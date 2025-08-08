Martinique : libraires et éditeurs éligibles à une nouvelle aide financière

Dès le mois de septembre 2024, la Martinique a connu un vaste mouvement de protestation « contre la vie chère », pointant le surcoût de nombreux produits. Dépendante à 80 % des importations de la métropole, l'île des Caraïbes paie notamment certains produits alimentaires 40 % plus chers, quand la Martinique reste l'un des territoires les plus pauvres de France, notait l'Institut national de la statistique et des études économiques, fin 2023.

Manifestations, blocages, émeutes... L'île a connu une période de tensions très vives entre septembre et novembre 2024, avec plusieurs périodes de couvre-feu ordonnées par la préfecture, essentiellement nocturnes.

En mai dernier, l’Institut d’Émissions des Départements d’Outre-Mer (IEDOM) dressait le bilan de l'année économique, « dégradée » en Martinique. « En 2024, l’activité économique se dégrade sous l’effet d’une conjonction d’éléments défavorables liés notamment à l’instabilité politique internationale et nationale, et au mouvement social contre la vie chère de fin d’année sur le territoire », indiquait ainsi l'organisme.

Dans le domaine du commerce au détail, plus précisément, la consommation s'est contractée en fin d'année, du fait des difficultés économiques et d'un pouvoir d'achat en berne, pour commencer, puis des mouvements de protestation de la fin d'année.

Une aide aux entreprises

Afin d'apporter un peu de souffle à l'économie martiniquaise et à ses acteurs, l'État met en place une « aide financière exceptionnelle pour les mois d'octobre et de novembre 2024 au profit des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant des troubles à l'ordre public » en Martinique.

Selon le décret publié au Journal officiel de ce 8 août, cette subvention concerne les entreprises de moins de 250 salariés, dont le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 est inférieur à 50 millions €. Sont exclues les entités en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à la date du 31 août 2024.

Pour bénéficier de l'aide au titre du mois d'octobre, une perte d'au moins 50 % de chiffre d'affaires, entre le mois de 2023 et la même période en 2024, doit être constatée. En novembre, la perte ne devra être que d'au moins 25 %, d'une année à l'autre, pour prétendre à la subvention.

Concernant les montants versés, celui pour le mois d'octobre 2024 équivaut à 15 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'exercice clos 2023 de l'entreprise et, pour novembre, à 7,5 % du chiffre d'affaires mensuel moyen de l'exercice 2023. La première ne peut être inférieure à 1500 € ni supérieure à 10.000 €, la seconde est plafonnée à 5000 €, avec 750 € comme montant minimum.

Notons que les associations sont aussi concernées, si elles sont passibles de l'impôt sur les sociétés.

Photographie : Fort-de-France, en Martinique (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Par Antoine Oury