Lectures : les enfants décrochent, Freida McFadden s’accroche

En cette 31e semaine de l’année (du 28 juillet au 3 août), les meilleures ventes ressemblent davantage à une course d’endurance qu'à un classement littéraire. Autant le dire tout de suite : si vous cherchez du suspense, des remontadas spectaculaires ou une échappée solitaire sortie de nulle part… Passez votre chemin. Car une seule femme file droit vers la victoire sans jamais se retourner : Freida McFadden, accompagné de sa traductrice Karine Forestier.
Le 08/08/2025 à 12:24 par Louella Boulland
08/08/2025 à 12:24
En tête, La Femme de ménage (J’ai Lu) s’octroie 53.940 ventes, un score remarquable qui creuse un écart déjà vertigineux avec le reste du peloton. Derrière, Les Secrets de la femme de ménage (J’ai Lu) aligne 39.119 exemplaires, suivi de très près par La Femme de ménage se marie (City) et ses 36.621 ventes.
La quatrième place est occupée, sans grande surprise, par La Psy, de Freida McFadden (J’ai Lu), qui poursuit son ascension avec 35.892 ventes. Pendant ce temps là, le tome 4 de la grande série La Femme de ménage, la femme de ménage voit tout (City), s’impose en sixième position avec 11.484 ouvrages écoulés dans la semaine. Il faut croire que les lecteurs n’ont pas encore atteint le point de satiété, et que l'autrice attise encore les curiosités.
Une seule écrivaine parvient à s'immiscer dans cette domination américaine. Et elle est Française. Virginie Grimaldi, grâce à Plus grand que le ciel (Le Livre de Poche), se maintient à la cinquième place avec 14.250 ventes. Une respiration bienvenue, mais le classement tourne en boucle néanmoins.
Un peu plus bas, la révélation de ce début d'année, Adèle Yon, déjà multiprimée, continue de séduire avec Mon vrai nom est Élisabeth (Éditions du Sous-Sol), 7e avec 11.041 exemplaires, juste devant le prix Goncourt 2023 Jean-Baptiste Andrea, dont Veiller sur elle (Proche) reste solide avec 10.671 ventes.
En neuvième position, David Foenkinos garde le rythme avec La Vie heureuse (Folio), vendue à 10.309 exemplaires. Et pour boucler ce top 10, un autre des innombrables métiers explorés par Freida McFadden : La Prof (City) aligne 9.689 ventes.
En cette semaine de chassé-croisé entre les juilletistes et les aoûtiens, les jeunes lecteurs semblent avoir mis les révisions de côté. La rentrée est encore lointaine, et avec elle, les cahiers de vacances sont relégués aux portes de la sortie du classement.
Après avoir dominé le mois de juillet, Nathan Vacances – du CP vers le CE1 chute à la 25e place avec 4738 exemplaires vendus. D'autres titres des collections Passeport ou Nathan glissent eux aussi dans le ventre mou du classement. Mention spéciale pour Cahier de vacances ; du CE1 vers le CE2 (Magnard) qui perd 73 places... En une semaine.
Les lecteurs semblent être toujours au rendez-vous, si bien que le marché affiche des indicateurs à la hausse. Le volume des ventes progresse de 7 % par rapport à la même semaine de l’année dernière, tandis que le chiffre d’affaires suit la tendance avec une augmentation de 8 %.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l'édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Crédits image : Image d'illustration, Photo de Kindel Media CC-By-SA 2.0, pexels
