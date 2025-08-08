Ervin Rustemagić, figure majeure de la BD européenne, est mort

Né à Sarajevo en 1952, Ervin Rustemagić se passionna très tôt pour la bande dessinée. À 19 ans, il lança le magazine Strip Art sous l’égide du quotidien Oslobođenje. L’année suivante, il fonda l’agence Strip Art Features (SAF), qui allait devenir un acteur majeur de la diffusion d’œuvres internationales.

Dès le milieu des années 1970, son réseau et sa réputation s’étendent : il est invité en 1973 comme membre du jury du festival d’Angoulême, alors en pleine ascension. Strip Art s’impose comme une revue de référence dans l’ex-Yougoslavie, publiant des auteurs étrangers et offrant un panorama exigeant de la bande dessinée mondiale. En 1984, la revue reçoit le prestigieux Yellow Kid du festival de Lucca, récompensant le meilleur éditeur étranger.

Par son agence, Ervin Rustemagić représenta des figures majeures de la BD internationale, telles que Hermann, auteur de Jeremiah et Les Tours de Bois-Maury ; Bane Kerac, figure incontournable de la BD serbe ; Joe Kubert, légende américaine créateur de Sgt. Rock et Fax from Sarajevo ; ou encore Sergio Aragonés, célèbre pour son humour dans Mad Magazine et Groo the Wanderer. Il défendit aussi les droits d’auteurs comme Martin Lodewijk, Don Lawrence, Alberto Breccia, Giorgio Cavazzano ou Arturo del Castillo.

Sur le site officiel d’Hermann, un hommage souligne ce rôle discret mais décisif, remarqué par ActuaBD :

Ervin n’était sans doute pas le collaborateur le plus connu d’Hermann mais l’un des plus précieux. Ami de longue date, il propageait son œuvre à l’étranger par l’entremise de SAFcomics. Mais il fut surtout le témoin privilégié et involontaire du conflit yougoslave : grâce à ses fax envoyés depuis les sous-sols de la ville bombardée, il permit à Hermann de collecter des informations de première main pour Sarajevo Tango. Cet album, selon Hermann, reste à ce jour son préféré.

La guerre et ses immenses pertes

En 1992, la guerre de Bosnie bouleverse sa vie. Le siège de Sarajevo détruit sa maison et les bureaux de SAF, emportant plus de 14.000 planches originales signées par des maîtres tels que Hal Foster, Alberto Breccia, André Franquin ou Hermann. Rustemagić et sa famille survivent d’abord à Dobrinja, puis à l’hôtel Holiday Inn, avant de réussir à quitter la ville grâce à une accréditation journalistique et à la citoyenneté slovène obtenues en 1993.

Pendant l’encerclement, il parvient à maintenir le lien avec ses contacts internationaux par télécopie. Ces messages inspirent Fax from Sarajevo, bande dessinée documentaire réalisée par Joe Kubert et publiée en 1996 chez Dark Horse Comics. Adaptant les fax envoyés par Ervin Rustemagić depuis Sarajevo, Kubert livre un témoignage visuel saisissant sur la guerre. L’album remporte en 1997 les prix Eisner et Harvey. La version française paraît en octobre 1997 aux éditions Vertige Graphic.

Son souci d’archiver la vie quotidienne sous le siège contribue aussi à Sarajevo Tango de Hermann, publié à partir des matériaux collectés par Ervin Rustemagić, Karim Zaimović et Senad Mavrić.

En janvier 1997, Ervin Rustemagić cofonde à Hollywood Platinum Studios avec Scott Mitchell Rosenberg. La société acquiert les droits audiovisuels de séries telles que Dylan Dog de Tiziano Sclavi et Jeremiah. Cette dernière est adaptée en série télévisée diffusée sur Showtime de 2002 à 2004, Rustemagić y occupant le poste de producteur exécutif.

Après son départ de Platinum en 2000, il se consacre de nouveau à SAF, depuis la Slovénie, poursuivant son travail de représentation et de diffusion de la bande dessinée à travers le monde.

Pour Bane Kerac, son apport fut déterminant : « Ervin est incontestablement l’un des éditeurs et promoteurs les plus importants du neuvième art en Yougoslavie. S’il n’avait publié que Strip Art, cela suffirait à le placer parmi l’élite. Son travail éditorial, managérial et créatif est inestimable pour l’affirmation de la BD dans les Balkans. Qu’il soit célébré ou contesté, Ervin a toujours été le garant de la qualité. »

Crédits photo : Manuelcellier (CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com