Une bande-annonce pour Le Murder Club du jeudi, sur Netflix

Série littéraire comptant — pour l'instant — quatre tomes, tous traduits en français, Les Enquêtes du Murder Club est signée par l'auteur britannique Richard Osman, également producteur et réalisateur pour la télévision.

Netflix et Amblin se sont associés pour adapter le premier roman de la série en long-métrage, avec Chris Colombus à la réalisation et à l'écriture. Au casting, des acteurs et actrices de haut vol, dont Sir Ben Kingsley, Helen Mirren, Pierce Brosnan ou encore David Tennant.

Le film sera disponible sur Netflix le 28 août prochain.

Par Antoine Oury

