Le Prix Littéraire National de l’Audiolecture 2025 couronne Ruben Barrouk

Porté par l’Association des Donneurs de Voix (ADV), ce prix récompense un premier roman français disponible en format audio, accessible via la plateforme des bibliothèques sonores.

Tout le bruit du Guéliz confirme le talent de Ruben Barrouk, également finaliste du Goncourt du Premier Roman 2025, et déjà repéré pour le Prix Goncourt 2024. Le roman devance de peu Banc de brume de Sophie Berger, tandis que L’escale de Marion Lejeune complète le podium.

Dans le quartier du Guéliz, à Marrakech, une vieille dame est tourmentée nuit et jour par un bruit étrange que personne d’autre ne semble entendre. Alertés, sa fille et son petit-fils quittent Paris pour comprendre l’origine de ce phénomène. Sur place, ils observent, attendent, interrogent le silence… mais aucun son ne se manifeste. Premier roman de Ruben Barrouk, Tout le bruit du Guéliz tisse une multitude de récits – ceux des exils, des filiations, des traditions enfuies, des racines effacées, des relations qui se nouent et se défont. Avec la forme du conte, l’auteur oppose au vacarme du monde moderne un autre bruit, plus ancien, plus intime : celui du Guéliz. Un écho d’un passé révolu où la vie collective avait encore un sens.

Né en 1997 à Paris, Ruben Barrouk est retourné en 2022 à Marrakech sur les traces de sa famille séfarade. C’est là, auprès de sa grand-mère – figure centrale du roman – que l’écriture de ce livre a pris naissance.

Ce sont 439 audiolecteurs, empêchés de lire – déficience visuelle, troubles cognitifs, handicap moteur ou empêchement temporaire -, issus de toute la France, qui ont écouté, analysé et évalué les ouvrages sélectionnés. Chaque participant devait remplir une fiche d’appréciation par livre, et établir un classement. Grâce à un format pensé pour être compatible avec les logiciels de lecture vocale, les déficients visuels ont pu participer en toute autonomie.

Le travail du réseau de bibliothèques sonores - de la circulation des fichiers à l'accompagnement des lecteurs - a une fois encore été salué. Mention spéciale aux six audiolecteurs de la bibliothèque sonore locale qui ont contribué au jury de cette année.

La cérémonie de remise du Prix se tiendra le vendredi 12 septembre 2025 lors du congrès annuel de l’Association des Donneurs de Voix, au Domaine de Valpré à Écully, près de Lyon. Un moment de reconnaissance pour les auteurs, les lecteurs et tous les bénévoles qui œuvrent à rendre la littérature accessible à toutes les voix.

Le 14e prix avait été attribué par les jurys d’audiolecteurs à Anthony Passeron pour Les enfants endormis, publié aux éditions Globe.

Fondée en 1972 et reconnue d’utilité publique, l’Association des Donneurs de Voix (ADV) pilote un réseau de plus de 100 bibliothèques sonores réparties sur l’ensemble du territoire. Portée par l’engagement de 3 000 bénévoles, elle met gratuitement à disposition des personnes empêchées de lire plus de 26.000 livres audio. Ces ouvrages sont enregistrés par les bénévoles eux-mêmes, qui offrent leur voix et leur temps pour rendre la lecture accessible à tous, partout en France.

Crédits photo : Pascal Ito (Albin Michel)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com