Ce pays qui n’aimait pas l’amour : bâtir l’avenir sur les ruines du cœur

Kharkiv, 1930. Debora, dix-sept ans, quitte le confort bourgeois de ses parents pour participer à la construction d’une usine de tracteurs, vitrine du plan quinquennal soviétique. Ce geste fondateur, geste de foi dans la promesse d’un avenir radieux, cristallise l’élan d’une jeunesse qui croit encore pouvoir modeler l’Histoire.

Dès les premières pages, Ce pays qui n'aimait pas l'amour (trad. Jean Esch) plante un décor précis et vibrant : bruits de la ville, odeurs de livres, poussière des chantiers. La langue est vive, les dialogues justes. On suit Debora dans ses découvertes — l’amour, le travail, le désir, la camaraderie — avec la sensation, rare, d’évoluer aux marges d’un monde immense, dont l’intimité reste à portée de main.

Mais le roman ne cède jamais à l’illusion. Il montre ce que coûte l’idéalisme quand il se confronte au réel. Le labeur harassant, les corps malmenés, les espoirs déçus, les humiliations quotidiennes. Trofimov évite le manichéisme : ni dénonciation à charge, ni nostalgie. Son regard est lucide, souvent cruel, mais toujours ancré dans l’humain.

Debora, en cela, est une figure complexe : obstinée, naïve parfois, traversée par des contradictions qu’elle affronte sans toujours les résoudre. Le roman ne cherche pas à faire d’elle une héroïne, mais une conscience en formation.

On regrettera ce qui ressemble à des clichés dans la description des personnages masculins secondaires : le camarade Katz ou Samuel le pilote, trop typés pour être pleinement incarnés. Mais cette réserve n’entame pas la force du livre, qui tient d’abord à sa capacité à relier l’intime au politique sans jamais les confondre.

Trofimov donne à lire une époque où aimer pouvait déjà être une forme de dissidence.

À paraître le 21 août.

