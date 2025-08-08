Inscription
Lectures : les enfants décrochent, Freida McFadden s’accroche

En cette 31e semaine de l’année (du 28 juillet au 3 août), les meilleures ventes ressemblent davantage à une course d’endurance qu'à un classement littéraire. Autant le dire tout de suite : si vous cherchez du suspense, des remontadas spectaculaires ou une échappée solitaire sortie de nulle part… Passez votre chemin. Car une seule femme file droit vers la victoire sans jamais se retourner : Freida McFadden, accompagné de sa traductrice Karine Forestier.

Le 08/08/2025 à 12:24 par Louella Boulland

Louella Boulland

ActuaLitté

En tête, La Femme de ménage (J’ai Lu) s’octroie 53.940 ventes, un score remarquable qui creuse un écart déjà vertigineux avec le reste du peloton. Derrière, Les Secrets de la femme de ménage (J’ai Lu) aligne 39.119 exemplaires, suivi de très près par La Femme de ménage se marie (City) et ses 36.621 ventes.

La quatrième place est occupée, sans grande surprise, par La Psy, de Freida McFadden (J’ai Lu), qui poursuit son ascension avec 35.892 ventes. Pendant ce temps là, le tome 4 de la grande série La Femme de ménage, la femme de ménage voit tout (City), s’impose en sixième position avec 11.484 ouvrages écoulés dans la semaine. Il faut croire que les lecteurs n’ont pas encore atteint le point de satiété, et que l'autrice attise encore les curiosités.

Une seule écrivaine parvient à s'immiscer dans cette domination américaine. Et elle est Française. Virginie Grimaldi, grâce à Plus grand que le ciel (Le Livre de Poche), se maintient à la cinquième place avec 14.250 ventes. Une respiration bienvenue, mais le classement tourne en boucle néanmoins.

Un peu plus bas, la révélation de ce début d'année, Adèle Yon, déjà multiprimée, continue de séduire avec Mon vrai nom est Élisabeth (Éditions du Sous-Sol), 7e avec 11.041 exemplaires, juste devant le prix Goncourt 2023 Jean-Baptiste Andrea, dont Veiller sur elle (Proche) reste solide avec 10.671 ventes.

En neuvième position, David Foenkinos garde le rythme avec La Vie heureuse (Folio), vendue à 10.309 exemplaires. Et pour boucler ce top 10, un autre des innombrables métiers explorés par Freida McFadden : La Prof (City) aligne 9.689 ventes.

Zéro pointé pour les cahiers de juillet

En cette semaine de chassé-croisé entre les juilletistes et les aoûtiens, les jeunes lecteurs semblent avoir mis les révisions de côté. La rentrée est encore lointaine, et avec elle, les cahiers de vacances sont relégués aux portes de la sortie du classement.

Après avoir dominé le mois de juillet, Nathan Vacances – du CP vers le CE1 chute à la 25e place avec 4738 exemplaires vendus. D'autres titres des collections Passeport ou Nathan glissent eux aussi dans le ventre mou du classement. Mention spéciale pour Cahier de vacances ; du CE1 vers le CE2 (Magnard) qui perd 73 places... En une semaine.

Les lecteurs semblent être toujours au rendez-vous, si bien que le marché affiche des indicateurs à la hausse. Le volume des ventes progresse de 7 % par rapport à la même semaine de l’année dernière, tandis que le chiffre d’affaires suit la tendance avec une augmentation de 8 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C'est tout bon pour nous

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.

Crédits image : Image d'illustration, Photo de Kindel Media CC-By-SA 2.0, pexels

Par Louella Boulland
La femme de ménage

Mcfadden Freida, Freida McFadden, Mcfadden Freida trad. Forestier Karine, Karine Forestier, Forestier Karine

Paru le 04/10/2023

411 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290391174
9782290391174
En partenariat avec
Edistat

Les secrets de la femme de ménage

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 02/10/2024

416 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290391198
9782290391198
En partenariat avec
Edistat

La femme de ménage se marie

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 21/05/2025

106 pages

City Editions

4,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824629421
9782824629421
En partenariat avec
Edistat

La psy

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 16/04/2025

416 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290415627
9782290415627
En partenariat avec
Edistat

Plus grand que le ciel

Virginie Grimaldi

Paru le 07/05/2025

303 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253251675
9782253251675
En partenariat avec
Edistat

La femme de ménage voit tout

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 02/10/2024

392 pages

City Editions

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824627571
9782824627571
En partenariat avec
Edistat

Mon vrai nom est Elisabeth

Adèle Yon

Paru le 06/02/2025

416 pages

Editions du Sous sol

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782364689572
9782364689572
En partenariat avec
Edistat

Veiller sur elle

Jean-Baptiste Andrea

Paru le 07/05/2025

542 pages

Collection Proche

9,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493909930
9782493909930
En partenariat avec
Edistat

La vie heureuse

David Foenkinos

Paru le 08/05/2025

256 pages

Editions Gallimard

9,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073096203
9782073096203
En partenariat avec
Edistat

La prof

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 16/04/2025

388 pages

City Editions

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824629094
9782824629094
En partenariat avec
Edistat

La sage-femme d'Auschwitz

Stuart Anna, Anna Stuart trad. Maryline Beury

Paru le 06/03/2024

480 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290396391
9782290396391
En partenariat avec
Edistat

Mémoires d'un expert psychiatre

Angélina Delcroix

Paru le 02/10/2024

605 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755678628
9782755678628
En partenariat avec
Edistat

Les heures fragiles

Virginie Grimaldi

Paru le 07/05/2025

331 pages

Flammarion

20,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080468888
9782080468888
En partenariat avec
Edistat

Clamser à Tataouine

Pierrot Tchitch, Raphaël Quenard

Paru le 14/05/2025

180 pages

Flammarion

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080471024
9782080471024
En partenariat avec
Edistat

Les yeux de Mona

Thomas Schlesser

Paru le 21/05/2025

584 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253907947
9782253907947
En partenariat avec
Edistat

Norferville

Franck Thilliez

Paru le 02/05/2025

480 pages

Pocket

9,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266349024
9782266349024
En partenariat avec
Edistat

Plus jamais sans moi

Maud Ankaoua

Paru le 02/04/2025

384 pages

J'ai lu

8,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290412312
9782290412312
En partenariat avec
Edistat

La sage-femme de Berlin

Anna Stuart trad. Stéphanie Alglave

Paru le 05/02/2025

512 pages

J'ai lu

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290411421
9782290411421
En partenariat avec
Edistat

Toutes ses fautes

Andrea Mara trad. Anna Durand

Paru le 04/04/2025

480 pages

Points

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041423095
9791041423095
En partenariat avec
Edistat

Un automne pour te pardonner

Morgane Moncomble

Paru le 05/02/2025

536 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755671193
9782755671193
En partenariat avec
Edistat

Où vont les larmes quand elles sèchent

Baptiste Beaulieu

Paru le 03/10/2024

227 pages

Collection Proche

8,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493909763
9782493909763
En partenariat avec
Edistat

La Très Catastrophique Visite du Zoo

Joël Dicker

Paru le 04/03/2025

254 pages

Rosie & Wolfe

19,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889730742
9782889730742
En partenariat avec
Edistat

Une invitée particulière

Nelle Lamarr trad. Karine Forestier

Paru le 05/03/2025

448 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290401378
9782290401378
En partenariat avec
Edistat

Kilomètre zéro

Maud Ankaoua

Paru le 02/10/2019

370 pages

J'ai lu

7,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290210512
9782290210512
En partenariat avec
Edistat

Nathan Vacances Du CP vers le CE1 6/7 ans

Véronique Calle, Sandrine Guilloré-Chotard, Christian Lamblin, Agnès de Lestrade

Paru le 05/04/2018

64 pages

Nathan

5,99 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782091932569
9782091932569
En partenariat avec
Edistat

Passeport Du CE1 au CE2

Catherine Bessières, Xavier Knowles

Paru le 03/05/2023

53 pages

Hachette

5,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017222538
9782017222538
En partenariat avec
Edistat

A retardement

Franck Thilliez

Paru le 02/05/2025

456 pages

Fleuve Noir

22,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782265157811
9782265157811
En partenariat avec
Edistat

Passeport Toutes les matières du CM2 à la 6e

Eliane Masclet, Gérard Bonnérat, Guy Blandino, Bernard Jenner, Xavier Knowles

Paru le 03/05/2023

64 pages

Hachette

5,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017222569
9782017222569
En partenariat avec
Edistat

Passeport toutes les matières du CE2 au CM1

Michèle Bacon, Jean-Etienne Hérété, Xavier Knowles, Thérèse Bonté

Paru le 03/05/2023

80 pages

Hachette

5,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017222545
9782017222545
En partenariat avec
Edistat

Passeport de la Grande Section au CP

Bernard Jenner, Guy Blandino, Nadia Poure, Thérèse Bonté, Marie-Christine Exbrayat

Paru le 07/05/2025

44 pages

Hachette

5,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017267966
9782017267966
En partenariat avec
Edistat

Nathan vacances Du CM2 vers la 6e 10/11 ans

Sylvie Chavaroche, Sylvie Ginet, Sandrine Guilloré-Chotard, Lilas Nord

Paru le 05/04/2018

64 pages

Nathan

5,99 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782091932606
9782091932606
En partenariat avec
Edistat

Passeport Du CP au CE1

Philippe Bourgouint, Nicole Presse, Xavier Knowles

Paru le 03/05/2023

56 pages

Hachette

5,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017222521
9782017222521
En partenariat avec
Edistat

Cahier de vacances

Claire Barthomeuf, Jacques Chanteux, Charlotte Leroy-Jouenne, Xavier Knowles

Paru le 03/05/2023

64 pages

Hachette

5,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017222552
9782017222552
En partenariat avec
Edistat

Nathan Vacances Du CM1 vers le CM2 9/10 ans

Jocelyne Boulard, Cécile Charrière, Sandrine Guilloré-Chotard, Christine Beigel

Paru le 05/04/2018

64 pages

Nathan

5,99 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782091932590
9782091932590
En partenariat avec
Edistat

Un été pour te retrouver

Morgane Moncomble

Paru le 04/06/2025

544 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755681192
9782755681192
En partenariat avec
Edistat

Nathan Vacances Du CE1 vers le CE2 7/8 ans

Pierre Colin, Bénédicte Colin, Sandrine Guilloré-Chotard, Christine Beigel

Paru le 05/04/2018

64 pages

Nathan

5,99 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782091932576
9782091932576
En partenariat avec
Edistat

La dernière allumette

Marie Vareille

Paru le 02/04/2025

327 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253251033
9782253251033
En partenariat avec
Edistat

Bescherelle : La conjugaison pour tous

Collectif, Bescherelle, Nicolas Laurent

Paru le 12/06/2024

256 pages

Hatier

9,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401104754
9782401104754
En partenariat avec
Edistat

Un hiver pour te résister

Morgane Moncomble

Paru le 05/03/2025

568 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755679540
9782755679540
En partenariat avec
Edistat

La connaissance de la vie

Georges Canguilhem

Paru le 19/06/2008

198 pages

Librairie Philosophique Vrin

12,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782711611324
9782711611324
En partenariat avec
Edistat

Ce que je sais de toi

Eric Chacour

Paru le 02/01/2025

336 pages

Editions Gallimard

9,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073034809
9782073034809
En partenariat avec
Edistat

Nathan Vacances Du CE2 vers le CM1 8/9 ans

Pascale Chavanette-Iglésia, Sandrine Guilloré-Chotard, Isabelle Petit-Jean, Lilas Nord

Paru le 05/04/2018

64 pages

Nathan

5,99 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782091932583
9782091932583
En partenariat avec
Edistat

Résister

Salomé Saqué

Paru le 16/10/2024

142 pages

Payot

5,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782228937597
9782228937597
En partenariat avec
Edistat

La chirurgienne

Leslie Wolfe trad. Manon Malais

Paru le 09/04/2025

352 pages

J'ai lu

8,80 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290422885
9782290422885
En partenariat avec
Edistat

Passeport Toutes les matières de la 6e à la 5e

Isabelle de Lisle, Philippe Rousseau, Carole Bonnet, Pierre Reynaud

Paru le 02/05/2024

112 pages

Hachette

9,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017226291
9782017226291
En partenariat avec
Edistat

Maia

Lucinda Riley trad. Fabienne Duvigneau

Paru le 03/06/2020

660 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253262329
9782253262329
En partenariat avec
Edistat

Un printemps pour te succomber

Morgane Moncomble

Paru le 30/04/2025

601 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755681185
9782755681185
En partenariat avec
Edistat

Lakestone Tome 2

Sarah Rivens

Paru le 23/04/2025

770 pages

Hachette

20,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017286219
9782017286219
En partenariat avec
Edistat

Changer l'eau des fleurs

Valérie Perrin

Paru le 24/04/2019

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253238027
9782253238027
En partenariat avec
Edistat

Les effacées

Bernard Minier

Paru le 27/03/2025

456 pages

Pocket

9,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266348522
9782266348522
En partenariat avec
Edistat

Le mur invisible

Marlen Haushofer trad. Liselotte Bodo, Jacqueline Chambon

Paru le 04/06/2025

352 pages

Actes Sud Editions

9,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330210076
9782330210076
En partenariat avec
Edistat

Solo Leveling Tome 18

Disciples (Redice Studio), Kisoryong Chugong, h-goon trad. Sabrina Damoune

Paru le 02/07/2025

228 pages

Kbooks

14,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382883235
9782382883235
En partenariat avec
Edistat

Nathan Vacances De la GS vers le CP 5/6 ans

Christelle Chambon, Sandrine Guilloré-Chotard

Paru le 05/04/2018

40 pages

Nathan

5,99 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782091932552
9782091932552
En partenariat avec
Edistat

Panorama

Lilia Hassaine

Paru le 06/02/2025

256 pages

Editions Gallimard

8,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073095282
9782073095282
En partenariat avec
Edistat

Personne ne doit savoir

Claire McGowan trad. Odile Carton

Paru le 03/05/2023

384 pages

Hauteville Editions

8,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381222387
9782381222387
En partenariat avec
Edistat

Cinq coeurs en sursis

Laure Manel

Paru le 26/03/2025

570 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253251125
9782253251125
En partenariat avec
Edistat

L'Homme des Mille Détours

Agnès Martin-Lugand

Paru le 20/02/2025

416 pages

Pocket

9,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266333207
9782266333207
En partenariat avec
Edistat

Dictionnaire Larousse Poche

Larousse

Paru le 04/06/2025

1096 pages

Larousse

9,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036068681
9782036068681
En partenariat avec
Edistat

Avec les fées

Sylvain Tesson

Paru le 05/06/2025

224 pages

Editions Gallimard

9,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073073051
9782073073051
En partenariat avec
Edistat

Breathe

Eva Sorn

Paru le 23/01/2025

557 pages

Nisha Editions

17,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487178403
9782487178403
En partenariat avec
Edistat

La Cuisinière des Kennedy

Valérie Paturaud

Paru le 03/04/2025

408 pages

Pocket

9,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266347167
9782266347167
En partenariat avec
Edistat

L'heure des prédateurs

Giuliano da Empoli

Paru le 03/04/2025

160 pages

Editions Gallimard

19,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073113207
9782073113207
En partenariat avec
Edistat

Mon T'choupi vacances

Thierry Courtin, Catherine Serres

Paru le 03/04/2025

27 pages

Nathan

5,99 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095045319
9782095045319
En partenariat avec
Edistat

Mon T'choupi vacances

Stéphanie Grison, Thierry Courtin

Paru le 03/04/2025

43 pages

Nathan

5,99 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095045333
9782095045333
En partenariat avec
Edistat

Passeport Toutes les matières de la 5e à la 4e

Isabelle Lisle, Philippe Rousseau, Marie-Françoise Dréano, Sylvie Le Bour, Pierre Reynaud, Isabelle de Lisle, Philippe Rousseau

Paru le 02/05/2024

112 pages

Hachette

9,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017226307
9782017226307
En partenariat avec
Edistat

Tout le bleu du ciel

Mélissa Da Costa

Paru le 12/02/2020

840 pages

LGF/Le Livre de Poche

11,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253934103
9782253934103
En partenariat avec
Edistat

Twisted Love

Ana Huang trad. Charline McGregor

Paru le 02/01/2025

508 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755672329
9782755672329
En partenariat avec
Edistat

Les Quatre Accords toltèques

Miguel Ruiz, Janet Mills trad. Olivier Clerc

Paru le 21/08/2024

144 pages

Editions Jouvence

8,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889539215
9782889539215
En partenariat avec
Edistat

L'Inconnue du portrait

Camille de Peretti

Paru le 05/02/2025

256 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253251088
9782253251088
En partenariat avec
Edistat

Jujutsu Kaisen Tome 27

Gege Akutami trad. Fédoua Lamodière

Paru le 03/07/2025

Editions Ki-oon

6,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032719572
9791032719572
En partenariat avec
Edistat

Respire !

Maud Ankaoua

Paru le 19/10/2022

384 pages

J'ai lu

7,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290380345
9782290380345
En partenariat avec
Edistat

Le Robert Junior poche

Le Robert

Paru le 23/05/2024

1004 pages

Le Robert

11,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782321020011
9782321020011
En partenariat avec
Edistat

Le couple d'à côté

Shari Lapena trad. Valérie Le Plouhinec

Paru le 13/09/2018

360 pages

Pocket

8,10 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266286275
9782266286275
En partenariat avec
Edistat

Intérieur nuit

Nicolas Demorand

Paru le 27/03/2025

104 pages

Editions Les Arènes

18,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037514233
9791037514233
En partenariat avec
Edistat

Nathan Vacances Toutes les matières de la 6e vers la 5e

Armelle Vautrot, Jacques Dessources, Marie-Claire Sole, Eric Zdobych, Mathilde Grégoire

Paru le 05/04/2018

128 pages

Nathan

9,99 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782091932613
9782091932613
En partenariat avec
Edistat

La soeur de la tempête

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 17/06/2020

763 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253262336
9782253262336
En partenariat avec
Edistat

Eclipse totale

Jo Nesbo trad. Céline Romand-Monnier

Paru le 05/06/2025

656 pages

Editions Gallimard

10,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073087867
9782073087867
En partenariat avec
Edistat

Mon T'choupi Vacances

Thierry Courtin, Stéphanie Grison

Paru le 03/04/2025

27 pages

Nathan

5,99 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095045326
9782095045326
En partenariat avec
Edistat

31 jours pour t'aimer

Sophie Jomain

Paru le 15/05/2025

376 pages

Editions Auzou

21,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039555821
9791039555821
En partenariat avec
Edistat

7m²

Jussi Adler-Olsen trad. Caroline Berg

Paru le 28/05/2025

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253253464
9782253253464
En partenariat avec
Edistat

Tant que le café est encore chaud

Toshikazu Kawaguchi trad. Miyako Slocombe

Paru le 14/09/2022

240 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253940920
9782253940920
En partenariat avec
Edistat

L'Homme en noir

Thierry Ardisson

Paru le 07/05/2025

217 pages

Plon

21,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782259321174
9782259321174
En partenariat avec
Edistat

Sous les eaux d'Avalon

Michael Connelly trad. Robert Pépin

Paru le 11/06/2025

378 pages

Calmann-Lévy

22,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702194331
9782702194331
En partenariat avec
Edistat

Nathan Vacances De la MS vers la GS 4/5 ans

Stéphanie Grison, Sandrine Guilloré-Chotard

Paru le 05/04/2018

40 pages

Nathan

5,99 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782091932545
9782091932545
En partenariat avec
Edistat

Lakestone Tome 1

Sarah Rivens

Paru le 12/01/2024

795 pages

Hachette

20,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017207030
9782017207030
En partenariat avec
Edistat

Son odeur après la pluie

Cédric Sapin-Defour

Paru le 21/08/2024

264 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253248576
9782253248576
En partenariat avec
Edistat

La délicatesse

David Foenkinos

Paru le 04/01/2018

209 pages

Editions Gallimard

8,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782072767548
9782072767548
En partenariat avec
Edistat

Une belle vie

Virginie Grimaldi

Paru le 02/05/2024

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253248385
9782253248385
En partenariat avec
Edistat

La neige ne tombe pas en hiver

Bruno Combes

Paru le 07/05/2025

413 pages

J'ai lu

8,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290407981
9782290407981
En partenariat avec
Edistat

The Devil's Sons Tome 5

Chloé Wallerand

Paru le 27/06/2025

448 pages

Plumes du Web

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381512297
9782381512297
En partenariat avec
Edistat

Fourth Wing

Rebecca Yarros trad. Karine Forestier

Paru le 18/06/2025

600 pages

Hugo et Compagnie

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755681444
9782755681444
En partenariat avec
Edistat

La librairie disparue

Evie Woods trad. Rosa Bachir

Paru le 07/05/2025

544 pages

J'ai lu

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290406359
9782290406359
En partenariat avec
Edistat

Votre santé optimisée

Emilie Steinbach

Paru le 05/03/2025

320 pages

Marabout

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501189859
9782501189859
En partenariat avec
Edistat

Vingt mille lieues sous les mers

Jules Verne

Paru le 28/05/2025

576 pages

Flammarion

7,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080486004
9782080486004
En partenariat avec
Edistat

Angélique

Guillaume Musso

Paru le 05/03/2024

376 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253106647
9782253106647
En partenariat avec
Edistat

Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même

Lise Bourbeau

Paru le 17/01/2013

249 pages

Pocket

9,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266229487
9782266229487
En partenariat avec
Edistat

Passeport Toutes les matières de la 4e à la 3e

Anne-Laure Chat, Mireille Semat, Carolyn Rigg, Laurent Bonnet

Paru le 02/05/2024

112 pages

Hachette

9,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017226314
9782017226314
En partenariat avec
Edistat

Vers la beauté

David Foenkinos

Paru le 02/05/2019

256 pages

Editions Gallimard

8,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782072824425
9782072824425
En partenariat avec
Edistat

L'Alchimiste

Paulo Coelho trad. Jean Orecchioni

Paru le 10/03/2021

190 pages

J'ai lu

7,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290258064
9782290258064
En partenariat avec
Edistat

Trois

Valérie Perrin

Paru le 30/03/2022

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253936145
9782253936145
En partenariat avec
Edistat

Les femmes du bout du monde

Mélissa Da Costa

Paru le 27/03/2024

704 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253249016
9782253249016
En partenariat avec
Edistat

La soeur de l'ombre

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 17/06/2020

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253262343
9782253262343
En partenariat avec
Edistat

Nous traverserons des orages

Anne-Laure Bondoux

Paru le 05/06/2025

592 pages

Editions Gallimard

9,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073112194
9782073112194
En partenariat avec
Edistat

Nathan Vacances Toutes les matières de la 5e vers la 4e

Maïtena Maltaverne, Jean-Paul Louis, Stéphanie Hivert, Eric Zdobych, Laurent Lafond

Paru le 05/04/2018

128 pages

Nathan

9,99 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782091932620
9782091932620
En partenariat avec
Edistat

L'étranger

Albert Camus

Paru le 07/01/1972

186 pages

Editions Gallimard

7,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070360024
9782070360024
En partenariat avec
Edistat

La lignée

Aurélie Valognes

Paru le 12/03/2025

312 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253940784
9782253940784
En partenariat avec
Edistat

Jamais 203

Kentin Jarno

Paru le 30/04/2025

426 pages

Albin Michel

18,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226493842
9782226493842
En partenariat avec
Edistat

De la Moyenne Section à la Grande Section

Nadia Poure, Marie-Christine Exbrayat, Bernard Jenner

Paru le 07/05/2025

36 pages

Hachette

5,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017267959
9782017267959
En partenariat avec
Edistat

Bescherelle poche Conjugaison

Hatier

Paru le 18/06/2025

256 pages

Hatier

4,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782401113268
9782401113268
En partenariat avec
Edistat

Le Robert Junior illustré

Le Robert

Paru le 16/05/2024

1532 pages

Le Robert

18,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782321019893
9782321019893
En partenariat avec
Edistat

Mon coeur a déménagé

Michel Bussi

Paru le 09/01/2025

480 pages

Pocket

9,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266347105
9782266347105
En partenariat avec
Edistat

Toujours de ton côté

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau

Paru le 02/04/2025

192 pages

Glénat

7,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344061343
9782344061343
En partenariat avec
Edistat

Mirage

Camilla Läckberg, Henrik Fexeus trad. Susanne Juul, Andreas Saint Bonnet

Paru le 04/06/2025

640 pages

Actes Sud Editions

23,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330206475
9782330206475
En partenariat avec
Edistat

La Soeur à la perle

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 01/07/2020

762 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253262350
9782253262350
En partenariat avec
Edistat

Papi Mariole

Benoît Philippon

Paru le 19/02/2025

376 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253253198
9782253253198
En partenariat avec
Edistat

Les morts ont la parole

Philippe Boxho

Paru le 01/06/2022

176 pages

Kennes

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380756975
9782380756975
En partenariat avec
Edistat

Septembre 59

Julien Telo, Xavier Dorison

Paru le 28/05/2025

96 pages

Casterman

21,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203225893
9782203225893
En partenariat avec
Edistat

Twisted Hate

Ana Huang trad. Charline McGregor

Paru le 02/07/2025

768 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755679557
9782755679557
En partenariat avec
Edistat

L'enragé

Sorj Chalandon

Paru le 29/01/2025

432 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253249146
9782253249146
En partenariat avec
Edistat

La soeur de la Lune

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 01/07/2020

859 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253262367
9782253262367
En partenariat avec
Edistat

Les armes de la lumière

Ken Follett trad. Odile Demange, Christelle Gaillard-Paris, Valentine Leÿs, Renaud Morin

Paru le 02/01/2025

1120 pages

LGF/Le Livre de Poche

12,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253071563
9782253071563
En partenariat avec
Edistat

La cavalerie est là

Kohei Horikoshi trad. David Le Quéré

Paru le 05/06/2025

190 pages

Editions Ki-oon

6,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032719657
9791032719657
En partenariat avec
Edistat

La statuette

Victoria Hislop trad. Alice Delarbre

Paru le 28/05/2025

712 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253908012
9782253908012
En partenariat avec
Edistat

Grand ménage XXL

Souad Romero

Paru le 11/06/2025

192 pages

Editions Prisma

15,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782810441495
9782810441495
En partenariat avec
Edistat

Cézembre

Hélène Gestern

Paru le 03/04/2025

656 pages

Editions Gallimard

10,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073080172
9782073080172
En partenariat avec
Edistat

La foudre

Pierric Bailly

Paru le 15/05/2025

432 pages

Editions Gallimard

9,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073095756
9782073095756
En partenariat avec
Edistat

Les ingénieurs du chaos

Giuliano da Empoli

Paru le 16/03/2023

227 pages

Editions Gallimard

8,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073019240
9782073019240
En partenariat avec
Edistat

Atlas

Lucinda Riley, Harry Whittaker trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 29/05/2024

960 pages

LGF/Le Livre de Poche

11,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253262398
9782253262398
En partenariat avec
Edistat

Je vais mieux

David Foenkinos

Paru le 04/01/2018

384 pages

Editions Gallimard

9,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782072767647
9782072767647
En partenariat avec
Edistat

Valentina Tome 3

Azra Reed

Paru le 04/06/2025

600 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755677690
9782755677690
En partenariat avec
Edistat

Nathan Vacances De la PS vers la MS

Catherine Serres

Paru le 05/04/2018

40 pages

Nathan

5,99 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782091932538
9782091932538
En partenariat avec
Edistat

Le mage du Kremlin

Da Empoli Giuliano, Giuliano da Empoli

Paru le 04/01/2024

315 pages

Editions Gallimard

9,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073003911
9782073003911
En partenariat avec
Edistat

Les oubliés du dimanche

Valérie Perrin

Paru le 04/10/2017

409 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253071167
9782253071167
En partenariat avec
Edistat

H

Bernard Minier

Paru le 27/03/2025

538 pages

XO Editions

22,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782374486864
9782374486864
En partenariat avec
Edistat

La soeur disparue

Lucinda Riley trad. Typhaine Ducellier, Elisabeth Luc

Paru le 25/05/2022

921 pages

LGF/Le Livre de Poche

12,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253262381
9782253262381
En partenariat avec
Edistat

Twisted Games

Ana Huang trad. Charline McGregor

Paru le 02/04/2025

320 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755672336
9782755672336
En partenariat avec
Edistat

La tresse

Laetitia Colombani

Paru le 30/05/2018

237 pages

LGF/Le Livre de Poche

7,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253906568
9782253906568
En partenariat avec
Edistat

Numéro deux

David Foenkinos

Paru le 05/01/2023

272 pages

Editions Gallimard

9,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073001962
9782073001962
En partenariat avec
Edistat

Cahier de vacances de la GS au CP

Magnard, Myriam Baya Nasroune, Odile Séménadisse

Paru le 12/04/2023

48 pages

Magnard

4,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782210776654
9782210776654
En partenariat avec
Edistat

Edition prestige

Kentaro Miura trad. Anne-Sophie Thévenon

Paru le 04/06/2025

464 pages

Glénat

24,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344067802
9782344067802
En partenariat avec
Edistat

Le syndrome du spaghetti

Marie Vareille

Paru le 01/02/2024

311 pages

Pocket

8,70 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266335218
9782266335218
En partenariat avec
Edistat

La femme de ménage

Freida McFadden trad. Karine Forestier

Paru le 04/01/2023

368 pages

City Editions

19,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824621456
9782824621456
En partenariat avec
Edistat

Le cahier d'enquête de Franck Thilliez

Franck Thilliez

Paru le 02/05/2024

64 pages

404 Editions

9,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032408919
9791032408919
En partenariat avec
Edistat

La Louisiane

Julia Malye

Paru le 02/01/2025

576 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253250838
9782253250838
En partenariat avec
Edistat

La soeur du Soleil

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 28/04/2021

953 pages

LGF/Le Livre de Poche

11,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253262374
9782253262374
En partenariat avec
Edistat

Code civil annoté

Nicolas Damas, Estelle Naudin, Pascal Ancel, Guy Venandet

Paru le 26/06/2025

3497 pages

Editions Dalloz

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782247240265
9782247240265
En partenariat avec
Edistat

Mille baisers pour un garçon

Tillie Cole trad. Charlotte Faraday

Paru le 07/02/2018

288 pages

Hachette

7,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017038177
9782017038177
En partenariat avec
Edistat

Lever de soleil sur la moisson

Suzanne Collins trad. Guillaume Fournier

Paru le 20/03/2025

469 pages

Pocket

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266350747
9782266350747
En partenariat avec
Edistat

Cahier de vacances de la MS à la GS

Caroline Thierry

Paru le 12/04/2023

47 pages

Magnard

4,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782210776647
9782210776647
En partenariat avec
Edistat

Nous les menteurs

E. Lockhart trad. Nathalie Perrony

Paru le 12/04/2018

336 pages

Editions Gallimard

7,10 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782075099110
9782075099110
En partenariat avec
Edistat

Romance Dawn

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi

Paru le 03/07/2013

203 pages

Glénat

7,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782723488525
9782723488525
En partenariat avec
Edistat

Nathan Vacances Toutes les matières de la 4e vers la 3e

Dominik Manns, Olivier Revil, Florence Jaffrès, Jacqueline Musiedlak, Joëlle Cognie

Paru le 05/04/2018

128 pages

Nathan

9,99 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782091932637
9782091932637
En partenariat avec
Edistat

Il nous restera ça

Virginie Grimaldi

Paru le 03/05/2023

371 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253241973
9782253241973
En partenariat avec
Edistat

Blue Lock Tome 1

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 02/06/2021

208 pages

Pika Edition

3,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782811650254
9782811650254
En partenariat avec
Edistat

La Clef et la Croix

Eric Giacometti, Jacques Ravenne

Paru le 26/03/2025

563 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253253044
9782253253044
En partenariat avec
Edistat

Felicità

Serena Giuliano

Paru le 12/03/2025

231 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253251446
9782253251446
En partenariat avec
Edistat

Toutes les époques sont dégueulasses

Laure Murat

Paru le 08/05/2025

80 pages

Editions Verdier

7,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378562533
9782378562533
En partenariat avec
Edistat

Onyx Storm

Rebecca Yarros trad. Karine Forestier

Paru le 18/06/2025

624 pages

Hugo et Compagnie

21,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755673159
9782755673159
En partenariat avec
Edistat

La guerre, la guerre, la guerre

Leïla Slimani

Paru le 06/05/2021

416 pages

Editions Gallimard

9,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782072923470
9782072923470
En partenariat avec
Edistat

Il est grand temps de rallumer les étoiles

Virginie Grimaldi

Paru le 02/05/2019

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253100492
9782253100492
En partenariat avec
Edistat

Un avenir radieux

Pierre Lemaitre

Paru le 21/01/2025

592 pages

Calmann-Lévy

23,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702183625
9782702183625
En partenariat avec
Edistat

Les vivants

Ambre Chalumeau

Paru le 12/03/2025

296 pages

Stock

20,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782234097650
9782234097650
En partenariat avec
Edistat

Poisson-Fesse

Pauline Pinson, Magali Le Huche

Paru le 14/06/2024

40 pages

Les Fourmis Rouges

14,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782369021933
9782369021933
En partenariat avec
Edistat

J'emporterai le feu

Leïla Slimani

Paru le 23/01/2025

432 pages

Editions Gallimard

22,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073098368
9782073098368
En partenariat avec
Edistat

La Petite Bonne

Bérénice Pichat

Paru le 28/08/2024

272 pages

Les Avrils

21,10 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383110293
9782383110293
En partenariat avec
Edistat

La petite grande Chaventure d'Ajax Tome 2

Chrispop, Mr Tan, Diane Le Feyer

Paru le 03/04/2025

79 pages

Mr Tan & Co

12,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494678354
9782494678354
En partenariat avec
Edistat

A tout jamais

Colleen Hoover trad. Pauline Vidal

Paru le 17/01/2024

424 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782755670899
9782755670899
En partenariat avec
Edistat

Le dictionnaire Larousse Junior poche CE/CM

Larousse

Paru le 04/06/2025

1072 pages

Larousse

11,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036068759
9782036068759
En partenariat avec
Edistat

Un esprit bof dans un corps pas ouf

Anne-Sophie Girard

Paru le 30/05/2024

176 pages

Pocket

8,10 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266342605
9782266342605
En partenariat avec
Edistat

Le journal de Samuel

Emilie Tronche

Paru le 21/05/2025

320 pages

Casterman

23,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203296619
9782203296619
En partenariat avec
Edistat

Les piliers de la mer

Sylvain Tesson

Paru le 02/04/2025

224 pages

Albin Michel

21,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226491329
9782226491329
En partenariat avec
Edistat

Le Robert Junior poche +

Le Robert

Paru le 23/05/2024

1104 pages

Le Robert

13,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782321020028
9782321020028
En partenariat avec
Edistat

La meute

Olivier Pérou, Charlotte Belaïch

Paru le 07/05/2025

350 pages

Flammarion

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080428714
9782080428714
En partenariat avec
Edistat

Dans mon ombre

Claire McGowan trad. Sébastien Baert

Paru le 12/03/2025

408 pages

Hauteville Editions

8,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381229614
9782381229614
En partenariat avec
Edistat

Minecraft - Voyage au bout du monde Tome 1

Kazuyoshi Seto trad. Jean-Benoît Silvestre

Paru le 02/04/2025

192 pages

Nobi Nobi

7,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384963621
9782384963621
En partenariat avec
Edistat

Le mariage parfait

Jeneva Rose trad. Michèle Yap

Paru le 08/06/2023

432 pages

Pocket

9,60 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266338073
9782266338073
En partenariat avec
Edistat

Sur tes traces

Harlan Coben trad. Roxane Azimi

Paru le 03/10/2024

405 pages

Pocket

9,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266341684
9782266341684
En partenariat avec
Edistat

Le code de la route Rousseau

Codes Rousseau

Paru le 09/07/2025

256 pages

Codes Rousseau, SA

16,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782709516624
9782709516624
En partenariat avec
Edistat

Cahier de vacances du CP au CE1

Michel Wormser, Bernard Séménadisse

Paru le 12/04/2023

43 pages

Magnard

4,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782210776661
9782210776661
En partenariat avec
Edistat

Fallen Angel

Camille Creati

Paru le 25/06/2025

413 pages

Hachette

8,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017306177
9782017306177
En partenariat avec
Edistat

Les naufragés du Wager

David Grann trad. Johan-Frédérik Hel-Guedj

Paru le 03/01/2025

504 pages

Points

10,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041413812
9791041413812
En partenariat avec
Edistat

Blue Lock Tome 2

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 02/06/2021

208 pages

Pika Edition

3,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782811661274
9782811661274
En partenariat avec
Edistat

Lettre d'une inconnue

Stefan Zweig trad. Mathilde Lefebvre

Paru le 01/02/2018

128 pages

Editions Gallimard

2,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782070469826
9782070469826
En partenariat avec
Edistat

Tata

Valérie Perrin

Paru le 18/09/2024

634 pages

Albin Michel

23,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226474971
9782226474971
En partenariat avec
Edistat

Mon T'choupi vacances

Thierry Courtin, Stéphanie Grison

Paru le 03/04/2025

52 pages

Nathan

5,99 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095045340
9782095045340
En partenariat avec
Edistat

Va où la rivière te porte

Shelley Read trad. Cécile Arnaud

Paru le 06/03/2025

352 pages

Pocket

9,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266348386
9782266348386
En partenariat avec
Edistat

Tout le monde aime Clara

David Foenkinos

Paru le 06/02/2025

208 pages

Editions Gallimard

20,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073100412
9782073100412
En partenariat avec
Edistat

La rose de minuit

Lucinda Riley trad. Jocelyne Barsse

Paru le 13/01/2025

800 pages

Charleston éditions

10,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385292904
9782385292904
En partenariat avec
Edistat

Les Renaissances

Agnès Martin-Lugand

Paru le 20/02/2025

460 pages

Michel Lafon

21,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749950648
9782749950648
En partenariat avec
Edistat

L'été d'avant

Lisa Gardner trad. Cécile Deniard

Paru le 02/01/2025

480 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253253204
9782253253204
En partenariat avec
Edistat

Un été avec Alexandre Dumas

Jean-Christophe Rufin

Paru le 07/05/2025

186 pages

Equateurs

14,50 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382848388
9782382848388
En partenariat avec
Edistat

Le pouvoir du moment présent

Eckhart Tolle trad. Annie Ollivier

Paru le 01/09/2010

253 pages

J'ai lu

7,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290020203
9782290020203
En partenariat avec
Edistat

Minecraft - Voyage au bout du monde Tome 3

Kazuyoshi Seto trad. Jean-Benoît Silvestre

Paru le 18/06/2025

192 pages

Nobi Nobi

7,20 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384963645
9782384963645
En partenariat avec
Edistat

Lux

Maxime Chattam

Paru le 06/02/2025

666 pages

Pocket

9,30 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266311281
9782266311281
En partenariat avec
Edistat

Cahier de vacances du CM2 à la 6e

Bernard Séménadisse

Paru le 12/04/2023

59 pages

Magnard

4,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782210776708
9782210776708
En partenariat avec
Edistat

Petit Pays

Gaël Faye

Paru le 23/08/2017

218 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253070443