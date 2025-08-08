Accès éditions : 30 ans d’innovation pédagogique

En 1995, dans la cour de l’école Mermoz à Schiltigheim en Alsace, trois enseignants passionnés, Gérard Brasseur, Élisabeth et Jean-Bernard Schneider, décident de créer leurs propres outils pédagogiques. Leur constat est simple : l’offre éditoriale existante ne répond pas aux besoins concrets du terrain. Ils fondent alors l’association ACCES pour proposer à leurs collègues du primaire des ressources concrètes, efficaces et directement utilisables en classe.

Sans aucune expérience dans l’édition ni dans l’entrepreneuriat, ils apprennent tout sur le tas, en écoutant, testant, corrigeant. Les premiers ouvrages sont conçus dans leur appartement. Le bouche-à-oreille fonctionne rapidement, porté par la qualité des contenus. En 1998, l’association devient une société : Accès éditions est née. Et avec elle, une aventure éditoriale profondément ancrée dans la réalité de l’école.

Une ligne éditoriale claire : du concret, du durable

Depuis 30 ans, Accès éditions développe des outils ressources pensés par des enseignants, pour des enseignants. Chaque ouvrage respecte un cahier des charges exigeant : articulation entre théorie et pratique, séquences détaillées, pas-à-pas illustrés, ancrage dans les programmes, mais toujours au service du sens. Les ouvrages sont pensés pour durer : beaucoup restent pertinents plus de dix ans, grâce à des mises à jour régulières.

La proximité avec le terrain est une force. Le catalogue s’est construit au fil de rencontres avec des auteurs passionnés, capables de traduire les enjeux pédagogiques en activités concrètes. Aujourd’hui, près de 100 outils enseignants, plus de 150 livres jeunesse et du matériel pédagogique complémentaire composent l’offre de la maison.

Une maison qui grandit… sans perdre son âme

En 2016, Léa Schneider, fille des fondateurs et ancienne professeure des écoles, rejoint l’équipe. Elle développe de nouvelles collections : en maternelle, en sciences, en musique, en langues vivantes. En 2020, elle crée la branche Accès jeunesse, une offre de littérature jeunesse pensée comme un prolongement naturel des guides pédagogiques.

Les livres Accès jeunesse sont conçus par des pédagogues, illustrés par des artistes de renom, et fabriqués localement. Les textes évoluent selon l’âge des enfants, le rapport texte-image est réfléchi, et l’implicite y est introduit progressivement pour accompagner la compréhension. Ces ouvrages accompagnent l’enfant dans son quotidien : à l’école, en médiathèques, à la maison.

Le catalogue jeunesse compte 150 titres pour les 2 à 8 ans. Différents façonnages sont proposés : tout-carton, relié, spirale... Chaque collection est pensée en fonction de son contenu. Par exemple, « Mes premiers documentaires » se distingue par ses photos HD. Toutes les histoires intègrent un QR Code, apportant une dimension interactive moderne avec une version sonore enregistrée par un interprète.

Chaque année, une quinzaine de nouveautés enrichissent ce catalogue, avec des contenus adaptés, ludiques et pédagogiques pour accompagner au mieux les jeunes lecteurs.

En 2025, Accès ludique voit le jour, avec pour objectif de proposer du matériel pédagogique innovant, ludique et écoresponsable. Jeux, marionnettes, coffrets — tout est pensé pour favoriser l’apprentissage par la manipulation, l’interaction et la progression.

L’indépendance comme moteur

Depuis le début, Accès éditions fait le choix de l’indépendance totale. La diffusion, la distribution, le graphisme : tout est internalisé. Ce modèle rare permet une grande souplesse et un lien direct avec le terrain. En 30 ans, aucun livre n’a été pilonné : une gestion rigoureuse, responsable et tournée vers le long terme.

Cette indépendance permet également une politique éthique : choix d’imprimeurs de proximité, rémunération équitable des auteurs et illustrateurs, de nos partenaires libraires, éco-conception des ouvrages et de leurs emballages, refus de la surproduction, absence volontaire sur Amazon.

Et demain ?

Aujourd’hui, Accès éditions emploie 40 personnes à Schiltigheim, collabore avec plus de 90 auteurs et illustrateurs, et conserve une structure à taille humaine. Sa mission reste inchangée : accompagner les enseignants, faire grandir les enfants, et donner du sens aux apprentissages.

Pour les 30 années à venir, la maison d’édition entend bien poursuivre sur cette voie rare et précieuse : publier peu, mais bien. Innover, sans renier ses valeurs. Et rester fidèle à ce qui a fait sa force : la pédagogie, l’innovation et la qualité.

