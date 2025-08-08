James Patterson prépare un true crime consacré à Luigi Mangione

James Patterson, auteur à succès et plume importante du roman policier aux États-Unis, s’associe à Vicky Ward, journaliste britannique installée aux États-Unis, pour coécrire un ouvrage consacré à « l’affaire Luigi Mangione » outre-Atlantique.

Leur livre, annoncé le 6 août, s’attaquera à l’un des homicides les plus marquants de ces dernières années : celui de Brian Thompson, PDG de UnitedHealthcare, compagnie d'assurance américaine, abattu dans les rues de Manhattan le 4 décembre 2024.

Une histoire qui « cristallise les fractures sociales »

« C’est une tragédie où le rêve américain vire au cauchemar », précise l'auteur d'Éruption, coécrit avec Michael Crichton et traduit par Renaud Morin, Christel Gaillard-Paris et Sébastien Guillot aux éditions Robert Laffont, dans les colonnes de The Guardian.

« C’est aussi l’histoire d’une chute vertigineuse : celle d’un diplômé de l’Ivy League devenu suspect n°1, puis figure controversée. » Sans titre ni date de sortie pour le moment, l’ouvrage paraîtra chez Little, Brown, maison qui avait déjà publié The Idaho Four, le précédent livre du duo consacré à un quadruple meurtre étudiant.

Le récit s’appuiera notamment sur les cinq jours de cavale de Luigi Mangione, meurtrier présumé, arrêté dans un McDonald’s de Pennsylvanie après une traque nationale. « Comme des millions de personnes, Vicky et moi avons été captivés par cette cavale de cinq jours, de Manhattan jusqu’à Altoona, en Pennsylvanie », confie James Patterson.

Pour Vicky Ward, l’affaire dépasse le cadre du simple fait divers : « Elle cristallise les fractures sociales, culturelles et politiques qui secouent l’Amérique. Le système de santé, opaque et impopulaire, est ici mis en lumière à travers un drame qui a passionné le pays. »

L’acteur Dave Franco, qui a notamment joué dans Insaisissables ou 21 Jump Street, a laissé entendre qu’il était intéressé pour interpréter le suspect au cinéma. Invité sur le plateau de Watch What Happens Live With Andy Cohen, il a confié : « C’est le sujet qui a suscité le plus de réactions dans mon entourage, plus que tout ce que j’ai pu faire auparavant. Si le projet est entre de bonnes mains, pourquoi pas. »

Un crime à portée politique ?

Pour rappel, le 4 décembre 2024 à l’aube, Brian Thompson, 50 ans, est tué par balle alors qu’il se rend à pied à son bureau. Très vite, l’enquête s’oriente vers Luigi Mangione, un ancien consultant en stratégie âgé de 26 ans, diplômé de Princeton, militant anticapitaliste actif sur les réseaux sociaux.

Sur la scène du crime, des munitions retrouvées portaient les mots « retarder » (« delay »), « refuser » (« deny ») et « démettre » (« depose »), des termes qui, selon la criminologue Casey Jordan, « correspondent au mantra des assurances santé pour gagner de l’argent ».

Ce détail, révélateur d’un geste pensé comme politique, a provoqué une onde de choc. Dès son arrestation, le sujet Luigi Mangione est clivant : dénoncé par les uns comme un terroriste, il est encensé par d’autres comme un lanceur d’alerte désespéré. Sur la toile, des centaines de comptes relaient des messages de soutien, certains allant jusqu’à le qualifier de « martyr du système ».

Cette « héroïsation » en ligne suscite l’indignation, mais soulève aussi des questions. Pour Jared Holt, analyste au sein de l’Institut pour le Dialogue Stratégique, « le fait que le suspect, présumé être Mangione, soit jeune et athlétique, a sans doute amplifié la couverture médiatique ».

Inculpé pour meurtre qualifié, Luigi Mangione fait face à vingt chefs d’accusation devant les tribunaux de l’État de New York et la justice fédérale. Le 17 décembre 2024, l’acte d’accusation retient un mobile assimilé à un acte de terrorisme.

Le true crime, miroir de la société américaine

Tandis que la justice suit son cours et que l'accusé plaide non coupable, le monde de la culture s’empare déjà de l’affaire. En France, les éditions Les liens qui libèrent publieront, le 3 septembre prochain, Saint Luigi : Comment répondre à la violence du capitalisme, un essai du sociologue Nicolas Framont. Il s'interroge sur le système de santé outre-Atlantique, la violence du capitalisme, et navigue autour d'une question : est-il condamnable de tuer une personne responsable de la mort et de la souffrance de milliers d'autres ?

Pour celles et ceux qui préfèrent le petit écran, en février dernier, la plateforme Max diffusait le documentaire Dans la tête de Luigi Mangione, également disponible sur myCanal. Fidèle aux codes du true crime, le film tente d’explorer la psychologie du suspect, à travers divers témoignages et reconstitutions.

Photographie : À gauche, James Patterson au National Book Festival 2024 (Fuzheado, CC BY 4.0), à droite, une représentation positive de Luigi Mangione, à San Francisco, en avril 2025 (illustration, Charles Lewis III, CC BY-NC 2.0)

