Inde : la police traque les livres d'Arundhati Roy dans les librairies

Suite à cette décision émanant du ministère de l’Intérieur de Jammu-et-Kashmir, et sur instruction du lieutenant-gouverneur Manoj Sinhaj, la police a effectué raids et perquisitions dans les librairies. Même les vendeurs ambulants à Srinagar ont été ciblés, le jeudi suivant l’annonce.

Une opération musclée en librairie

Dans un communiqué sur les réseaux sociaux, la police a indiqué que « l’opération ciblait des documents promouvant des idéologies sécessionnistes ou glorifiant le terrorisme », tout en appelant à « la coopération publique pour préserver la paix et l’intégrité », rapporte l’AP. Une logique d’interdiction qui prend donc pour prétexte la possible radicalisation du lectorat.

De fait, ces ouvrages joueraient « un rôle critique pour induire en erreur la jeunesse », en cultivant une « culture du ressentiment, du martyre terroriste, de la victimisation ». Le ministère évoquait également un lien supposé entre ces publications et la « distorsion des faits historiques, la glorification des terroristes, la diabolisation des forces de sécurité, la radicalisation religieuse, la promotion de l’aliénation ».

Une liste diverse et documentée

Parmi les auteurs visés figurent des noms significatifs de l’intelligentsia. On retrouve en tête Arundhati Roy (avec Azadi. Liberté, fascisme, fiction, trad. Irène Margit), A. G. Noorani (The Kashmir Dispute: 1947–2012), Sumantra Bose (Kashmir at the Crossroads, Contested Lands), David Devadas, Anuradha Bhasin, Hafsa Kanjwal, Haley Duschinski, Victoria Schofield, Christopher Snedden, Seema Kazi, Essar Batool, Ather Zia, ainsi que des auteurs religieux comme Maulana Maududi ou encore Hasan al-Banna.

Cette interdiction s’appuie sur le Code pénal indien de 2023, qui permet aux autorités de sanctionner ces publications. Leur possession, diffusion ou même leur simple accès devient légalement passible de sanctions pénales sévères — allant parfois jusqu’à la réclusion à perpétuité.

Réactions courageuses d’intellectuels

Sumantra Bose dénonce ce marasme « et toutes les calomnies diffamatoires » à propos de son travail, affirmant qu’il s’engage depuis 1993 à « trouver des chemins vers la paix afin que toute violence cesse... et qu’un avenir stable, libre de peur et de guerre, soit le droit des populations de cette région en conflit, de l’Inde tout entière, et du sous-continent », relate Al Jazeera.

Siddiq Wahid, historien local, estime que le décret viole la Constitution indienne qui garantit la liberté d’expression : « La liste des livres interdits inclut plusieurs écrits d’auteurs et d’institutions dont la réputation repose sur la fourniture de preuves, de logique et d’argument soutenant leurs conclusions. » Il s’interroge : « Est-ce que cela compte encore ? »

Mirwaiz Umar Farooq, leader séparatiste et figure religieuse, a réagi sur les réseaux en affirmant que « laisser hors-la-loi des ouvrages de chercheurs et d’historiens réputés n’effacera ni les faits historiques ni les souvenirs vécus du peuple du Cachemire ». L'intervention policière « ne fait que renforcer l'insécurité et la compréhension limitée de ceux responsables de telles actions autoritaires ».

Pour Angana Chatterji, co-auteure de Kashmir : The Case for Freedom, ce décret « souligne l’intention de l’État de criminaliser la recherche académique et de la rendre séditieuse ». Ainsi, « l’impact symbolique et matériel de cette interdiction pourrait être immense », car il « réactive des opérations psychologiques destinées à effrayer, isoler les Cachemiris, effacer leur douleur et leur résistance », lit-on dans le Guardian.

Décor autoritaire et contexte politique

Depuis 2019, après avoir retiré le statut spécial du Cachemire, le gouvernement central a accentué sa répression des voix dissidentes, restreignant la liberté de la presse, remodelant les programmes scolaires et s’engageant dans une réécriture sélective de l’histoire.

Les autorités régionales demeurent symboliques : bien que des élections locales aient eu lieu, le lieutenant-gouverneur, nommé par New Delhi, conserve les véritables leviers de pouvoir. Mais ce que cette démarche fait redouter le plus, c'est l'uniformisation idéologique qui la sous-tend.

Au-delà de la suppression de certains livres, c’est une vision homogène, docile, qui semble se dessiner : éradiquer les nuances, les voix critiques, les perspectives historiques multiples. Car les titres concernées ne sont pas neutres : ils évoquent la partition de l’Inde, le conflit indo-pakistanais, ou encore les revendications identitaires locales — autant de sujets sensibles que le pouvoir central cherche désormais à encadrer, voire à effacer.

