par rapport à la même période de 2024, et de 2 % en valeur. Le recul s'observe pour le troisième trimestre consécutif, est principalement dû aux performances dégradées de l’audiovisuel (- 12 % en volume ; - 6 % en valeur) et de la presse (- 7 % en volume ;- 5 % en valeur), soit plus de 90 % de la baisse globale.
18/07/2025, 10:22
HarperCollins Publishers a acquis les activités d’édition de mangas de la marque mondiale d’anime Crunchyroll en France et en Allemagne. Cette opération permettra d’intégrer au portefeuille des filiales françaises et allemandes d’HarperCollins une nouvelle catégorie éditoriale : celle des bandes dessinées japonaises.
16/07/2025, 15:47
Onze associations, engagées sur le terrain pour démocratiser l’accès à la lecture, bénéficieront du soutien de la Fondation Hachette en 2025. Dotées de montants compris entre 10 000 et 50 000 euros, elles œuvrent auprès de jeunes éloignés du livre, de publics en situation de précarité ou de personnes âgées, en France et à l’étranger.
12/07/2025, 09:00
Un univers oriental mêlant traditions byzantines et islamiques ; une intrigue dépassant les clichés du roman historique ; une immersion entre bas-fonds, tensions diplomatiques, crises religieuses… Panagiotis Agapitos, historien grec spécialiste du monde byzantin, séduit les lecteurs en France avec la sortie en poche ce premier roman d'une série d'enquêtes qui en comptera trois, pour le plus grand bonheur de son éditeur, Anacharsis. Le luth d'ébène, c'est byzance...
10/07/2025, 16:38
Le marché du manga en France traverse une zone de turbulences. Les ventes de neuf reculent, les lecteurs boudent les rayons classiques. Pourtant, l’univers du manga conserve son appétit d’ogre. Dans l’ombre, la seconde main tire son épingle du jeu. Easy Cash, premier réseau français de produits d’occasion, affiche des chiffres qui en disent long. Plus de 441.000 mangas vendus en 2024. Une progression de 10,5 % en volume au premier trimestre 2025, alors que le marché global s’effrite.
03/07/2025, 13:56
Contes et Féeries de Jean Lorrain est la deuxième publication de la nouvelle maison d’édition Ada Parme : des textes-bijoux fascinants par un dandy flamboyant et visionnaire de la Belle Epoque. Oublié, puis retrouvé, cet écrivain prolifique, qui fut un critique littéraire star, un dramaturge et un poète célèbre, fut aussi un dandy, un éthéromane, un fou amoureux des beaux garçons.
28/06/2025, 09:22
Le marché français du livre se réorganise sans rupture. Les données dévoilées par le Syndicat national de l’édition pour 2024 confirment une distribution en apparence stable, mais traversée de dynamiques contrastées selon les circuits et les secteurs.
26/06/2025, 10:37
Le marché du papier pour l’édition française confirme sa transformation. Les chiffres publiés par le Syndicat national de l’édition traduisent une évolution profonde des pratiques d’achat et un engagement renforcé en faveur de matériaux certifiés.
26/06/2025, 10:24
Les ventes de livres poursuivent leur recul en France. Lors de l'Assemblée générale du Syndicat national de l'édition (SNE), son président Vincent Montagne a dressé un bilan préoccupant. Et d'appeler à des réponses collectives face aux transformations profondes du secteur.
26/06/2025, 10:00
Comme chaque année à La Rochelle, la Scam - société française de gestion des droits d'auteur - dresse un état des lieux du secteur audiovisuel. Ce rendez-vous permet d’exposer la situation des auteurs et autrices, ainsi que les évolutions en cours au niveau français et européen.
25/06/2025, 18:04
Hygge & Lecture propose des week-ends cocooning inédits dans les Hauts-de-France et en Belgique, dédiés aux passionné·es de lecture. Inspiré du hygge danois, ce concept novateur fait de la lecture un moment de partage et de convivialité, capable de rassembler les passionné·es comme le sport ou la musique. En 2025, la lecture ne doit plus être un loisir solitaire, mais une expérience collective. La campagne Ulule, financée à plus de 93 %, vise à lancer ces escapades dès septembre.
24/06/2025, 09:19
Pour rendre le prêt de livres en bibliothèques gratuit auprès des usagers, a été monté voilà 20 ans le mécanisme de droit de prêt. Ce dernier rémunère auteurs et éditeurs, en contrepartie de l’accès à leurs ouvrages dans les établissements de lecture publique. Problème, l’implication financière de l’État n’a pas été révisée depuis…
19/06/2025, 17:04
La Bourse aux Livres, plateforme française spécialisée dans le livre d’occasion en ligne, vient de conclure une levée de fonds de 2,3 millions d’euros en private equity. Ce premier tour de table a été réalisé auprès de plusieurs fonds d’investissement à impact, dont Climate Club, Piton Capital et FJ Labs. L’objectif de ce financement est de renforcer les effectifs et d’étendre l’offre à la vente de livres neufs.
18/06/2025, 06:59
Un vent nouveau souffle sur l’univers de la lecture numérique. Everand, plateforme de Scribd réunissant ses services audiolivre, ebook et podcast, rachète Fable, réseau social dédié aux lecteurs et aux clubs de lecture en ligne. Une étape stratégique dans l’évolution des usages pour que la recommandation humaine prenne le pas sur les algorithmes.
15/06/2025, 10:13
Le 12 juin 2025, la holding familiale de Bernard Arnault a cédé la totalité de sa participation dans Lagardère à Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré. En se retirant, l’homme fort de LVMH acte la fin de son rôle de soutien discret dans un groupe médiatique où il n’aura jamais eu de pouvoir décisionnaire, au profit d’un Bolloré désormais seul aux commandes.
14/06/2025, 21:53
Le supergroupe Warner Bros. Discovery, né en 2022 de la fusion de WarnerMedia et Discovery, doit finalement se scinder en deux entités. Streaming & Studios sera plutôt centrée sur les productions audiovisuelles, tandis que Global Networks se consacrera à la télévision. DC Studios et DC Comics se retrouveront au sein de la première.
10/06/2025, 10:35
Amazon a annoncé avoir supprimé une série de postes au sein de sa division Livres, une décision qui concerne également les entités Kindle et Goodreads, le réseau social dédié à la lecture que le groupe possède depuis 2013. Selon un porte-parole du géant du commerce en ligne, cité par Reuters, ces suppressions de postes s’inscrivent dans une volonté de simplifier l’organisation interne et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.
06/06/2025, 16:46
Le Conseil permanent des écrivains (CPE) s’est félicité, dans un communiqué publié cette semaine, de l’intervention du Médiateur du livre sur la question sensible des frais de port dans la vente en ligne. Saisi par la ministre de la Culture, ce dernier a tenu à rappeler les principes de la loi Darcos, adoptée en 2021, qui vise à « conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs ».
06/06/2025, 10:45
Le groupe Lagardère a annoncé avoir levé 500 millions d’euros en lançant ce qu’on appelle une émission obligataire : en pratique, cela signifie qu’il a emprunté de l’argent à des investisseurs, qui recevront chaque année 4,75 % d’intérêts pendant cinq ans, jusqu’en juin 2030.
05/06/2025, 12:03
Une silhouette encapuchonnée fend la brume. Une main gantée, une mécanique étrange sur le poignet. Derrière elle, une explosion. Face à elle, une ville aux rouages menaçants. SINSTRESS ne vient pas simplement sauver le monde. Elle vient bousculer le paysage du comics français.
05/06/2025, 11:33
Publié le 27 mai 2025, le tableau de bord annuel du Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du ministère de la Culture livre un état des lieux détaillé des finances culturelles locales. En 2023, les collectivités territoriales ont consacré 10,7 milliards d’euros à la culture, soit 156 euros par habitant. Une reprise modeste mais significative, marquant un retour aux niveaux d’avant-crise.
29/05/2025, 11:39
Pour la 33ᵉ année consécutive, l’UFIPA (Union de la Filière Papetière) organise son Congrès annuel, qui se tiendra les 5 et 6 juin prochains. Dans un contexte marqué par l’instabilité géopolitique, l’inflation, le ralentissement de la consommation et des tensions économiques mondiales, cet événement constitue un rendez-vous stratégique pour les professionnels du secteur, assurent les organisateurs.
28/05/2025, 14:51
En France, toute commande d'un livre en ligne s'accompagne d'une facturation des frais de port de 3 €, au minimum, sauf lorsque l'ouvrage est retiré dans un point de vente de livres au détail. Depuis novembre 2024, Amazon considère que la livraison dans les casiers automatisés entre dans le périmètre de cette exception. Le médiateur du livre, saisi par la ministre de la Culture, y voit « un réel défi à la mise en œuvre de la loi ».
27/05/2025, 13:38
Le Groupe Média-Participations annonce un partenariat stratégique avec le Groupe Glénat, qui fait son entrée au capital de la plateforme numérique ONO, dédiée aux webtoons et aux mangas. Glénat acquiert ainsi 33,33 % du capital de la société ONO SAS, aux côtés de Média-Participations, dans une alliance visant à renforcer et diversifier l’offre de lecture digitale légale en bande dessinée.
20/05/2025, 17:28
Le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême (FIBD) traverse une période de turbulences. Depuis janvier 2025, critiques et polémiques se succèdent, mettant en lumière des tensions internes et des désaccords sur la gouvernance de l'événement. Mais cela changera... en 2028...
18/05/2025, 14:22
Autres articles de la rubrique Métiers
ActuaLitté était invité par l'Institut français en Inde (IFI), un des 98 établissements de la diplomatie culturelle française, pour découvrir le réseau de résidences « Villa Swagatam », déployé dans le but de favoriser les échanges franco-indiens. L'occasion de comprendre un peu mieux comment la littérature peut concrètement créer des ponts entre deux pays.
08/08/2025, 14:20
Lorsque la rentrée approche, un silence inquiétant s’installe dans les écoles du comté de Broward — une liste de 55 livres a été supprimée des bibliothèques scolaires, tandis que le débat sur la censure gagne du terrain. Pas une simple affaire de rayons à vider : plutôt une attaque en règle contre la liberté d’expression, des droits parentaux et de l’éducation.
08/08/2025, 13:49
L'auteur de polars américain James Patterson et la journaliste d’investigation Vicky Ward (CNN) annoncent l’écriture d’un ouvrage consacré à l’assassinat du PDG de UnitedHealthcare, Brian Thompson, tué en pleine rue à Manhattan en décembre 2024.
08/08/2025, 12:02
Ervin Rustemagić, éditeur, agent de droits et distributeur de bandes dessinées bosnien, s’est éteint le 26 juillet 2025 à l’âge de 73 ans, après une longue maladie. Figure discrète mais incontournable, il fut un acteur central de la diffusion internationale de la BD et un témoin direct du siège de Sarajevo, auquel il survécut.
08/08/2025, 11:59
L’archipel nippon, régulièrement frappé par les typhons, tsunamis et autres caprices du ciel, a depuis longtemps intégré la puissance de la nature dans son imaginaire. Pas étonnant que mangas et anime regorgent d’histoires écologiques, où l’environnement est à la fois source de menace et de merveilleux.
08/08/2025, 10:52
Le centre-ville du Mans accueillera prochainement une nouvelle librairie d'occasion, située au 10, rue du Cornet. L'enseigne, T' à la page, proposera une offre généraliste de titres de seconde main, mais aussi de quoi boire et manger. Derrière ce projet, passé de la « boutade » à la réalité, Laurence Nicolas et Nanon Aubert.
08/08/2025, 10:50
Le groupe Vivendi aurait trouvé preneur pour le bâtiment du 8, rue d'Assas, dans le 6e arrondissement de Paris, qui abritait notamment le siège historique des éditions Hatier. Une promesse de vente aurait été signée par la société de gestion d'actifs immobiliers Invested Partners, pour une somme de 38 millions €.
08/08/2025, 10:46
Une ombre plane sur les rayonnages des librairies de Srinagar, capitale du Cachemire, et dans la vallée. Les autorités indiennes ont récemment imposé l’interdiction de 25 ouvrages, y compris ceux d'Arundhati Roy, Prix Booker 1997, les accusant de véhiculer de « fausses histoires ». Et plus grave peut-être, d'encourager le « sécessionnisme », dans une région à majorité musulmane et hautement disputée.
08/08/2025, 09:35
Outre-Manche, le groupe Bloomsbury envisage de céder une partie de son catalogue de titres universitaires aux entreprises technologiques pour entraîner des intelligences artificielles. Une démarche à laquelle les auteurs peuvent consentir ou non, mais dont les modalités de rémunération suscitent de vives réactions.
07/08/2025, 16:06
En Israël, l'opposition à la posture agressive du gouvernement Netanyahou et à la guerre à Gaza se manifeste sous différentes formes. Plus d'un millier d'artistes, et notamment des auteurs, ont choisi de signer une pétition appelant à mettre fin à « l’horreur à Gaza ». Pointant « le meurtre d’enfants et de civils » ou encore la famine, le texte a suscité une vive réaction de rejet des autorités et de leurs soutiens.
07/08/2025, 11:12
Aux États-Unis, le monde des comics – ces bandes dessinées souvent peuplées de super-héros en cape – n’est pas resté totalement imperméable aux enjeux climatiques. Certes, longtemps, le sujet est resté en arrière-plan ou traité de manière allégorique.
07/08/2025, 08:47
Sous le slogan nationaliste « La Pologne d'abord, les Polonais d'abord », le candidat conservateur Karol Nawrocki s'est attiré la majorité des suffrages lors de l'élection présidentielle de juin dernier. Historien de formation, il est un auteur prolifique dans son pays, aux thèses et pratiques parfois controversées.
06/08/2025, 15:43
Ils ont bercé l’enfance de plusieurs générations, et n’ont pas pris une ride. Créés à la fin des années 1960 dans une brasserie parisienne, les Barbapapa, personnages métamorphes et multicolores aux convictions écologiques précoces, célèbrent cette année leur 55e anniversaire. Portée et réinventée par les enfants de leurs créateurs, cette saga familiale continue de traverser les générations avec une étonnante vitalité, en phase avec les sensibilités contemporaines de la jeunesse.
06/08/2025, 15:22
À l’occasion du 150e anniversaire de la mort de Hans Christian Andersen, la ville d’Odense, au Danemark – sa ville natale, où se trouve aujourd’hui sa maison-musée – déploie un programme culturel exceptionnel. À partir du 4 août 2025 et jusqu’à la fin de l’automne, plus de 38 institutions proposent concerts, lectures, ateliers, expositions et spectacles dans une célébration à la fois festive et introspective de l’écrivain universel. C’est le moment d’aller à Odense en somme, qui se transforme, pour quelques mois, en véritable « ville-conte ».
06/08/2025, 15:12
Alors que les bibliothèques françaises s’interrogent de plus en plus sur leur impact environnemental, un projet inédit voit le jour : une calculette carbone adaptée à leur spécificité. Portée par l’Association des Bibliothécaires de France, la FNADAC, le ministère de la Culture et l’INET, cette initiative s’appuie sur un questionnaire participatif ouvert jusqu’au 1er septembre 2025.
06/08/2025, 12:42
La maison d'édition québécoise Les 400 Coups, qui fête ses 30 ans d'existence en 2025, a reçu un beau cadeau : elle figure en effet parmi les éditeurs finalistes de l'ABC International Excellence Award for Accessible Publishing. Cette récompense distingue les structures et initiatives particulièrement engagées pour l'accès de tous et toutes aux livres et à la lecture.
06/08/2025, 10:22
Mi-juillet, sept organisations belges représentant des ayants droit, notamment des éditeurs et des auteurs, ont obtenu une ordonnance de blocage de cinq sites diffusant sans autorisation des œuvres protégées par le droit d'auteur. Une décision importante, assortie d'un suivi de son exécution par le SPF Économie, afin de lutter contre le phénomène des sites miroirs.
05/08/2025, 16:25
Une page se tourne au 41, rue Jussieu. Mickaël Brun-Arnaud annonce la vente de sa librairie, Le Renard Doré, temple de la culture japonaise niché dans le 5ᵉ arrondissement de Paris. L’auteur des Mémoires de la Forêt confie les clés à un duo qu’il connaît bien : James Brissac et Noure Ait Mohand, libraires et éditeurs également passionnés de mangas.
05/08/2025, 13:04
L'entrée en vigueur du règlement européen sur l'intelligence artificielle (AI Act) n'a pas convaincu les ayants droit : le 30 juillet dernier, une coalition d'organisations, réunissant notamment auteurs et éditeurs, dénonçait même une « trahison des objectifs » de cet encadrement. Pour les rassurer, Rachida Dati annonce une concertation portant sur un futur modèle de rémunération.
05/08/2025, 09:56
L'Association des Bibliothécaires de France (ABF) n'a pas perdu de temps, et annonce d'ores et déjà la thématique centrale de son prochain congrès : l'hospitalité. Elle succède à l'esprit critique, au cœur des débats et ateliers organisés à Montreuil, du 11 au 13 juin dernier, pour la 70e édition de l'événement.
05/08/2025, 09:50
Pendant longtemps, la littérature française est restée à l’écart de la vague de fiction climatique. Ce relatif retard tient à des raisons culturelles profondes. Aux États-Unis, la nature occupe une place centrale dans l’imaginaire national – héritage des pionniers, des poètes comme Walt Whitman ou des philosophes transcendantalistes à la Thoreau.
05/08/2025, 08:39
La Cli-Fi — pour Climate Fiction — détaille l’impact que le changement climatique exerce sur nos sociétés et nos vies. Entre anticipation et dystopie, il mêle science, fiction et écologie pour explorer les défis environnementaux, souvent à travers des récits humains forts et immersifs. Parce qu'il n'y a pas de planète B...
04/08/2025, 14:47
Un Temple pour Druillet, et pourquoi pas des prêtresses et un autel votif ? Et pourquoi pas, en effet ? Le Will Eisner Comic Award a introduit le gentil Philippe, et sa cohorte d'oeuvres, dans son Temple de la Renommée. Le Hall of Fame. Philippe. Mince... ou plutôt : enfin !
04/08/2025, 14:05
Plusieurs auteurs et éditeurs ont saisi la Cour suprême des États-Unis afin d’obtenir la suspension immédiate d’une loi du Mississippi. Celle-ci impose aux réseaux sociaux de vérifier l’âge de tous les utilisateurs et interdit aux mineurs de créer un compte sans autorisation parentale. Ils s'inquiètent des conséquences sur la promotion et les ventes de livres...
04/08/2025, 11:22
Facilité par les conflits, catastrophes naturelles et autres situations d'urgence, le trafic de biens culturels connait une certaine résurgence au sein de l'Union européenne. Depuis la fin du mois de juin, un contrôle plus strict est effectué, en vertu d'un règlement adopté en 2019, et l'importation de manuscrits rares et incunables ou de livres anciens et d’intérêt spécial, en violation des dispositions législatives et réglementaires du pays d'origine, est interdite.
04/08/2025, 10:49
Et si Phileas Fogg n’avait pas encore livré tous ses secrets ? C’est le pari un peu fou que s’apprêtent à relever les éditions InCarnatis. Dans deux mois, la maison fondée par Marc Frachet lancera une campagne de financement participatif pour offrir au chef-d’œuvre de Jules Verne une “augmentation” – à la sauce InCarnatis, cet univers artistique transmédié que propose la maison McF Editions..
03/08/2025, 11:22
Dans un paysage culturel en plein essor à Brazzaville, l’initiative Heroes for Congo se distingue par son ambition : donner naissance à un super‑héros congolais, enraciné dans l’histoire, la culture et l’identité du pays. Derrière ce projet, on trouve Jevic J. Otileon, fondateur et CEO de Centrale Comics CG, structure annoncée comme le moteur de ce nouvel univers.
02/08/2025, 15:15
Lancée en 2025, cette maison se distingue par un positionnement centré sur la non-fiction petit format : des ouvrages courts, bilingues ou à visée documentaire, conçus pour être lus et partagés sans effort — en complément du roman ou du livre pratique. Cette orientation répond à une demande croissante du genre dans l’édition contemporaine : un format à mi-chemin entre reportage, essai et récit d’enquête.
02/08/2025, 14:18
Le 1er août 2025, David Grossman, l’une des voix les plus respectées de la littérature israélienne, prend la parole dans La Repubblica. L’écrivain, marqué par la perte de son fils au front, s’aventure sur un terrain qu’il avait longtemps évité : Gaza, et la guerre que mène son pays.
02/08/2025, 11:50
Daniel Divinsky est mort le 1ᵉʳ août 2025 à Buenos Aires. Il avait 83 ans. Une insuffisance rénale, dont il souffrait depuis l’enfance, l’a emporté. L’annonce bouleverse le monde du livre argentin. Le pays perd un éditeur majeur, figure de référence de la culture indépendante.
02/08/2025, 10:25
Le 16 juillet 2025, au petit matin, la nouvelle tombe comme un coup de tonnerre : Pavlos Papachristofilou s’est éteint soudainement. Le monde du livre grec perd l’une de ses voix les plus fortes, un homme qui a su conjuguer vision, audace et sens aigu de la transmission.
02/08/2025, 09:16
Kamala Harris s’apprête à revenir sur sa récente expérience électorale, dans un nouveau livre intitulé 107 Days. L’ouvrage paraîtra le 23 septembre prochain chez Simon & Schuster. Le titre renvoie à la durée de sa campagne présidentielle, lancée il y a un peu plus d’un an et qui, si elle s'est soldée par une défaite, a le mérite d'être la plus brève de l’histoire contemporaine des États-Unis.
01/08/2025, 17:12
Un mois et demi après la liquidation de Coop Breizh, le pire a été évité. Les éditions du Palémon reprennent plus d’un demi-million de livres et une quinzaine d’éditeurs de la maison bretonne. Un sauvetage qui soulage une partie du secteur, mais laisse de nombreuses maisons orphelines de diffusion.
01/08/2025, 16:41
Ce 2 août marque la deuxième phase de l'entrée en vigueur du règlement européen sur l'intelligence artificielle (AI Act), qui introduit de nouvelles obligations de transparence pour les fournisseurs de modèles. Du côté des ayants droit culturels, notamment des auteurs et des éditeurs, le compte n'y est pas et plusieurs organisations dénoncent une « trahison des objectifs du règlement ».
01/08/2025, 16:04
Un message face caméra. Une promesse simple. Kendji Girac prépare un livre chez Flammarion où il « raconte sa vie, la vraie ». L’artiste dévoile un projet personnel, pensé comme un rendez-vous franc avec son public. « C’est toute ma vérité », glisse-t-il dans une vidéo relayée ce 1ᵉʳ août.
01/08/2025, 15:07
Après plus de vingt ans passés au sein du groupe Gallimard, l’éditrice Joëlle Losfeld annonce son départ et la création, en janvier 2026, d’une nouvelle maison indépendante, baptisée Le Terrain vague-Losfeld. Cette décision marque un nouveau tournant dans une carrière éditoriale entamée il y a plus de quarante ans.
01/08/2025, 13:23
Commenter cet article