Vivendi vend le siège historique de Hatier pour 38 millions €

Fondée en début d'année 2025 par Jean-Baptiste Frédéric Avierinos, président, et Alexandra Chevalier, directrice générale, la société Invested Partners déclare comme activité le « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » et serait la future propriétaire du 8, rue d'Assas. Selon L'Informé, une promesse de vente a en effet été signée avec le groupe Vivendi, qui céderait l'adresse pour 38 millions €.

D'une surface de 3800 mètres carrés, l'immeuble aurait suscité l'intérêt, assure la publication, avec « plus de 60 visites entre avril et juillet ». Pourtant, le prix de cession reste largement inférieur à celui sorti d'une estimation réalisée en 2023, qui atteignait 55 millions €. Le contexte économique et la contraction du marché immobilier pourraient expliquer le delta, ainsi que les travaux à prévoir.

Pour l'instant, la société Invested Partners n'a pas communiqué sur l'avenir du bâtiment, une fois la vente finalisée.

Un déménagement contesté

Depuis la fin d'année 2024, la perspective d'une vente des locaux du 8, rue d'Assas se faisait plus précise, du côté de la direction de Hachette Livre. Néanmoins, des salariés de Hatier et Didier Jeunesse, qui travaillaient à cette adresse, ont dénoncé pendant plusieurs mois le bien-fondé de cette cession, mais aussi les conditions de leur déménagement — bientôt rejoints par l'équipe de la start-up Kwyk, installé pour sa part rue Maubeuge, dans le 9e arrondissement.

En effet, les équipes de la rue d'Assas pointaient une probable dégradation de leurs conditions de travail, puisque le siège de Hachette à Vanves, qui devait les accueillir, se retrouverait avec 1107 postes, pour une capacité de 1000 personnes seulement, à l'origine.

À LIRE - Filiales de Hachette : “La direction est silencieuse, les salariés s'organisent”

En se basant sur un rapport d'expertise du cabinet Addhoc, demandé dans le cadre de la procédure d’information-consultation sur « le projet de réaménagement des locaux de Vanves », les élus du personnel annonçaient une « diminution globale des surfaces par salarié·e (passant de 9,31 m2 à 6,87 m2 soit une évolution de − 26,7 %) », une baisse du nombre de bureaux individuels de 82,6 %, et des espaces de rangement divisés de moitié (- 59,2 %).

Au moment de la mobilisation contre la vente du siège et le déménagement des équipes, des élus du personnel critiquaient une stratégie guidée par la rentabilité à court terme et l'équilibre du groupe Lagardère, propriété de Vivendi. Racheté en 2023 par ce dernier, le groupe d'Arnaud Lagardère affichait en effet une dette de 1,9 milliard €, en partie comblée par un prêt de Vivendi. Rappelons que, fin 2024, le groupe s'est scindé en trois entités, distinctes, Canal+, Havas et Louis Hachette Group — qui regroupe Lagardère Publishing, Lagardère Travel Retail et Prisma Media, à des fins d'optimisation fiscale.

« Aujourd’hui, tout est réduction des coûts, par exemple, on minimise le chauffage, l'entretien du site, il ne faut pas trop dépenser, ni acheter trop cher. À Vanves, ce sera pareil : quand on ne veut pas investir, le résultat est forcément bancal », estimait-on. Dans ce contexte, la vente d'un immeuble situé au cœur de Paris semblait un moyen d'obtenir rapidement quelques millions.

Contacté, le groupe Vivendi nous renvoie vers Louis Hachette Group. Nous sommes en attente de réponses et mettrons cet article à jour si nécessaire.

Mise à jour 11h30 :

Contactée, la CFDT-SNLE nous indique que l'opération immobilière « n’est pas consécutive à de quelconques difficultés de l’entreprise Hatier, qui se porte très bien. Elle est officiellement destinée à éponger la dette Lagardère, et la direction en en profite pour faire des économies et, en conséquence, dégrader les conditions de travail. »

Selon le syndicat, elle s'effectue ainsi aux dépens « de la santé et de la sécurité des salariés Hatier et Hachette », avec un prix de cession bien moindre par rapport aux « prévisions énoncées par la direction d’Hachette il y a 1 an et demi », précise l'organisation.

Photographie : Le 21 janvier 2025, des salariés des éditions Hatier, au 8, rue d'Assas (Paris 6e), le siège historique de la maison, mobilisés contre le projet de déménagement des équipes (DR)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com