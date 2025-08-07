À Strasbourg, liquidation judiciaire pour Chic Médias

La date de cessation des paiements a été fixée au 2 juin 2025. La procédure a été confiée à Maître Evelyne Gall-Heng, du cabinet EGH à Eckbolsheim. Les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication de l’annonce au BODACC pour déclarer leurs créances.

Chic Médias réalisait des publications pour des institutions, associations ou entreprises, avec l’appui d’un réseau de journalistes, photographes, illustrateurs et créatifs.

Son activité comprenait notamment l’édition des city-magazines Zut, diffusés dans le Grand Est, ainsi que la coédition du magazine culturel Novo, en partenariat avec l’agence Médiapop. L’équipe concevait également des hors-séries sur mesure, mêlant graphisme, rédaction, photographie, multimédia et accompagnement événementiel.

L’entreprise publiait aussi des livres, souvent à la croisée du culturel et de l’intime : plusieurs ouvrages autour d’Étienne Daho (Dahovision(s), Hôtel des infidèles, Variations Daho), des monographies d’artistes, des récits personnels (Images d’un amour, Smoke, Chronique du temps qui passe). Elle a par ailleurs conçu des éditions thématiques autour du Racing Club de Strasbourg, des ouvrages illustrés sur L’Industrie Magnifique.

Plusieurs collections originales avaient vu le jour : « Desseins », carte blanche à des artistes sur des sujets comme la nudité ou la sensualité, et « Mes disques à moi », dédiée à la mémoire des vinyles et des pochettes cultes. Le catalogue accueillait également les textes du cinéaste et critique André S. Labarthe, à travers la collection LimeLight.

