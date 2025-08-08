Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman étranger

Ce pays qui n’aimait pas l’amour : bâtir l’avenir sur les ruines du cœur

Alors que les mouvements diplomatiques entre États-Unis, Russie et Ukraine agitent les médias, les éditions Ystia & Cie proposeront un roman de Yaroslav Trofimov pour la rentrée. Une fresque romanesque dans l’Ukraine soviétique des années 1930, entre exaltation révolutionnaire et empêchement intime. Ou comment interroger le coût humain de l’Histoire en marche...

Le 08/08/2025 à 08:41

|

Publié le :

08/08/2025 à 08:41

Anonyme

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Kharkiv, 1930. Debora, dix-sept ans, quitte le confort bourgeois de ses parents pour participer à la construction d’une usine de tracteurs, vitrine du plan quinquennal soviétique. Ce geste fondateur, geste de foi dans la promesse d’un avenir radieux, cristallise l’élan d’une jeunesse qui croit encore pouvoir modeler l’Histoire.

Dès les premières pages, Ce pays qui n'aimait pas l'amour (trad. Jean Esch) plante un décor précis et vibrant : bruits de la ville, odeurs de livres, poussière des chantiers. La langue est vive, les dialogues justes. On suit Debora dans ses découvertes — l’amour, le travail, le désir, la camaraderie — avec la sensation, rare, d’évoluer aux marges d’un monde immense, dont l’intimité reste à portée de main.

Mais le roman ne cède jamais à l’illusion. Il montre ce que coûte l’idéalisme quand il se confronte au réel. Le labeur harassant, les corps malmenés, les espoirs déçus, les humiliations quotidiennes. Trofimov évite le manichéisme : ni dénonciation à charge, ni nostalgie. Son regard est lucide, souvent cruel, mais toujours ancré dans l’humain.

Debora, en cela, est une figure complexe : obstinée, naïve parfois, traversée par des contradictions qu’elle affronte sans toujours les résoudre. Le roman ne cherche pas à faire d’elle une héroïne, mais une conscience en formation.

On regrettera ce qui ressemble à des clichés dans la description des personnages masculins secondaires : le camarade Katz ou Samuel le pilote, trop typés pour être pleinement incarnés. Mais cette réserve n’entame pas la force du livre, qui tient d’abord à sa capacité à relier l’intime au politique sans jamais les confondre.

Trofimov donne à lire une époque où aimer pouvait déjà être une forme de dissidence.

À paraître le 21 août.

 
 

 

DOSSIER - Chroniques des livres de la Rentrée littéraire 2025, en avant-première

Commenter cet article

 

Ce pays qui n'aimait pas l'amour

Yaroslav Trofimov

Paru le 21/08/2025

Slatkine et Cie

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889442706
9782889442706
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Ça finit quand, toujours ?, un accouchement politique

Le titre sonne comme une énigme, une plainte ou une prière. Ça finit quand, toujours ?, c’est d’abord la chronique tendre et implacable d’un XXe siècle qui n’en finit pas de mourir, où les destinées individuelles se débattent dans les remous de l’Histoire. Le dernier roman d’Agnès Gruda, journaliste et écrivaine québécoise, captive par sa maîtrise narrative autant que par sa lucidité émotionnelle.

07/08/2025, 08:42

ActuaLitté

À la table des loups : l’innocence au bord du gouffre

À la table des loups (trad. Sabine Porte) d'Adam Rapp orchestre un huis clos américain où la lecture devient refuge, et le danger, une présence feutrée. Avec une langue dense et une construction maîtrisée, il explore le vertige adolescent sans jamais sacrifier la tension romanesque.

07/08/2025, 08:34

ActuaLitté

“Ce qu’elles appellent amour, c’est une blessure qui ne guérit pas”

Dans Ils appellent ça l’amour, Chloé Delaume explore avec une férocité douce la mémoire traumatique d’une femme en exil intérieur. À travers la langue fragmentée et lucide de Clotilde, le roman met à nu la mécanique du déni, de la honte et de la réinvention de soi. Une mise en scène aiguë de la sidération.

06/08/2025, 22:22

ActuaLitté

Le Rocher des proscrits : au bord du gouffre, Hugo se débat

Le plus célèbre écrivain français hanté par l’exil, la culpabilité et la perte. Dans un roman halluciné, entre fulgurances lyriques et élans mélodramatiques, Salim Bachi explore les limbes d’un esprit à la dérive, au risque parfois de la saturation. Et donne corps à un Victor Hugo d'anthologie.

 

 

05/08/2025, 08:48

ActuaLitté

Mon ex, ma mère et moi : aimer, fuir, grandir

Derrière la gouaille, une mélancolie lucide : voilà Insa Sané de retour avec un roman vif et polyphonique, où l’adolescence se fraie un chemin entre les colères familiales et les éclats de tendresse. 

05/08/2025, 08:44

ActuaLitté

L'invitée surprise d'Alison Espach : mariage à la sauce américaine !

Phoebe a vécu une vie terne et après deux ans d’un divorce qu’elle n’arrive pas à surmonter, elle souhaite mettre fin à ses jours avec panache. Pour cela, elle prend la plus belle chambre dans un hôtel luxueux pour se tuer. L’hôtel est entièrement occupé pour une semaine par des invités d’un mariage et pour la mariée, il est hors de question qu’un suicide vienne gâcher cette fête qui lui coûte un million de dollar. 

04/08/2025, 11:54

ActuaLitté

La Bonne mère : quand tout nous sépare

Derrière les strass et les faux cils de Véro, la mère marseillaise “trop” tout, Mathilda Di Matteo orchestre un récit féroce sur l’ascension sociale, la honte de classe et la brutalité de l’amour filial. Un premier roman mordant, drôle et mélancolique.

04/08/2025, 11:27

ActuaLitté

Emmenez-moi... sur le pont d’un naufrage heureux

Avec Emmenez-moi, Sarah Gysler raconte la parenthèse étourdissante d’une jeunesse à bord d’un voilier bringuebalant. Une odyssée cabossée où l’humour fend la dérive, mais où la mer, elle, ne pardonne rien.

04/08/2025, 11:23

ActuaLitté

Le pacte des baleines : entre mythe fondateur et cirque contemporain

Witi Ihimaera prolonge le destin de la mythique baleine tatouée dans un roman foisonnant, qui navigue entre Marseille et la Polynésie, entre métamorphose identitaire et quête d’héritage. Un récit ambitieux, parfois trop littéral dans son didactisme.

01/08/2025, 09:33

ActuaLitté

Retour à Balbec : le piano, la plage, les fantômes

Dans Retour à Balbec, Renaud Meyer compose un récit où un ancien prodige du piano revient hanter les lieux de son enfance. Entre mémoire traumatique et quête d'apaisement, le roman explore les silences d’une vie fracassée, sur fond de rivages normands. Une élégie musicale portée par un style feutré, qui flirte parfois avec la redondance.

01/08/2025, 09:24

ActuaLitté

Ce qui se cache sous cette Peau d’ourse

Village au cœur de Pyrénées, perché en hauteur, loin de la civilisation. Ici, des traditions et des légendes tissent le quotidien des quelques habitants qui peuplent encore ce coin où peu de personnes parviennent à se sentir à leur place. Dans une des maisons, celle qui semble être la plus éloignée, la plus enfoncée dans la forêt, vit Nina. Ou, comme tout le monde a fini par la surnommer, Mont Perdu. Une adolescente pas comme les autres.

31/07/2025, 16:58

ActuaLitté

Mémoires de Mayron Schwartz : une douceur insidieuse

Sous des airs faussement candides, Mémoires de Mayron Schwartz de Jean-François Beauchemin déploie un récit fragmentaire où l’humour, la tendresse et la rêverie pastorale masquent une profonde mélancolie. Un roman singulier, à mi-chemin entre la chronique familiale et la méditation existentielle, où l’élégance du style n’empêche ni le doute, ni le désenchantement.

30/07/2025, 08:01

ActuaLitté

Zem : polar d’anticipation... mais le pire a déjà eu lieu

Dans un monde qui ressemble au nôtre, à ceci près qu’il semble irrémédiablement brisé, Laurent Gaudé explore, avec Zem, les restes d’une société consumériste à l’agonie. Plus roman noir que roman d’idées, ce texte séduit autant par son atmosphère sombre que par son cynisme lucide.

30/07/2025, 08:01

ActuaLitté

Simone Émonet, une mémoire dans l’ombre, par Catherine Millet

Quand une romancière explore la figure de sa mère défunte à travers une prose intime, dense, parfois cruelle, les souvenirs sont mis à lourde contribution. Une œuvre mémorielle sans concession, qui mêle souvenirs domestiques, confidences littéraires et creusement existentiel. Le tout dans une tension entre affect et lucidité.

29/07/2025, 10:39

ActuaLitté

Comme un parfum de lavande : La double destruction de l’Irak racontée par l’écrivain Sinan Antoon

Sinan Antoon replonge dans l’histoire récente de l’Irak à travers les vies déchirées de deux exilés irakiens installés aux États-Unis. Une méditation saisissante sur la complexité des mémoires d’un pays devenu étranger à lui-même et sur le chaos des guerres interventionnistes. 

28/07/2025, 12:26

ActuaLitté

Ce que nous sommes à la fin, des enfants sauvages :

« On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans. » Et pourtant. Cet Arthur-là, d’aujourd’hui, lycéen en dilettante, nous rappelle le contraire.

28/07/2025, 08:00

ActuaLitté

Joyce Maynard signe un grand roman de la famille américaine

Roman américain qui retrace la vie d’une femme d’une soixantaine d’années, Eleanor, revenue dans la maison où elle avait fondé une famille avec son ex-mari Cam parti, des années plus tôt, avec la baby-sitter (Coco).

25/07/2025, 12:11

ActuaLitté

Et toute la vie devant nous : enfance et mémoire, par Olivier Adam

On découvre parfois avec surprise qu'une part de notre histoire est logée dans la mémoire de quelqu'un d'autre. Un proche, un copain d'enfance, un être qu'on a peu connu un jour, un inconnu même, détient des souvenirs de nous qu'on a parfois oubliés. 

25/07/2025, 11:46

ActuaLitté

Retour à Balbec de Renaud Meyer : revenir aux étés de son enfance

Revenir sur les lieux de son enfance est un exercice courant en littérature, souvent, l'auteur confronte ses souvenirs à la situation actuelle. C'est parfois l'occasion de revenir sur un secret de famille ou un fait divers entraînant des conséquences directes ou indirectes sur la vie du personnage principal. Retour en arrière comme un besoin de se pencher sur ce qui fut pour comprendre ce qui est.

25/07/2025, 11:45

ActuaLitté

La peau dure, de Vanessa Schneider : anatomie d’un chagrin lucide

Dans un récit sans concession, Vanessa Schneider exhume la figure paternelle à la fois admirable et toxique. Une méditation sur la filiation, l’héritage et la douleur d’aimer, entre l’ombre d’un père encombrant et la lumière vacillante des souvenirs.

24/07/2025, 09:01

ActuaLitté

Comme en amour : avec Alice Ferney, l'amitié se rêve en roman

Quand la romancière sonde les élans de l’amitié et les premières impressions qui dessinent une relation. Sous ses airs feutrés, ce roman soulève une question moins légère qu’il n’y paraît : peut-on encore croire à la pureté des liens, sans posture ni calcul ?

24/07/2025, 08:57

ActuaLitté

Transatlantique : la transition de genre, journal d'une traversée intime

Chavirée par les vagues de l’intime, la plume de Camille Corcéjoli cartographie les zones troubles du corps et du genre dans Transatlantique, récit autobiographique d'une transition, mais surtout d'une quête d'espace et de respiration.

22/07/2025, 09:54

ActuaLitté

Détruire tout : le fait divers, disséqué jusqu’à écœurement

Dans son premier récit, Bernard Bourrit fouille le terreau social d’un féminicide suisse des années 1960. Plus qu’un simple retour sur les faits, il livre un texte fragmentaire et tortueux, qui interroge autant qu’il étouffe.

22/07/2025, 09:46

ActuaLitté

L'Angle mort du destin : Russie et Ukraine, quand l'Histoire s'en mêle

À travers les trajectoires croisées de plusieurs personnages en Ukraine et en Russie, l’auteur explore les fractures d’une époque rattrapée par la guerre, entre propagande, mensonges d’État et illusions personnelles. Un roman qui s’inscrit dans l'actualité brûlante du conflit russo-ukrainien en s'intéressant aux vies ordinaires, prises dans l'engrenage du destin.

21/07/2025, 09:32

ActuaLitté

Le Roman de Vassilis : entre chute libre et béton armé

Ou comment se mêlent le deuil intime et le désenchantement social, entre une Grèce muséifiée et un Paris fantasmé. Un texte sinueux de Basil Panurgias, à la frontière du récit introspectif et de la chronique désabusée.

21/07/2025, 09:17

ActuaLitté

Les Mandragores : fractures intimes et mémoire blessée

Voilà un texte âpre et incisif, où se brosse le portrait d’une fratrie cabossée par l’histoire familiale et la violence sociale, au cœur d’un Paris populaire. À travers le regard désabusé du benjamin, l’ouvrage déroule un récit familial marqué par l'abandon, les non-dits et les cicatrices héritées d'un passé colonial encore brûlant.

18/07/2025, 09:01

ActuaLitté

Revenir à Marimbault : fuir, fuir... et rentrer ?

Comment revenir dans sa ville natale, trente ans après l’avoir quittée. Convoqué par son frère au chevet de leur père mourant, Jean-Noël Dutilheul renoue avec un territoire familial et intime qu’il avait tenté d’effacer. À travers ce récit en clair-obscur, l’autrice interroge l'exil intérieur, la mémoire des lieux et les blessures du passé.

18/07/2025, 08:56

ActuaLitté

L'Affaire Balzac : détectives en goguette contre guillotine

Un narrateur truculent, un jeune Honoré de Balzac, entraîné dans une enquête noire sur fond de société post-révolutionnaire... Faux roman historique et vraie farce tragique, ce texte aussi théâtral que littéraire n’échappe pas à ses propres excès. Mais un peu trop, c'est juste assez pour moi, disait presque Cocteau.

17/07/2025, 09:17

ActuaLitté

Les Occupants, ou la fabrique d’un Japon sous tutelle américaine

À contre-courant d’une historiographie francophone lacunaire, cet essai de Michael Lucken interroge avec rigueur l’occupation américaine du Japon après 1945. En faisant du pragmatisme le fil rouge de son essai, l’auteur explore les ambiguïtés d’un projet démocratique sous contrôle militaire.

17/07/2025, 09:13

ActuaLitté

Rêve d'une pomme acide : le naufrage au quotidien des femmes invisibles

Dans Rêve d’une pomme acide, Justine Arnal dissèque la vie ordinaire d’une femme mariée et mère de famille avec une lucidité implacable. Sous une prose apparemment douce s’enroule un texte tendu, ironique et amer, où l’usure domestique se mêle à la résignation silencieuse.

16/07/2025, 09:48

ActuaLitté

et brûlent les enfances... cramées, à petit feu

Dans ce nouveau roman et brûlent les enfances, Virginie Noar dissèque l’enfance sous un jour peu flatteur, loin des clichés d’innocence et de spontanéité. Un récit dense, porté par une langue nerveuse, où le désespoir affleure sous les faux-semblants du quotidien.

16/07/2025, 09:40

ActuaLitté

Le Ministère des rêves : la fantaisie douce-amère d'un monde à la dérive

Dans une ville où les chaussures disparaissent mystérieusement et où les enfants devinent les failles du monde des adultes, Momtchil Milanov tisse, avec Le Ministère des rêves, une fable oscillant entre burlesque et mélancolie. Un roman qui dissimule son inquiétude derrière l'apparence d'un conte, sans parvenir totalement à l'enrober.

15/07/2025, 11:45

ActuaLitté

Une pieuvre au plafond : les neiges éternelles sont toujours noires pour les enragés !

Impossible de ne pas être enthousiaste pour parler de ce premier roman dont le communiqué de presse l’annonce comme « Punk, queer et sexy ». Il manque un adjectif : lumineux ! Sibylle et Simon sont deux marginaux vivant dans le nord de la France, malgré leur différence d’âge, ils entretiennent une relation dominée par l’angoisse, la drogue et beaucoup de tendresse.

15/07/2025, 09:44

ActuaLitté

Officier radio : quand le silence se fait

À travers un travail aussi bien d’historienne que de chercheuse, Marie Richeux livre un récit bouleversant. Par l’histoire intime, puisqu'il traverse sa propre famille. Mais également parce qu'il évoque les destins interrompus de celles et ceux qu’elle croise sur son chemin.

14/07/2025, 10:00

ActuaLitté

Quand l'humanité remettra aux machines le soin de créer...

Imaginons, et l'époque y est propice, un monde – le nôtre – où la fiction elle-même n’échapperait plus à l’automatisation. Avec un humour froid et une précision clinique (ou l'inverse), Clément Camar-Mercier dissèque dans ce nouveau roman, ce que proposerait la bascule vers un imaginaire standardisé. Grinçant, et plus inquiétant que comique.

14/07/2025, 09:30

ActuaLitté

Portraits de solitudes et blessures d’enfance : Des enfants uniques

Hector et Luz – qu’il appelle affectueusement « Mouche » – sont deux adolescents en situation de handicap. Dans leur établissement spécialisé, ils se découvrent, se rapprochent, s’apprivoisent. Leur histoire d’amour, pudique, fragile, mais entière, se heurte à l’incompréhension du monde adulte.

13/07/2025, 10:47

Autres articles de la rubrique Livres

ActuaLitté

Patrice Duhamel révèle la zone d'ombre de Mitterrand

Patrice Duhamel raconte l’histoire d’une photographie qui aurait pu changer le destin de la France. Pierre Péan s’était emparé de ce cliché en 1994 pour Une jeunesse française (Fayard) dans laquelle il est permis de lire François Mitterrand. En août 1994, d’après une archive télévisuelle diffusée dans C à vous, Péan confiait que Mitterrand « adhère complètement au maréchal et à la révolution nationale » dans un premier temps. « On peut dire qu’il est pétainiste à deux exceptions près », ajoute-t-il : « Il est antiallemand et il n’est pas antisémite. »

07/08/2025, 09:00

ActuaLitté

Marsile Ficin : quand la lumière révélait l’ordre du monde

06/08/2025, 18:25

ActuaLitté

La pensée de Georg Lukács, marxiste majeur du XXe siècle

La pensée de Georg Lukács connaît aujourd’hui un regain d’attention. Avec une sélection de onze extraits issus de ses écrits de jeunesse, de ses textes des années 1920, mais aussi de ses œuvres plus tardives, Alix Bouffard propose une plongée dans l’évolution de ce penseur marxiste majeur du XXe siècle.

06/08/2025, 17:48

ActuaLitté

Mali-Cieux : le Mali en vers et en armes

Il y a des voyages qui marquent, des paysages, des gens, des sourires autant que des larmes. Être militaire, n’empêche pas d’être homme et encore moins d’être sensible, voir même, se laisser aller à la poésie.  

06/08/2025, 12:07

ActuaLitté

Ratures : l'enfance sans mode d'emploi

Voici Ratures, excellent premier court roman écrit par Amanda Bard, artiste, sculptrice et peintre.  C’est un texte brillant, extrêmement bien écrit, avec un sens inné de la formule et de la petite note qui fait mouche. Est-ce l’histoire d’une vie ? Sans doute. 

06/08/2025, 10:17

ActuaLitté

L'art de la lenteur selon Pascale Senk : marcher, contempler, vivre

Ciel changeant - Haïkus du jour et de la nuit est le quatrième ouvrage que consacre la journaliste Pascale Senk à sa passion pour le haïku. Cette réédition en 2025, chez Pocket, intervient après la parution du numéro 88 - hors série de Psychologies Magazine qu’elle coordonne  - dont l’intitulé n’est autre que « Les chemins de la résilience »... Est-ce donc un hasard si l’autrice donne la parole à Lisette Lombé en préface ? Par Sandrine Daraut.

05/08/2025, 12:36

ActuaLitté

Aux marges de l’encyclopédie : circulation des savoirs de l’Antiquité à l’âge de l’Humanisme

05/08/2025, 11:47

ActuaLitté

20 ans après sa mort, une lettre d'amour pour Guillaume Dustan

Christophe rencontre William dans sa jeunesse, alors que ce dernier est encore étudiant. Entre eux se noue une relation de dix-huit mois, faite de week-ends partagés, de discussions, de lectures et d’intimité. Les liens qu’ils tissent mêlent fascination, influence, domination et parfois culpabilité.

04/08/2025, 16:23

ActuaLitté

La violence : Didier Fassin fait le tour de la question

La violence est multiformes : des bouffées collectives les plus spectaculaires, illustrées par le retour des guerres, jusqu’aux manifestations les plus intimes, que l’actualité ne cesse de mettre en lumière, en passant par ses formes structurelles. Comment les penser ensemble ? Pourquoi est-il si difficile de les documenter, de les qualifier et de les représenter ? Et comment expliquer que ses manifestations soient tour à tour occultées ou justifiées ?

04/08/2025, 12:55

ActuaLitté

Les lectures qui font vibrer la France cet été

Amazon lève le voile sur les ouvrages qui captivent les lecteurs en ce cœur d’été. Les amateurs de sensations fortes confirment leur passion pour le thriller psychologique. La série de Freida McFadden La femme de ménage, La Psy et La Prof continue d’attirer l’attention. Le public se tourne aussi vers le dernier roman de Franck Thilliez, À retardement, et le percutant Clamser à Tataouine de Raphaël Quenard.

01/08/2025, 15:25

ActuaLitté

Quand le marché se fige, seuls les best-sellers survivent

Il n'y a plus de saison, dit-on. En cette semaine 30 (du 21 au 27 juillet 2025), le marché nous prouve qu'il est possible d'hiberner en plein été. Depuis de longues semaines, les mêmes titres règnent sans aucun partage sur le haut du classement des ventes, La Femme de ménage au sommet de cette ossature sclérosée. Vivement que vienne la rentrée pour mettre un bon coup de pied dans la fourmilière.

01/08/2025, 12:11

ActuaLitté

Une fratrie

01/08/2025, 10:05

ActuaLitté

L’innocence en sursis

« D’accord. Mais seulement une semaine, pas deux. Après, peu importe ce que vous direz ou ce que prévoit la loi, il sera à nous. » Une semaine. C’est le temps dont dispose l’inspecteur Ombir Singh pour découvrir l’identité de celui qui a commis le plus odieux des crimes, ici, dans le petit village indien de Teetarpur.

01/08/2025, 09:00

ActuaLitté

Notre mémoire déléguée aux machines

Nous vivons une révolution silencieuse. Chaque jour, nous confions à nos téléphones nos souvenirs, nos savoirs, nos réflexes. Et si cette externalisation progressive n’était pas neutre ? Si elle provoquait une atrophie réelle du cerveau, objectivée par l’imagerie médicale ? 

01/08/2025, 08:00

ActuaLitté

Enfants perdus, graines de révolte

Elle s’appelle Saccage Bam-Bam et son frère Mine-de-Rien. Comme tous les autres enfants de leur âge, leurs parents ont obéi aux écrans gris et les ont abandonnés. 

01/08/2025, 07:00

ActuaLitté

Dans la maison du père

31/07/2025, 16:41

ActuaLitté

The Funny Thing About Love

31/07/2025, 16:40

ActuaLitté

Capturée par un tueur… et piégée par ses propres sentiments

Après le drame qui a détruit sa famille, Maya déménage à Phoenix pour sa rentrée à l’université. Mais lorsqu’elle assiste bien malgré elle à un meurtre, elle comprend que ce nouveau départ ne se déroulera pas comme elle l’avait imaginé. 

31/07/2025, 08:00

ActuaLitté

Quand une autrice anonyme entre chez les Losers

Juliett Bowell mène une double vie : star anonyme de l’écriture la nuit... Et rat de bibliothèque paralysé par une timidité maladive la journée !

31/07/2025, 07:00

ActuaLitté

Ce que voient les aveugles

Selina Mills vit depuis sa naissance avec une forte déficience visuelle qui s’est accrue avec l’âge et, plus récemment, avec l’apparition d’une cataracte. En faisant part de son diagnostic, elle a pris conscience que peu de gens comprenaient ce que la perte de la vue impliquait véritablement pour elle. 

30/07/2025, 08:00

ActuaLitté

Peut-on vivre ensemble sans se perdre ?

Sur la terre rendue aux tempêtes de poussière et aux crues, il ne reste plus beaucoup d’humaines. Quelques-unes sont parvenues à fonder la grande verdure, communauté perchée dans les hauteurs d’une ville abandonnée. 

30/07/2025, 07:00

ActuaLitté

Le temple des nèfles, premier roman à l’eau-de-vie

Dans Le temple des nèfles, premier roman d’Anthia Arsac publié par les éditions Paul & Mike, on suit la détective Gaetana Alighieri (alias Tana), accompagnée de son berger malinois Falco, qui se situe, sur l’échelle canine, quelque part entre Scooby-Doo et Rantanplan, dans une enquête aussi déjantée que satirique.

29/07/2025, 17:18

ActuaLitté

500 ans de résistance autochtone : ce que l’Histoire ne dit pas

Un jour du XVIIIe siècle, un guerrier Shawnee nommé Tecumseh s’exclama : « vendre nos terres ? Pourquoi ne pas vendre l’air, les nuages et la mer ? ». Tant que nous ne comprendrons pas profondément ce que signifie cette phrase, nous ne pourrons entièrement comprendre qui sont, encore aujourd’hui, les membres des Premiers Peuples du continent américain. 

29/07/2025, 17:17

ActuaLitté

Histoire de Générations

« Le matin de l’enterrement de mon père il faisait gris et humide. Tout pleurait. Jo, Punkin et moi attendions droites et immobiles d’être conduites à l’église dans nos chapeaux à voilette noirs, raides et neufs. » Tout semble commencer par le décès de son père. Un moment de grande déchirure, un fracas. Cet homme à qui il manque une jambe, ce grand conteur, lui a partagé inlassablement les histoires de leurs ancêtres. C’est à son tour de raconter…

29/07/2025, 09:29

ActuaLitté

Une fratrie

29/07/2025, 09:12

ActuaLitté

Les histoires folles d’un papy pas comme les autres

Un canapé bien confortable, une bibliothèque bien garnie, des grandes sœurs pas trop remuantes et un papy à l’imagination débordante, voilà une soirée qui s’annonce parfaite. Depuis que papy est papy, le rituel est le même mais pas les histoires ! Elles, elles sont folles, déjantées, abracadabrantesques.

29/07/2025, 09:00

ActuaLitté

Elle brise tout ce qu’elle touche

« Ma mère savait qu’en grandissant, ma cousine briserait tout ce qu’elle toucherait, même les personnes qui l’aimaient. »

29/07/2025, 08:00

ActuaLitté

Un roman peut-il être une dépossession ?

Dans un train de nuit entre Londres et Édimbourg, Alicia partage le compartiment et la conversation de Terry, écrivain et professeur de littérature, et Bou, son étudiant. Terry évoque le succès de son dernier roman, inspiré des confidences de Hans, un jeune homme avec qui il a entretenu une relation ambiguë. 

29/07/2025, 07:00

ActuaLitté

Un roman sur la mémoire juive et les petites joies de l’enfance

C’est dans la plus joyeuse indiscipline littéraire que Mayron Schwartz, un écrivain juif athée néodarwinien, rédige ce qui ressemble à ses mémoires. D’une anecdote à l’autre comme défileraient des chars allégoriques, il tisse avec éclat le récit d’une vie marquée par l’amour. 

29/07/2025, 07:00

ActuaLitté

Androsace ou cochon : quelle vie mérite d’être défendue ?

Quelle relation serait-il juste que nous ayons avec le vivant ? Que protège-t-on, quand on protège le vivant ? Faut-il défendre de la même façon l’androsace, fleur discrète des hautes montagnes menacée par le réchauffement climatique, et le cochon, multiplié pour sa chair dans des hangars industriels ?

29/07/2025, 07:00

ActuaLitté

La littérature au bord du gouffre : relire Hofmannsthal

Lorsqu'en 1902, Hugo von Hofmannsthal publie la Lettre de Lord Chandos, il n'imagine sans doute pas que ce texte court, d’une apparente simplicité, exprimerait un tournant majeur de la littérature européenne. Rééditée récemment par la « Petite bibliothèque » de Rivages, avec une préface de Claudio Magris, elle conserve aujourd’hui sa remarquable fraîcheur.

28/07/2025, 17:59

ActuaLitté

L’affaire Faldès, ou la fabrique d’une injustice

Frédéric Vitoux compose avec son dernier livre un récit historique à partir de ce fait divers/mythe judicaire que fut l’affaire de ce procureur Fualdès assassiné sauvagement à l’arme blanche dans la nuit du 18 au 20 mars 1817. Avec le romantisme revisité en feedback, l’écrivain académicien réhabilite l’éminent Henri de Latouche, « sténographe parisien » figure oubliée de l’histoire littéraire.

28/07/2025, 09:57

ActuaLitté

Lumière des murs de Philippe Leuckx : l'attention à la fragilité

Le nouveau livre de Philippe Leuckx se présente comme une suite fragmentaire de trente-six unités numérotées, proches d’un journal d’été à la tonalité contemplative et élégiaque. Chaque fragment agit comme un capteur sensible, attentif aux manifestations les plus ténues du vivant : lumière, souffle, mémoire, marche. Plus qu’un récit, le texte propose une poétique du peu, fondée sur une éthique de l’attention aux choses simples et fragiles. Par Fidèle Mabanza.

28/07/2025, 08:45

ActuaLitté

Récits frappants : des Bains Douches aux Pyrénées

Encore la boxe ? Évidemment. L’auteur ne fait, au fond, qu’appliquer le conseil de William Faulkner : « Écris sur ce que tu connais. » Et lorsqu’on a boxé, cela ne vous quitte jamais vraiment. Lui reprocher d’y revenir, ce serait comme reprocher à Chuck Berry de rejouer son riff fétiche, ou au blues de n’avoir que trois accords pour porter la peine d’un peuple. 

28/07/2025, 06:30

ActuaLitté

Crise du présent : la vision critique d'un sinologue

Parues après les Esquisses de 2018, ces Nouvelles Esquisses ne se contentent pas de prolonger le précédent recueil : elles approfondissent la réflexion engagée et mettent en évidence le caractère décisif du moment historique actuel.

27/07/2025, 09:30

ActuaLitté

Les Ensablés - Le wagon à vaches (1953), de Georges Hyvernaud

Sa prose noire et acérée rappelle Raymond Guérin. Son ironie pessimiste penche du côté d’Emmanuel Bove. Le phrasé rageur est célinien. Nous sommes en 1953 lorsque Georges Hyvernaud publie son deuxième récit le Wagon à vaches. On y retrouve la veine existentialiste, sans le torse bombé de l’intellectuel engagé. Par Nicolas Acker.

27/07/2025, 09:00

Top Articles

Taxer le livre d’occasion : le gouvernement renvoyé à ses études de droit Le départ immédiat de Rachida Dati réclamé par la Culture Les lectures qui font vibrer la France cet été À Versailles, une fermeture définitive pour la Librairie Antoine
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.